Összeesett, kórházba vitték Növényi Norbertet

Növényi Norbert a történtek kapcsán elárulta, hogy egészségügyi problémái mögött részben az elmúlt évek nehézségei és az azt kísérő óriási stressz állnak. Mint elmondta, a hosszan húzódó jogi ügyei, a munkahelyi elutasítások és a megpróbáltatások lelkileg és fizikailag is megviselték, de ma már a versírásban és a családja támogatásában leli meg a békéjét.