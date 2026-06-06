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foglalások száma úti cél magyar

Nagyot nőtt a repülős nyaralást választó magyarok száma: mutatjuk az öt legnépszerűbb úti célt

2026. június 06. 08:05

Több mint másfélszer annyi magyar választ repülős nyaralást idén nyáron, mint egy évvel korábban. A mediterrán térség vezet, de az olcsóbb, feltörekvő desztinációk is egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piacból.

2026. június 06. 08:05
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A gazdasági és geopolitikai bizonytalanságok ellenére sem csökkent a magyarok utazási kedve, sőt idén nyáron kifejezetten erős kereslet látszik a repülős utazások iránt. A Kiwi.com nyári trendriportja szerint a július-augusztusi időszakra május 28-ig leadott foglalások száma több mint 52 százalékkal magasabb, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A mediterrán országok továbbra is a legnépszerűbbek: a magyar utazók leggyakrabban 

  • Olaszországba, 
  • Spanyolországba és 
  • Görögországba repülnek, de 
  • Málta és 
  • Albánia is bekerült az öt legkedveltebb célpont közé.

A klasszikus tengerparti úti célok iránti kereslet továbbra is erős, Olaszország, Spanyolország és Görögország esetében egyaránt negyven százalékot meghaladó éves növekedést mértek. Közben látványosan előretörnek azok az országok is, amelyek kedvezőbb ár-érték arányt kínálnak. 

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Albánia iránt például több mint 160 százalékkal nőtt az érdeklődés, Törökország és Ciprus esetében pedig csaknem megduplázódott a foglalások száma. 

A változás mögött az állhat, hogy ezek az úti célok egyre jobb légi elérhetőséggel, fejlődő turisztikai infrastruktúrával és sok esetben kedvezőbb helyszíni költségekkel várják az utazókat.

A városi célpontok között is jól látható az átrendeződés. Tirana az idei szezon egyik nagy nyertese, az albán fővárosba több mint 160 százalékkal nőtt a foglalások száma. Szintén erős növekedést mutat Heraklion, Antalya, Porto és Las Palmas. 

Az adatok alapján a magyarok nemcsak a megszokott nyaralóhelyeket keresik, hanem egyre nyitottabbak az alternatív, kevésbé hagyományos úti célokra is, különösen akkor, ha azok kedvezőbb áron kínálnak tengerparti vagy városnézős kikapcsolódást.

Az ár továbbra is meghatározó szempont a foglalásoknál. A népszerű célpontok közül Milánó és Róma kínálja a legalacsonyabb átlagos jegyárakat, míg a spanyol tengerparti desztinációk, például Alicante, Palma de Mallorca vagy Málaga jellemzően magasabb árszinten mozognak. 

A Kiwi.com szerint a rövid, 1500 kilométeren belüli utak átlagára idén 51 176 forintra csökkent, ami kilenc százalékkal alacsonyabb a tavalyinál, a közepes távú járatoknál pedig szintén árcsökkenés látható. 

A szakértők szerint a kedvező árakhoz továbbra is fontos a jó időzítés: rövid utaknál 28-48 nappal, közepes távú járatoknál 49-60 nappal, hosszú távú utazásoknál pedig 61-90 nappal indulás előtt érdemes foglalni.

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Nyitókép: Mike Campbell / AFP

Összesen 11 komment

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hernadvolgyi-2
2026. június 06. 09:36
"Több mint másfélszer annyi magyar választ repülős nyaralást idén nyáron, mint egy évvel korábban." Ez még az Orbáni "dittatúra" hozadéka, na de mit hoz a jövő?
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manyika-1
2026. június 06. 09:31
Akkora mélyszegénység van, hogy csak a repülős utakat tudják kifizetni, még az idén biztosan, de jövőre megszívják, de sajnos mi is, ha a pöcs marad, és jönnek a migránsok, az áremelések, !!! rezsicsökkentés nuku, írjam még, köszönet szektások !!!!!
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wadcutter
2026. június 06. 09:24
kifelé még biztos lesz kerozin, visszafelé vitorlázó gépekkel jöhetnek
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Gintonic68
2026. június 06. 09:13
Ajánlott kormánypropaganda főcím: "Április 12 után jelentősen csökkent a mélyszegények száma, ennek következtében nőtt a repülős nyaralást választók aránya!" Áradjatok, kedveseim...😵‍💫
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