Egyre közelebb a teljes leállítás – újabb teljesítménycsökkentés a paksi atomerőműben

„A rendkívül száraz időjárás miatt a Duna vízállása tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel az 1. blokk még működő turbinagenerátor gépegységét 2026. augusztus 1-jén, 05:45-kor leállítják. Az atomerőmű szakemberei a nap 24 órájában gondoskodnak arról, hogy a létesítmény biztonságos üzemállapotát az extrém időjárási körülmények között is fenntartsák” – közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Kommunikációs Igazgatósága a honlapján.

Magyar Péter miniszterelnök pénteki paksi sajtótájékoztatóján arról beszélt, az előrejelzések alapján jövő kedden-szerda körül csökkenhet le annyira a Duna vízszintje,