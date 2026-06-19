Ibizai feltöltődés: együtt nyaralnak a válogatott sztárfocistái

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
Idán Ibizát választotta a válogatott „keménymagja”.
A 2025/2026-os szezon végén megérdemelt pihenőre vonultak a magyar válogatott labdarúgói – szúrta ki az Origo. A nemzeti csapat három ismert alakja – Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás és a nemrég visszavonult Szappanos Péter – ezúttal a spanyolországi Ibizát választotta a feltöltődés helyszínéül. A futballisták nem egyedül érkeztek a népszerű üdülőszigetre: mindhármukat elkísérték párjaik is.
A közösségi médiában megjelent fotók tanúsága szerint a baráti társaság az elmúlt napokban több izgalmas programot is kipróbált, többek között egy látványos hajókirándulást, ahol jet-skizésre és búvárkodásra is jutott idő. Szoboszlaiék számára nem ismeretlen a közös nyaralás:
a három játékos köztudottan jó barátságban van egymással.
Tavaly Monacóban töltöttek együtt néhány napot, idén pedig Ibiza mellett döntöttek. A gyönyörű környezetben készült képeken látható, hogy a tengeri kalandok mellett közös kártyapartikra is jutott idejük.
Varga Barnabás különösen sikeres szezont tudhat maga mögött, hiszen görög bajnokként fejezte be az idényt. Menyasszonyával, Skrapits Laurával érkezett a szigetre, ahol válogatottbeli csapattársaival kapcsolódik ki az új szezon előtt.
Szappanos Péter számára különösen különleges ez a nyári szünet. Marco Rossi szövetségi kapitány korábban bejelentette, hogy a 35 éves kapus júniusban utoljára ölti magára a magyar válogatott mezét. A Finnország elleni mérkőzésen még kezdőként lépett pályára, majd a találkozó után a szurkolók is szívélyesen elbúcsúztatták. Szappanos egyik közösségi bejegyzéséhez Dzsudzsák Balázs is kommentelt, humorosan megkérdezve: „Hány pakli landolt a vízben???” A kapus frappáns válasza sem maradt el: „Egynek kellett volna…”
Nyitókép forrása: Purger Tamás / MTI
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