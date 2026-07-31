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Újpesten volt a legnagyobb forróság pénteken.
Megdőlt a fővárosi melegrekord az előzetes adatok szerint péntek délután:
Újpesten 39,4 Celsius-fokot mértek
– közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.
Azt írták: az erre a napra vonatkozó fővárosi melegrekord 37,4 fok volt, amit még 1921-ben mértek a budapesti Törökvész, illetve Gellérthegy meteorológiai állomásokon. Hozzátették: az országos rekord nem dőlt meg, de csúcsbeállítás történt. Az újpesti mérés mellett Győr-Likócs mérőállomáson is 39,4 fokot regisztrált a mérőműszer, így mindkét állomás beállította az erre a napra vonatkozó korábbi országos csúcsot, amit még 1917-ben mértek Szerepen.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi