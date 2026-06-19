Ibizai feltöltődés: együtt nyaralnak a válogatott sztárfocistái

A 2025/2026-os szezon végén megérdemelt pihenőre vonultak a magyar válogatott labdarúgói – szúrta ki az Origo. A nemzeti csapat három ismert alakja – Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás és a nemrég visszavonult Szappanos Péter – ezúttal a spanyolországi Ibizát választotta a feltöltődés helyszínéül. A futballisták nem egyedül érkeztek a népszerű üdülőszigetre: mindhármukat elkísérték párjaik is.

A közösségi médiában megjelent fotók tanúsága szerint a baráti társaság az elmúlt napokban több izgalmas programot is kipróbált, többek között egy látványos hajókirándulást, ahol jet-skizésre és búvárkodásra is jutott idő. Szoboszlaiék számára nem ismeretlen a közös nyaralás: