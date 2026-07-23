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kormány vényköteles gyógyszereket Magyar Péter gyógyszer

Szeptember 1-jétől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket

2026. július 23. 09:31

Újabb ígéret maradt betartatlanul: Magyar Péter korábban még arról beszélt, az összes gyógyszert áfamentesség teszik.

2026. július 23. 09:31
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Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket – közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.

„Döntött a kormány: ahogy vállaltuk, szeptember 1-től áfamentessé tesszük a vényköteles gyógyszereket” – írta a kormányfő.

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Takács Péter volt egészségügyi államtitkár keményen bírálta a Tisza-kormányt parlamenti felszólalásában, jelezvén, bár

a Tisza korábban azt ígérte a kampánya során, például a Nemzet Hangja nevű konzultációban, hogy minden gyógyszer áfáját csökkenti majd,

valójában most csak a vényköteles készítményeknél teszi ezt meg.

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(MTI)

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 186 komment

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Sorrend:
usafiu20
2026. július 23. 13:36
blancoagilonu 2026. július 23. 13:17 "Kuss." Kérem, hogy a jó büdös kurva anyját kussoltassa, köszönöm.
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0
0
templar62
2026. július 23. 13:26
Stopönkény
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1
0
bepega17
2026. július 23. 13:24
Köszönjük Magyar Péternek és a TISZA kormánynak.
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0
3
Bortom100
2026. július 23. 13:23
Most fizettem ki a párom gyógyszereit 3 hónapra 2000.-ft hát mivel nem vártam vele így legarább 10 ft-ot buktam köszi Petike
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4
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