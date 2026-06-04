Hat új helyszínen mutatták ki az azbesztszennyezést Zalaegerszegen, a polgármester azonnal lépett

A korábbi érintett két közterület után a friss laboreredmények alapján újabb hat zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy azbeszttel szennyezett kőzúzalék borítja, ezért pénteken egyes helyeken elkezdik a burkolóanyag elszállítását – közölte közösségi oldalán szerdán a város polgármestere.

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) felidézte, hogy osztrák bányákból az elmúlt években Zalaegerszegre is szállítottak azbeszttartalmú szerpentinit zúzottkövet, ezért a Kisfaludy és a Mártírok útja kereszteződésében lévő parkolót hetekkel ezelőtt lezárták.