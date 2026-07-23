Szeptember 1-jétől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket

Még a 444-es Lakmusz szerint is össze-vissza beszélt a Tisza ebben a fontos ügyben
Áfacsökkentés, de nem úgy, hanem csak amúgy – mit ígért a párt és mit csinál kormányon ebben a mindenki zsebét érintő kérdésben?
Újabb ígéret maradt betartatlanul: Magyar Péter korábban még arról beszélt, az összes gyógyszert áfamentesség teszik.
Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket – közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.
„Döntött a kormány: ahogy vállaltuk, szeptember 1-től áfamentessé tesszük a vényköteles gyógyszereket” – írta a kormányfő.
Takács Péter volt egészségügyi államtitkár keményen bírálta a Tisza-kormányt parlamenti felszólalásában, jelezvén, bár
a Tisza korábban azt ígérte a kampánya során, például a Nemzet Hangja nevű konzultációban, hogy minden gyógyszer áfáját csökkenti majd,
valójában most csak a vényköteles készítményeknél teszi ezt meg.
Ezt is ajánljuk a témában
Áfacsökkentés, de nem úgy, hanem csak amúgy – mit ígért a párt és mit csinál kormányon ebben a mindenki zsebét érintő kérdésben?
(MTI)
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert