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puskás akadémia zalaegerszeg újpest fc mezőkövesd szappanos péter

Háromszoros válogatott kapussal erősített az Újpest

2026. június 22. 17:34

Szappanos Péter a Puskás Akadémiától érkezett a IV. kerületbe.

2026. június 22. 17:34
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A háromszoros válogatott Szappanos Péter távozott a Puskás Akadémia FC-től és az Újpest FC labdarúgócsapatához igazolt. A felcsúti klub hétfőn a honlapján közölte, hogy 

értékesítette a 35 éves kapus játékjogát, vagyis a fővárosiak kivásárolták a szerződéséből Szappanost.

A futballista korábban Zalaegerszegen, Mezőkövesden, a Budapest Honvédban, Pakson és a szaúdi al-Fateh csapatánál védett. A Puskás Akadémia színeiben egy szezon alatt 32 tétmérkőzésen lépett pályára, és a Nemzeti Sport osztályzatai alapján az elmúlt idény legjobb játékosa lett az élvonalban. A kapusok között neki volt a legtöbb védése.

Az Újpest FC honlapja szerint Szappanos Péter eddig összesen 214 meccset játszott az NB I-ben. Kapusedzőjével, Balajcza Szabolccsal már Felcsúton is együtt dolgozott.

„Szappanos érkezésével egy magyar válogatott játékossal erősödött a keret, szerintem ennél többet nem is kell mondanom. 

Mentalitásával, alázatos munkájával nem csak a pályán, de az öltözőben is sokat várok tőle.

Kicsivel több mint egy hónap maradt a kezdésig, rengeteg munka vár még ránk” – mondta Dárdai Pál, az Újpest FC sportigazgatója.

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(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: ujpestfc.hu

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