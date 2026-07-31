Megdőlt a fővárosi melegrekord

Azt írták: az erre a napra vonatkozó fővárosi melegrekord 37,4 fok volt, amit még 1921-ben mértek a budapesti Törökvész, illetve Gellérthegy meteorológiai állomásokon. Hozzátették: az országos rekord nem dőlt meg, de csúcsbeállítás történt. Az újpesti mérés mellett Győr-Likócs mérőállomáson is 39,4 fokot regisztrált a mérőműszer, így mindkét állomás beállította az erre a napra vonatkozó korábbi országos csúcsot, amit még 1917-ben mértek Szerepen.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi