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magyar válogatott szoboszlai dominik varga barnabás szappanos péter

Ibizai feltöltődés: együtt nyaralnak a válogatott sztárfocistái

2026. június 19. 15:24

Idán Ibizát választotta a válogatott „keménymagja”.

2026. június 19. 15:24
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A 2025/2026-os szezon végén megérdemelt pihenőre vonultak a magyar válogatott labdarúgói – szúrta ki az Origo. A nemzeti csapat három ismert alakja – Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás és a nemrég visszavonult Szappanos Péter – ezúttal a spanyolországi Ibizát választotta a feltöltődés helyszínéül. A futballisták nem egyedül érkeztek a népszerű üdülőszigetre: mindhármukat elkísérték párjaik is.

A közösségi médiában megjelent fotók tanúsága szerint a baráti társaság az elmúlt napokban több izgalmas programot is kipróbált, többek között egy látványos hajókirándulást, ahol jet-skizésre és búvárkodásra is jutott idő. Szoboszlaiék számára nem ismeretlen a közös nyaralás:

a három játékos köztudottan jó barátságban van egymással.

Tavaly Monacóban töltöttek együtt néhány napot, idén pedig Ibiza mellett döntöttek. A gyönyörű környezetben készült képeken látható, hogy a tengeri kalandok mellett közös kártyapartikra is jutott idejük.

Varga Barnabás különösen sikeres szezont tudhat maga mögött, hiszen görög bajnokként fejezte be az idényt. Menyasszonyával, Skrapits Laurával érkezett a szigetre, ahol válogatottbeli csapattársaival kapcsolódik ki az új szezon előtt.

Szappanos Péter számára különösen különleges ez a nyári szünet. Marco Rossi szövetségi kapitány korábban bejelentette, hogy a 35 éves kapus júniusban utoljára ölti magára a magyar válogatott mezét. A Finnország elleni mérkőzésen még kezdőként lépett pályára, majd a találkozó után a szurkolók is szívélyesen elbúcsúztatták. Szappanos egyik közösségi bejegyzéséhez Dzsudzsák Balázs is kommentelt, humorosan megkérdezve: „Hány pakli landolt a vízben???” A kapus frappáns válasza sem maradt el: „Egynek kellett volna…”

Nyitókép forrása: Purger Tamás / MTI

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Összesen 1 komment

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savrena
2026. június 19. 15:49
Ez a Vargáné sokkal csinosabb mint a másik Vargáné :-)
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