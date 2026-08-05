Új szerepkört kapott William Gallas a Zalaegerszeg utánpótlásában

Jelentős szerkezeti átalakítást hajtott végre utánpótlásában a Zalaegerszegi TE – írja a Nemzeti Sport. A klub közleménye szerint az akadémiát eddig irányító Molnár Balázs az U14-es csapat vezetőedzőjeként dolgozik tovább, miközben feladatait három szakember között osztják szét.

Az akadémia teljes működéséért a jövőben Kaj András felel, míg a korábban a Granada és a Málaga szakmai stábjában is dolgozó Rafa Montenegro módszertani vezetőként az egységes szakmai filozófia és játékmodell kialakítását irányítja.