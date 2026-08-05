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panyi szabolcs cpj ügynök

Kiváló ügynök volt: rangos díjjal ismerik el Panyi Szabolcs erőfeszítéseit

2026. augusztus 05. 19:18

Amerikai szervezet tüntette ki.

2026. augusztus 05. 19:18
Panyi Szabolcs, Magyar Péter, Orbán Anita

Négy társával együtt Panyi Szabolcsot is kitünteti november 19-én a Bizottság az Újságírók Védelméért (CPJ) nevű, New York-i székhelyű szervezet – áll a honlapjukon. Panyi mellett egy Izrael által meglőtt libanoni újságírónő, 16 letartóztatott eritreai újságíró, egy Tennessee államban dolgozó kolumbiai újságírónő, valamint egy mianmari fotóriporter kap még kitüntetést.

Panyiról azt írják: ő Európa egyik „vezető oknyomozó újságírója”, akinek munkája „kihozta a fényre a korábbi Orbán-rezsim működését”, s nem csak az otthoni, de az európai politikai vitákra is nagy hatással volt.

Úgy tudják, hogy „nemzetbiztonsági szakértőktől a kormány legmagasabb köreiig” voltak kapcsolatai, és az „orosz befolyásolási műveletek” kapcsán végzett munkája vezette „közvetlen konfliktusba a magyar hatóságokkal”.

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Arról nem tesz említést a CPJ,

hogy Panyi Szabolcs hazája külügyminiszterének lehallgatásában működött együtt külföldi, kormányával szemben ellenséges titkosszolgálatokkal,

valamint saját állítása szerint befolyással bír a megválasztott Tisza-kormány külügyminisztere, Orbán Anita személyügyi döntéseire. A választás után nem sokkal derült ki, hogy Panyinak – a történtektől nem függetlenül – nincs is tovább maradása az „oknyomozó” írásainak helyet adó portálnál, a Direkt36-nál.

Nyitókép: Mandiner-grafika

 

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Összesen 45 komment

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Sorrend:
nemodabuda-2
2026. augusztus 05. 21:14
Még most sem merítek aláírni a cikkeket?
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0
0
Szerintem
2026. augusztus 05. 21:02
Kell még erősebb bizonyíték, hogy idegen hatalom ügynökeként Magyarország elárulója? Hazaáruló csak azért nem, mert Magyarország ennek nem a hazája.
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2
0
elfújta az ellenszél
2026. augusztus 05. 20:56
Ezek vagy annyit se tudnak mint mi, vagy sokkal többet tudnak csak más leosztásban. Ami biztosra vehető, hogy hülyének tartanak minket.
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3
0
ben2
2026. augusztus 05. 20:51
Nem is tudtam, hogy a Leggennyesebb Hazaáruló díj is van az USA-ban. Panyi helyében biztos ami biztos alapon letelepedésért is folyamodnék. Amíg megteheti.
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5
0
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