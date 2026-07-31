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nap újpesten hungaromet zrt fővárosi melegrekord

Megdőlt a fővárosi melegrekord

2026. július 31. 18:37

Újpesten volt a legnagyobb forróság pénteken.

2026. július 31. 18:37
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Megdőlt a fővárosi melegrekord az előzetes adatok szerint péntek délután: 

Újpesten 39,4 Celsius-fokot mértek 

– közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

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Azt írták: az erre a napra vonatkozó fővárosi melegrekord 37,4 fok volt, amit még 1921-ben mértek a budapesti Törökvész, illetve Gellérthegy meteorológiai állomásokon. Hozzátették: az országos rekord nem dőlt meg, de csúcsbeállítás történt. Az újpesti mérés mellett Győr-Likócs mérőállomáson is 39,4 fokot regisztrált a mérőműszer, így mindkét állomás beállította az erre a napra vonatkozó korábbi országos csúcsot, amit még 1917-ben mértek Szerepen.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi


 

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
survivor
2026. július 31. 19:23
Ja,hogy sok a buzi ? En egyet ismerk, rendes,udvarias meleg..🤣
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2
0
survivor
2026. július 31. 19:22
En éltem 41C° ban is. Randevúztam..❤️❤️
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2
0
frankie-bunn
2026. július 31. 18:57
Pötyi <3 Márki :DDDD
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1
0
Csigorin
2026. július 31. 18:52
legkozelebb a hidegek vonuljanak fel mert itt mar meg lehet dogleni
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3
0
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