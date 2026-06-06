Elszakították gyermekeitől az emigrációba kényszerült II. Rákóczi Ferencet

II. Rákóczi Ferenc első gyermekét nem a történelem vihara szakította el a fejedelemtől, hanem egy végzetes betegség. A kis Lipót négyéves sem volt, mikor elragadta a halál, gyászba borítva ezzel Rákóczit és feleségét, Sarolta Amália hercegnőt. Akkoriban persze nem volt egyedi, hogy egy gyermek nem éli meg a felnőttkort. 1700-ban aztán megszületett József, majd a következő esztendőben György.

Az utóbbi gyermek világra jöttekor Rákóczi már a bécsújhelyi börtön lakója volt, ahová felségsértés gyanújával zárták a Habsburgok.

A vesztőhelyről Rákóczi a felesége segédletével Lengyelországba szökött, a fiai viszont I. Lipót császár foglyai maradtak.