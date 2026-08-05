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utánpótlás zalaegerszeg william gallas

Új szerepkört kapott William Gallas a Zalaegerszeg utánpótlásában

2026. augusztus 05. 11:36

Átalakította utánpótlásának vezetői struktúráját a ZTE.

2026. augusztus 05. 11:36
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Jelentős szerkezeti átalakítást hajtott végre utánpótlásában a Zalaegerszegi TE – írja a Nemzeti Sport. A klub közleménye szerint az akadémiát eddig irányító Molnár Balázs az U14-es csapat vezetőedzőjeként dolgozik tovább, miközben feladatait három szakember között osztják szét.

Az akadémia teljes működéséért a jövőben Kaj András felel, míg a korábban a Granada és a Málaga szakmai stábjában is dolgozó Rafa Montenegro módszertani vezetőként az egységes szakmai filozófia és játékmodell kialakítását irányítja. 

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William Gallas technikai vezetőként az egyéni játékosfejlesztés szakmai koordinációjáért lesz felelős.

A 84-szeres francia válogatott, világbajnoki ezüstérmes és angol bajnok Gallas kiemelte, fontosnak tartja, hogy a fiatalokkal ne csak szakmai, hanem emberi szempontból is foglalkozzanak. Hangsúlyozta, hogy az új generáció igényeihez alkalmazkodva is ragaszkodni kell a kemény munkához, a fegyelemhez és a tisztelethez.

A klub sportért felelős elnöke, Andrés Jornet szerint az új, hárompillérű vezetői modell a ZTE hosszú távú stratégiájának része. Céljuk egy összehangoltabb, a különböző szakmai területek szoros együttműködésére épülő akadémiai működés kialakítása.

Nyitókép: Mike Kireev / NurPhoto / NurPhoto via AFP

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