Kiváló ügynök volt: rangos díjjal ismerik el Panyi Szabolcs erőfeszítéseit

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Amerikai szervezet tüntette ki.
Négy társával együtt Panyi Szabolcsot is kitünteti november 19-én a Bizottság az Újságírók Védelméért (CPJ) nevű, New York-i székhelyű szervezet – áll a honlapjukon. Panyi mellett egy Izrael által meglőtt libanoni újságírónő, 16 letartóztatott eritreai újságíró, egy Tennessee államban dolgozó kolumbiai újságírónő, valamint egy mianmari fotóriporter kap még kitüntetést.
Panyiról azt írják: ő Európa egyik „vezető oknyomozó újságírója”, akinek munkája „kihozta a fényre a korábbi Orbán-rezsim működését”, s nem csak az otthoni, de az európai politikai vitákra is nagy hatással volt.
Úgy tudják, hogy „nemzetbiztonsági szakértőktől a kormány legmagasabb köreiig” voltak kapcsolatai, és az „orosz befolyásolási műveletek” kapcsán végzett munkája vezette „közvetlen konfliktusba a magyar hatóságokkal”.
Arról nem tesz említést a CPJ,
hogy Panyi Szabolcs hazája külügyminiszterének lehallgatásában működött együtt külföldi, kormányával szemben ellenséges titkosszolgálatokkal,
valamint saját állítása szerint befolyással bír a megválasztott Tisza-kormány külügyminisztere, Orbán Anita személyügyi döntéseire. A választás után nem sokkal derült ki, hogy Panyinak – a történtektől nem függetlenül – nincs is tovább maradása az „oknyomozó” írásainak helyet adó portálnál, a Direkt36-nál.
Nyitókép: Mandiner-grafika