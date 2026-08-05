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növényi norbert kórház magas vérnyomás gyógyszer

Összeesett, kórházba vitték Növényi Norbertet

2026. augusztus 05. 12:15

„Az történt, hogy a magas vérnyomásomra gyógyszert szedek, de a sógorom adott egy másik készítményt, amit neki írt fel az orvosa, és azt mondta, nagyon jó. Bevettem a vérnyomáscsökkentőmmel együtt, de a két gyógyszer ellentétes hatást váltott ki: egyszerűen összeestem.”

2026. augusztus 05. 12:15
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Mentő vitte kórházba Növényi Norbert olimpiai bajnok birkózót, miután a magas vérnyomására szedett gyógyszere és egy másik készítmény ellentétes hatása miatt hirtelen rosszul lett és összeesett. „A család mentőt hívott, de szerencsére a kórházban már minden eredményem rendben volt”mondta a sportoló a hot! magazinnak.

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Növényi Norbert a történtek kapcsán elárulta, hogy egészségügyi problémái mögött részben az elmúlt évek nehézségei és az azt kísérő óriási stressz állnak. Mint elmondta, a hosszan húzódó jogi ügyei, a munkahelyi elutasítások és a megpróbáltatások lelkileg és fizikailag is megviselték, de ma már a versírásban és a családja támogatásában leli meg a békéjét.

Fotó: MTI/MTVA

 

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Összesen 31 komment

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Sorrend:
Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 05. 13:33
Na, itt a másik iskolázatlan epeokádó büdös fideszes, Horst Tripper, a névtelen, jelentéktelen senki. 😊
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Horst_Tappert
2026. augusztus 05. 13:28
"Beszartak-a-fideszesek 2026. augusztus 05. 13:17" Egyre jobban szánlak, köpedék. Annyi gyomorforgató rosszindulat, primitívség és gonoszság van a "lelkedben", hogy szánalmas lehet így élned. Okádod ide a mocskot, ennyire vagy képes. Azt hiszed, hogy abúzálhatsz itt mindenkit, ahogyan a Nagy Messilyásod teszi most ezt az országgal, de igazából csak egy pimasz légy mértékű kellemetlenséget tudsz okozni, te tót szar... Élj örökké, Ephialtész...
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Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 05. 13:17
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok 2026. augusztus 05. 13:14 NEM AZ ESZEDÉRT KEDVELTÜNK ..... Szépen bántok olimpiai bajnokaitokkal. Mondjuk a fideszektások sem az eszükről híresek.
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1
2
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. augusztus 05. 13:14
NEM AZ ESZEDÉRT KEDVELTÜNK .....
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