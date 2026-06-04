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zalaegerszeg balaicz zoltán burkolat

Hat új helyszínen mutatták ki az azbesztszennyezést Zalaegerszegen, a polgármester azonnal lépett

2026. június 04. 07:57

Osztrák bányákból az elmúlt években Zalaegerszegre is szállítottak azbeszttartalmú szerpentinit zúzottkövet, gyerekek is veszélyben.

2026. június 04. 07:57
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A korábbi érintett két közterület után a friss laboreredmények alapján újabb hat zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy azbeszttel szennyezett kőzúzalék borítja, ezért pénteken egyes helyeken elkezdik a burkolóanyag elszállítását – közölte közösségi oldalán szerdán a város polgármestere. 

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) felidézte, hogy osztrák bányákból az elmúlt években Zalaegerszegre is szállítottak azbeszttartalmú szerpentinit zúzottkövet, ezért a Kisfaludy és a Mártírok útja kereszteződésében lévő parkolót hetekkel ezelőtt lezárták. 

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Speciális gyártású, egyedi méretű fóliával leterítették, és figyelmeztető táblát helyeztek ki, de közben készül a parkoló burkolatcseréjére vonatkozó műszaki terv, hogy amint döntés születik a kormányzati támogatásról, az engedélyezés, a beszerzés és a szerződéskötés után elszállíthassák az azbesztes kőzúzalékot. 

Az Áfonya utcában 10 kilométeres sebességkorlátozást rendeltek el, mert bár eredetileg magyarországi bányából származó, nem szennyezett kőzúzalékból készült a burkolata, de a magáningatlanok tulajdonosai többen is szennyezett zúzalékot használtak a kocsifeljárók és az udvarok burkolására, azt pedig a napi forgalom miatt az utcákra is felhordták. Itt is készül a burkolatcserére vonatkozó műszaki terv, hogy kormányzati támogatással elszállítsák az azbesztes kőzúzalékot, és új burkolatot kapjon az utca – jelezte a polgármester. 

Kitért arra is, hogy további 16 mérést rendeltek meg különböző zalaegerszegi közterületi helyszínekkel kapcsolatban, ezek közül hat esetében derült ki most az azbesztszennyezettség a laboreredmények alapján. 

A Gazdaság utca burkolata, parkolója és útpadkája, továbbá az Iskola utcai parkoló esetében, a nevelési-oktatási intézmények közelsége miatt a Zala-Müllex Kft. szakemberei külön hatósági engedéllyel, a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályoknak megfelelő munkavégzéssel pénteken délután felszedik a kőzúzalékot. Fóliával kibélelt, leponyvázott konténerekben szállítják el, a dolgozók FFP3 maszkban és vegyvédelmi öltözetben végzik a munkát, a kiporzás megakadályozása érdekében vizes technológiával dolgoznak – ismertette Balaicz Zoltán. 

Hozzátette: a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbuszforgalmat is elterelik. A szülőket arra kérik, hogy 

az ezekben az utcákban működő bölcsődébe, óvodába és iskolába járó gyerekeket délután vigyék haza, ha ezt nem tudják megtenni, a gyerekeknek más városrész intézményeiben biztosítanak helyet. 

A polgármester arról is beszámolt, hogy a Jákum utcai parkoló egy szűk elválasztó sávján néhány négyzetméter szennyezett zúzalék van, amit hamarosan szintén eltávolítanak. A Domb utca melletti útpadkáról 90 méter hosszan és másfél méter szélességben szintén hamarosan felszedik a burkolatot. 

A Vajda Lajos utcai, nagyobb területű parkolót is a központi támogatás segítségével kívánják helyreállítani. A Zrínyi utcai iparterületen ugyancsak önkormányzati tulajdonú területről van szó, de a Flex gyáregysége vette bérbe és építette meg a parkolót, ezért a cég már gondoskodott a lezárásról – fejtette ki Balaicz Zoltán. 

(MTI)

Nyitókép: Balaicz Zoltán Facebook-oldala

 

Összesen 13 komment

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Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. június 04. 08:35
a modern világ legnagyobb bűne, hogy elhiteti a gombákkal hogy a férgesnek is jár az életben maradás
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0
0
auditorium
•••
2026. június 04. 08:31 Szerkesztve
Az azbesztszennyezès (a svájci Eternit palatető is ide tartozik) már régóta ismert külföldön és a legtöbb helyen kicserélték. Elképzelhető, h. az osztrákok felhasználták útburkolatra és a szomszéd sógornak olcsóbban adták, gondolván, " ők ugysem tudják mit vesznek, mert nem olyan környezetkimélők mint mi vagyunk". A sógor kereskedői pedig kaptak az alkalmon, a magyar vásárló pedig örömmel vette az előnyös árut. Előfordul ez a veszélyes gyárakkal, szegényebb országokban létesitenek nagy gyárakat, a helyiek örvendeznek az új munkahely miatt, de nem tudják, mit vállalnak. Talán az üzletkötő tudja és a "befektető". A többi majd idővel rájön. A ny-i világ "umweltbewußt" délebbre és keletebbre mehet a veszélyes hulladék és gyár.
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3
0
gyzoltan-2
2026. június 04. 08:24
"Hat új helyszínen mutatták ki az azbesztszennyezést Zalaegerszegen," Rendkívül szilárd a rendszer! Nincs semmi változás! Mindenki emlékezhet rá, főleg az ezredforduló után született tapasztalt öregek, hogy az 1990 körüli időkben, ki hogy tudott, úgy boldogult, és rendszerszerű volt az osztrák szemét Magyarországra történő deponálása! Igazán Isten áldása, hogy ilyen jó stabil rendszerben, demokráciában élhetünk 1945 óta..! -igaz, feltétként, a liberalizmus mételye is jelen van... -esszük, nem esszük, nem kapunk mást..!
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1
0
pollip
2026. június 04. 08:19
Jobb lett volna az Orbán bányából vásárolni! Ugye, Hadházy?
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3
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