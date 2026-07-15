Még a 444-es Lakmusz szerint is össze-vissza beszélt a Tisza ebben a fontos ügyben

Takács Péter volt egészségügyi államtitkár keményen bírálta a Tisza-kormányt parlamenti felszólalásában, jelezvén, bár a Tisza korábban azt ígérte a kampánya során, például a Nemzet Hangaj nevű konzultációban, hogy minden gyógyszer áfáját csökkenti majd, valójában most csak a vényköteles készítményeknél tervezi ezt megtenni, Hegedűs Zsolt tiszás egészségügyi miniszter viszont azzal vágott vissza, hogy ők egyértelműen kommunikálták, hogy csak a receptköteles gyógyszerekre gondoltak.

A Lakmusz, a 444 tényellenőr-oldala, amely fideszes elfogultsággal nemigen vádolható, utánajárt, és kiderült: