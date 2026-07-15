Még a 444-es Lakmusz szerint is össze-vissza beszélt a Tisza ebben a fontos ügyben

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Áfacsökkentés, de nem úgy, hanem csak amúgy – mit ígért a párt és mit csinál kormányon ebben a mindenki zsebét érintő kérdésben?
Takács Péter volt egészségügyi államtitkár keményen bírálta a Tisza-kormányt parlamenti felszólalásában, jelezvén, bár a Tisza korábban azt ígérte a kampánya során, például a Nemzet Hangaj nevű konzultációban, hogy minden gyógyszer áfáját csökkenti majd, valójában most csak a vényköteles készítményeknél tervezi ezt megtenni, Hegedűs Zsolt tiszás egészségügyi miniszter viszont azzal vágott vissza, hogy ők egyértelműen kommunikálták, hogy csak a receptköteles gyógyszerekre gondoltak.
A Lakmusz, a 444 tényellenőr-oldala, amely fideszes elfogultsággal nemigen vádolható, utánajárt, és kiderült:
e téren a Tisza össze-vissza beszélt.
Mint írják, eleinte még minden gyógyszerről beszéltek,
maga Magyar Péter közölte először 2025. március 15-én,
a Tisza Párt ünnepi rendezvényén, amikor meghirdette az említett Nemzet Hangja című konzultációt, hogy
„a Tisza áfamentessé tenné a gyógyszereket”
Majd erre ráerősített 24-én, amikor sajtótájékoztatón elmondta, hogy csak a gyógyszerekről beszélt,
„mindenféle gyógyszerről, a vényköteles és az egyébként kapható gyógyszerekről”,
de nem a gyógyhatású készítményekről.”
Mint felidézik, a Nemzet Hangja konzultáció kérdése ezzel összhangban pontosan így szólt: „egyetért-e Ön azzal, hogy a gyógyszerek áfakulcsa 0 százalékra csökkenjen?” – erre is szavazott a válaszadók több mint 90 százaléka.
Ezután jött a fordulat és kezdték szűkíteni az ígéretet, mint írta a Lakmusz
Hogy melyikből milyen arányban és milyen értékben fogyasztanak a magyaro, arra nincs statisztikai adat, de a lap idézte a Népszavát, amelynek gyógyszerpiaci szakértők azt mondták, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessége csak kisebb segítség lesz a betegeknek, mert az ilyen gyógyszerek árának jelentős részét eleve az egészségbiztosító, vagyis az állam finanszírozza.
Nyitókép: Armend NIMANI / AFP