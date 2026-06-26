Európai hőhullám – a tudósok felteszik a kérdést: lehet-e még rosszabb?

A nyár még csak most kezdődik, de Nyugat-Európa máris az év második súlyos hőhullámát éli át. A fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származó üvegházhatású gázok világszerte emelik a hőmérsékletet, és Európa gyorsabban melegszik, mint bármelyik másik kontinens – írja a New York Times.

Ez arra készteti a tudósokat, hogy szembesüljenek egy sürgető kérdéssel: valójában meddig forrósodhat egy hőhullám?

„Tudjuk, hogy a hőhullámok egyre súlyosabbak, gyakoribbak és hosszabb ideig tartanak” – mondta Rebecca Emerton, az angliai Readingben található Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ vezető kutatója. Emerton szerint jelenleg az a legszembetűnőbb, hogy milyen nagy mértékben dőlnek meg a hőmérsékleti rekordok. Nyugat-Európában a hőmérsékleti rekordokat ezen a héten egy hónap alatt már másodszor döntik meg.