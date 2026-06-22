Háromszoros válogatott kapussal erősített az Újpest

„Libabőrös lettem a nevek hallatán” – Hajdu Attila a magyar válogatott kapusairól és Dibusz Dénes szerepéről
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Szappanos Péter a Puskás Akadémiától érkezett a IV. kerületbe.
A háromszoros válogatott Szappanos Péter távozott a Puskás Akadémia FC-től és az Újpest FC labdarúgócsapatához igazolt. A felcsúti klub hétfőn a honlapján közölte, hogy
értékesítette a 35 éves kapus játékjogát, vagyis a fővárosiak kivásárolták a szerződéséből Szappanost.
A futballista korábban Zalaegerszegen, Mezőkövesden, a Budapest Honvédban, Pakson és a szaúdi al-Fateh csapatánál védett. A Puskás Akadémia színeiben egy szezon alatt 32 tétmérkőzésen lépett pályára, és a Nemzeti Sport osztályzatai alapján az elmúlt idény legjobb játékosa lett az élvonalban. A kapusok között neki volt a legtöbb védése.
Az Újpest FC honlapja szerint Szappanos Péter eddig összesen 214 meccset játszott az NB I-ben. Kapusedzőjével, Balajcza Szabolccsal már Felcsúton is együtt dolgozott.
„Szappanos érkezésével egy magyar válogatott játékossal erősödött a keret, szerintem ennél többet nem is kell mondanom.
Mentalitásával, alázatos munkájával nem csak a pályán, de az öltözőben is sokat várok tőle.
Kicsivel több mint egy hónap maradt a kezdésig, rengeteg munka vár még ránk” – mondta Dárdai Pál, az Újpest FC sportigazgatója.
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(MTI/Mandiner)
Nyitókép: ujpestfc.hu