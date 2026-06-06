Nagyot nőtt a repülős nyaralást választó magyarok száma: mutatjuk az öt legnépszerűbb úti célt

A gazdasági és geopolitikai bizonytalanságok ellenére sem csökkent a magyarok utazási kedve, sőt idén nyáron kifejezetten erős kereslet látszik a repülős utazások iránt. A Kiwi.com nyári trendriportja szerint a július-augusztusi időszakra május 28-ig leadott foglalások száma több mint 52 százalékkal magasabb, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A mediterrán országok továbbra is a legnépszerűbbek: a magyar utazók leggyakrabban

Olaszországba,

Spanyolországba és

Görögországba repülnek, de

Málta és

Albánia is bekerült az öt legkedveltebb célpont közé.

A klasszikus tengerparti úti célok iránti kereslet továbbra is erős, Olaszország, Spanyolország és Görögország esetében egyaránt negyven százalékot meghaladó éves növekedést mértek. Közben látványosan előretörnek azok az országok is, amelyek kedvezőbb ár-érték arányt kínálnak.