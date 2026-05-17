Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt ruff bálint kommunista ügynök Magyar Péter

Ügynökakták: Magyar Péter politikai bunkósbotjává válhat a tisztulás ígérete

2026. május 17. 06:12

A Tisza Párt teljes nyilvánosságot ígér az ügynökakták ügyében, csakhogy a fennmaradt iratok hiányosak, sokszor ellentmondásosak, és önmagukban nem bizonyítanak semmit. Egy elhamarkodott feltárás akár politikai fegyverként vagy a személyes bosszú eszközeként is szolgálhat.

Konopás Noémi
„A Tisza-kormány megnyitja az ügynökaktákat” – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök ismét. Nem először dobják be a köztudatba a témát, már a kampányban vállalták, hogy teljeskörűen nyilvánosságra hozzák a kommunista állam­biztonság ügynökeinek aktáit. Magyar Péter több fórumon is rögzítette: az ügynökakták kérdése társadalmi igazságtétel. 

Hogy mennyire kulcsfontosságú kérdés ez a pártnak, az is jelzi, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Ruff Bálint az első intézkedések között ígérte a lépést. Arról viszont nem árultak el részleteket, hogyan képzelik el ígéretük megvalósítását. „Nem tudjuk, mit értenek »ügynökakták« alatt, ahogy azt sem, hogy mit jelent »a nyilvánosság«” – válaszolta megkeresésünkre az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) munkatársa. A részletek ismerete nélkül az intézmény főigazgatója, Cseh Gergő Bendegúz történész sem szeretett volna a témában nyilatkozni. 

Az ügy kapcsán már egyeztetett az ÁBTL főigazgatója és a miniszterelnök. A Cseh–Magyar-találkozó után a kormányfő közösségi oldalán mindössze annyit árult el, hogy „október 22-én teljesítjük a rendszerváltás egyik legfontosabb ígéretét: nyilvánosságra hozzuk és kereshetővé tesszük a meglévő irat­anyagot”. Az ÁBTL a találkozó kapcsán közölte, a felek abban maradtak, mihelyt feláll az új kormány, kijelöli a szakértőit, és bevonják a levéltárat. 

Az ügy politikai vetülete miatt az általunk megkeresett történészek, szakértők sem szeretnének megnyilvánulni, mondván, 

amíg nincs törvénytervezet, az egész ügy csupán „politikai marketing”, 

így nincs miről beszélni. 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Bitrex®
2026. május 17. 06:57
Igencsak szarul néz ki ez a 45 éves, őszülő, idült alkoholista a képen. Gondolom, a Viagrát is kettesével szedi, de minek, ha nincs már (női) partnere.
pesti051
2026. május 17. 06:25
Harmincöt év után tök fölösleges, és hiteltelen... Azt húz ki belőle, akit akar, és azt ír hozzá, szintén akit akar, prolihergelésre jó. Ennél még Horn Gyulának is több esze volt.
