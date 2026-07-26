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kormány fidesz haza magyar parlament

Hogy hívhatja magát nemzetinek egy párt, miközben minden lépésével a hazája és a magyarok ellen tesz?

2026. július 26. 11:28

A Fidesz először a Parlamentben leszavazta a korrupcióellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz.

2026. július 26. 11:28
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Magyar Péter
Magyar Péter
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„A TISZA-kormány pár hét alatt letárgyalta, amire az Orbán-kormány három év alatt nem volt képes. Elfogadtuk a korrupcióellenes intézkedéseket, aminek köszönhetően a magyarok hozzájuthatnak az őket megillető 6 ezer milliárd forint uniós forráshoz. 

A Fidesz először a Parlamentben leszavazta a korrupcióellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. 

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Vajon mi járhat a Fidesz-frakció fejében, amikor el akarják venni az ezermilliárdokat a magyar egészségügytől, az oktatástól, a közlekedéstől, a magyar vállalkozásoktól? Vajon miért akarják ellehetetleníteni az energiahatékonysági, a bérlakásépítési és a vidékfejlesztési programokat? Vajon miért akarják megakadályozni, hogy közösen beindítsuk a magyar gazdaságot, amire ők négy éve nem voltak képesek?

Hogy hívhatja magát nemzetinek egy párt, miközben minden lépésével a hazája és a magyarok ellen tesz?”

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 164 komment

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bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. július 26. 14:47
LEHÁNYOM A TV-ÉT EZ A PATKÁNY OTT VIRÍT --- KI LETTEK RENDELVE A GRIPPENEK IS EZ NEM PÉNZ KÖLTÉS? A MOCSKOS GECI TISZÁS KURVA ANYÁTOKAT -- ROHADÉKOK SZEMETEK ALJADÉKOK
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madre79
2026. július 26. 14:40
Abból a pénzből mi semmit se fogunk látni, viszont feladott érte mindent!
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Korrupt Kornél
2026. július 26. 14:37
látszik ehhez sem értesz kis hazaáruló! Tartsd számon már az eddig elkövetett bűneid. -talán években mérve...
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2
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cinkegolyó
2026. július 26. 14:33
A fenti kérdést inkább mi, igaz magyar emberek tehetnénk fel neked!
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3
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