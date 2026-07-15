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nemzet hang takács péter lakmusz Magyar Péter

Még a 444-es Lakmusz szerint is össze-vissza beszélt a Tisza ebben a fontos ügyben

2026. július 15. 10:11

Áfacsökkentés, de nem úgy, hanem csak amúgy – mit ígért a párt és mit csinál kormányon ebben a mindenki zsebét érintő kérdésben?

2026. július 15. 10:11
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Takács Péter volt egészségügyi államtitkár keményen bírálta a Tisza-kormányt parlamenti felszólalásában, jelezvén, bár a Tisza korábban azt ígérte a kampánya során, például a Nemzet Hangaj nevű konzultációban, hogy minden gyógyszer áfáját csökkenti majd, valójában most csak a vényköteles készítményeknél tervezi ezt megtenni, Hegedűs Zsolt tiszás egészségügyi miniszter viszont azzal vágott vissza, hogy ők egyértelműen kommunikálták, hogy csak a receptköteles gyógyszerekre gondoltak.

A Lakmusz, a 444 tényellenőr-oldala, amely fideszes elfogultsággal nemigen vádolható, utánajárt, és kiderült:

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e téren a Tisza össze-vissza beszélt.

Mint írják, eleinte még minden gyógyszerről beszéltek, 

maga Magyar Péter közölte először 2025. március 15-én,

a Tisza Párt ünnepi rendezvényén, amikor meghirdette az említett Nemzet Hangja című konzultációt, hogy

„a Tisza áfamentessé tenné a gyógyszereket”

Majd erre ráerősített 24-én, amikor sajtótájékoztatón elmondta, hogy csak a gyógyszerekről beszélt,

„mindenféle gyógyszerről, a vényköteles és az egyébként kapható gyógyszerekről”,

de nem a gyógyhatású készítményekről.”

Mint felidézik, a Nemzet Hangja konzultáció kérdése ezzel összhangban pontosan így szólt: „egyetért-e Ön azzal, hogy a gyógyszerek áfakulcsa 0 százalékra csökkenjen?” – erre is szavazott a válaszadók több mint 90 százaléka.

Ezután jött a fordulat és kezdték szűkíteni az ígéretet, mint írta a Lakmusz

  • Kármán András 2025. szeptember 7-én Kötcsén beszélt vényköteles gyógyszerekről
  • majd a párt hivatalos, 2026. februári programjába már így csempészték be az intézkedést.

Hogy melyikből milyen arányban és milyen értékben fogyasztanak a magyaro, arra nincs statisztikai adat, de a lap idézte a Népszavát, amelynek gyógyszerpiaci szakértők azt mondták, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessége csak kisebb segítség lesz a betegeknek, mert az ilyen gyógyszerek árának jelentős részét eleve az egészségbiztosító, vagyis az állam finanszírozza.

Nyitókép: Armend NIMANI / AFP

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Összesen 8 komment

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Kormánypárti2
2026. július 15. 10:56
Nesze semmi fogd meg jól! 🤣 Szevasztok tiszások!
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tapir32
2026. július 15. 10:53
Aki, megszorításokat akar bevezetni az beismeri, hogy alkalmatlan a gazdasági problémák kezelésére és az ország vezetésére. Hitványságának következményeit a lakosságra akarja tolni. Le Magyar Péterrel!
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elfújta az ellenszél
2026. július 15. 10:45
Eltelt közel negyedszázad azóta hogy Medgyessy kampányígéretek cunamijával, mint például ingyenes szívgyógyszer, miniszterelnök lett 2002-ben. A folytatást ismerjük. Jöttek a visszakozások, az ígéretek csűrése-csavarása, kimagyarázása, és a kemény realitás. Ingyen szívgyógyszer helyett Gyurcsány, osztogatás helyett nyílt megszorítások, végül a közvetlenül fenyegető államcsőd. Azóta felnőtt egy generáció, és egy újszülöttnek minden vicc új. Ugyanazt a becsapást újra el lehetett adni, most a kimagyarázásoknál tartunk és ebben a Hegedás jól teljesít. Úgy kiegészíti a hazug főnökét, mint zsák a foltját.
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Andrew76
2026. július 15. 10:36
Hazudtak, hazudnak, hazudni fognak!
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