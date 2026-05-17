Ügynökakták: Magyar Péter politikai bunkósbotjává válhat a tisztulás ígérete

„A Tisza-kormány megnyitja az ügynökaktákat” – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök ismét. Nem először dobják be a köztudatba a témát, már a kampányban vállalták, hogy teljeskörűen nyilvánosságra hozzák a kommunista állam­biztonság ügynökeinek aktáit. Magyar Péter több fórumon is rögzítette: az ügynökakták kérdése társadalmi igazságtétel.

Hogy mennyire kulcsfontosságú kérdés ez a pártnak, az is jelzi, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruff Bálint az első intézkedések között ígérte a lépést. Arról viszont nem árultak el részleteket, hogyan képzelik el ígéretük megvalósítását. „Nem tudjuk, mit értenek »ügynökakták« alatt, ahogy azt sem, hogy mit jelent »a nyilvánosság«” – válaszolta megkeresésünkre az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) munkatársa. A részletek ismerete nélkül az intézmény főigazgatója, Cseh Gergő Bendegúz történész sem szeretett volna a témában nyilatkozni.