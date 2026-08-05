Összeesett, kórházba vitték Növényi Norbertet

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„Az történt, hogy a magas vérnyomásomra gyógyszert szedek, de a sógorom adott egy másik készítményt, amit neki írt fel az orvosa, és azt mondta, nagyon jó. Bevettem a vérnyomáscsökkentőmmel együtt, de a két gyógyszer ellentétes hatást váltott ki: egyszerűen összeestem.”
Mentő vitte kórházba Növényi Norbert olimpiai bajnok birkózót, miután a magas vérnyomására szedett gyógyszere és egy másik készítmény ellentétes hatása miatt hirtelen rosszul lett és összeesett. „A család mentőt hívott, de szerencsére a kórházban már minden eredményem rendben volt” – mondta a sportoló a hot! magazinnak.
Növényi Norbert a történtek kapcsán elárulta, hogy egészségügyi problémái mögött részben az elmúlt évek nehézségei és az azt kísérő óriási stressz állnak. Mint elmondta, a hosszan húzódó jogi ügyei, a munkahelyi elutasítások és a megpróbáltatások lelkileg és fizikailag is megviselték, de ma már a versírásban és a családja támogatásában leli meg a békéjét.
Fotó: MTI/MTVA