Háromszoros válogatott kapussal erősített az Újpest

A háromszoros válogatott Szappanos Péter távozott a Puskás Akadémia FC-től és az Újpest FC labdarúgócsapatához igazolt. A felcsúti klub hétfőn a honlapján közölte, hogy

értékesítette a 35 éves kapus játékjogát, vagyis a fővárosiak kivásárolták a szerződéséből Szappanost.

A futballista korábban Zalaegerszegen, Mezőkövesden, a Budapest Honvédban, Pakson és a szaúdi al-Fateh csapatánál védett. A Puskás Akadémia színeiben egy szezon alatt 32 tétmérkőzésen lépett pályára, és a Nemzeti Sport osztályzatai alapján az elmúlt idény legjobb játékosa lett az élvonalban. A kapusok között neki volt a legtöbb védése.