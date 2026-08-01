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mvm paksi atomerőmű zrt duna leállítás

Egyre közelebb a teljes leállítás – újabb teljesítménycsökkentés a paksi atomerőműben

2026. augusztus 01. 10:39

A rendkívül száraz időjárás miatt tovább csökkent a Duna vízállása, ezért az 1. blokk eddig még működő turbinagenerátor gépegységét is leállították hajnalban.

2026. augusztus 01. 10:39
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A rendkívül száraz időjárás miatt a Duna vízállása tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel az 1. blokk még működő turbinagenerátor gépegységét 2026. augusztus 1-jén, 05:45-kor leállítják. Az atomerőmű szakemberei a nap 24 órájában gondoskodnak arról, hogy a létesítmény biztonságos üzemállapotát az extrém időjárási körülmények között is fenntartsák” – közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Kommunikációs Igazgatósága a honlapján

Magyar Péter miniszterelnök pénteki paksi sajtótájékoztatóján arról beszélt, az előrejelzések alapján jövő kedden-szerda körül csökkenhet le annyira a Duna vízszintje, 

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hogy az utolsó blokk leállítása is elkerülhetetlenné válik. 

Arról is beszélt, hogy az atomerőmű leállítása abszolút a tervezett ütem szerint megy, és ennek semmiféle nukleáris veszélye nincs. A költségvetésben viszont mindennek következtében akár ötvenmilliárdos kiesés is jelentkezhet.

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Nyitókép: MTI/Kiss Dániel

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Összesen 95 komment

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Szuperszig
2026. augusztus 01. 11:51
Elbasztátok tiszások!
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fernandvix
2026. augusztus 01. 11:51
ördöngös pepecselésfernandvix 2026. augusztus 01. 11:49 megoldották úgy hogy eddig nem is hallottál róla ahogy most is megoldották volna Mesélj. Hogy oldották meg volna? Figyelek. :)))))))))))))))))))))))))))))))))))
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mlotta
2026. augusztus 01. 11:50
Energiaszakemberek kiszámolták hogy a mostani szélcsendes időben a Tisza által tervbe vett szélerőkapacitás csak minimálisan enyhítené a mostani krízist. De azért Poloskáék megépítik.
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fernandvix
2026. augusztus 01. 11:50
aninom 2026. augusztus 01. 11:49 Végülis betartotta a 480-at, amit ígért. Sose ígért ilyent.
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