Kiváló ügynök volt: rangos díjjal ismerik el Panyi Szabolcs erőfeszítéseit

Négy társával együtt Panyi Szabolcsot is kitünteti november 19-én a Bizottság az Újságírók Védelméért (CPJ) nevű, New York-i székhelyű szervezet – áll a honlapjukon. Panyi mellett egy Izrael által meglőtt libanoni újságírónő, 16 letartóztatott eritreai újságíró, egy Tennessee államban dolgozó kolumbiai újságírónő, valamint egy mianmari fotóriporter kap még kitüntetést.

Panyiról azt írják: ő Európa egyik „vezető oknyomozó újságírója”, akinek munkája „kihozta a fényre a korábbi Orbán-rezsim működését”, s nem csak az otthoni, de az európai politikai vitákra is nagy hatással volt.

Úgy tudják, hogy „nemzetbiztonsági szakértőktől a kormány legmagasabb köreiig” voltak kapcsolatai, és az „orosz befolyásolási műveletek” kapcsán végzett munkája vezette „közvetlen konfliktusba a magyar hatóságokkal”.