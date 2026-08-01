Egyre közelebb a teljes leállítás – újabb teljesítménycsökkentés a paksi atomerőműben

Bejelentették: kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőmű utolsó blokkját
Magyar Péter azt mondta, a következő években új szélerőművek sora épülhet Magyarországon.
A rendkívül száraz időjárás miatt tovább csökkent a Duna vízállása, ezért az 1. blokk eddig még működő turbinagenerátor gépegységét is leállították hajnalban.
„A rendkívül száraz időjárás miatt a Duna vízállása tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel az 1. blokk még működő turbinagenerátor gépegységét 2026. augusztus 1-jén, 05:45-kor leállítják. Az atomerőmű szakemberei a nap 24 órájában gondoskodnak arról, hogy a létesítmény biztonságos üzemállapotát az extrém időjárási körülmények között is fenntartsák” – közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Kommunikációs Igazgatósága a honlapján.
Magyar Péter miniszterelnök pénteki paksi sajtótájékoztatóján arról beszélt, az előrejelzések alapján jövő kedden-szerda körül csökkenhet le annyira a Duna vízszintje,
hogy az utolsó blokk leállítása is elkerülhetetlenné válik.
Arról is beszélt, hogy az atomerőmű leállítása abszolút a tervezett ütem szerint megy, és ennek semmiféle nukleáris veszélye nincs. A költségvetésben viszont mindennek következtében akár ötvenmilliárdos kiesés is jelentkezhet.
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Magyar Péter azt mondta, a következő években új szélerőművek sora épülhet Magyarországon.
Nyitókép: MTI/Kiss Dániel