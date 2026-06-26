Európai hőhullám – a tudósok felteszik a kérdést: lehet-e még rosszabb?

Hőkupola tart Magyarország felé: sorra dőlhetnek a melegrekordok a hétvégén
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Európa gyorsabban melegszik, mint bármelyik más kontinens. A klímaváltozással foglalkozó tudósok azt vizsgálják meddig emelkedhet a nyári hőmérséklet.
A nyár még csak most kezdődik, de Nyugat-Európa máris az év második súlyos hőhullámát éli át. A fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származó üvegházhatású gázok világszerte emelik a hőmérsékletet, és Európa gyorsabban melegszik, mint bármelyik másik kontinens – írja a New York Times.
Ez arra készteti a tudósokat, hogy szembesüljenek egy sürgető kérdéssel: valójában meddig forrósodhat egy hőhullám?
„Tudjuk, hogy a hőhullámok egyre súlyosabbak, gyakoribbak és hosszabb ideig tartanak” – mondta Rebecca Emerton, az angliai Readingben található Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ vezető kutatója. Emerton szerint jelenleg az a legszembetűnőbb, hogy milyen nagy mértékben dőlnek meg a hőmérsékleti rekordok. Nyugat-Európában a hőmérsékleti rekordokat ezen a héten egy hónap alatt már másodszor döntik meg.
A nemzeti meteorológiai ügynökség szerint kedd volt Franciaország eddigi legmelegebb napja, az ország délnyugati részén a hőmérő higanyszála 44 Celsiusig emelkedett. És az éjszakák sem nyújtottak sok megkönnyebbülést. A múlt havi hőhullám alatt Nagy-Britanniában az első olyan éjszakát regisztrálták, amelynek átlagos legalacsonyabb hőmérséklete meghaladta a 20 fokot.Európa több ok együttes hatására gyorsabban melegszik, mint a világ többi része.
Az országok visszaszorították a légszennyezést, ami javította a levegő minőségét, de kevesebb, úgynevezett aeroszol részecskét hagyott a légkörben, amelyek a napfényt visszaverik az űrbe. A hótakaró csökkent, ami miatt a szárazföld több napsugárzást vesz fel.
Emellett az Európát körülvevő légköri áramlási minták változásai is hozzájárultak a gyakrabban előforduló és intenzívebb nyári hőhullámok kialakulásához.Definíció szerint a rekordot döntő hőmérsékleteknek ritkának kellene lenniük. Ilyen intenzitású hőhullámok talán nem minden nyáron fordulnak elő, de annak ismerete, hogy milyen súlyosak lehetnek, segíthet a városoknak, kórházaknak és közüzemi vállalatoknak felkészülni a legrosszabbra.
Számítógépes szimulációk segítségével a tudósok „jelentős előrelépést” tettek annak megállapításában, hogy a legszélsőségesebb hőhullámok különböző helyeken hogyan nézhetnek ki – mondta Erich Fischer, az ETH Zürich svájci egyetem klímakutatója. Kevésbé egyértelmű azonban – tette hozzá –, hogy egy ilyen rendkívüli hőhullám mennyi ideig tarthat, nap nap után, hétről hétre kitéve az embereket a fullasztó hőségnek.
„Van ennek határa?”
– kérdezte Dr. Fischer. „Szerintem éppen ebben a kérdésben még viszonylag korlátozott a tudásunk.” Egy nemrég publikált tanulmányban Dr. Fischer és egy másik klímakutató, Laura Suarez-Gutierrez kimutatta, hogy számítógépes szimulációikban a legsúlyosabb európai hőhullámok közül sok ugyanazon a nyáron, egy másik hőhullám után röviddel következett be. Ennek egyik oka, hogy egy hőhullám előkészítheti a következőt, amely így intenzívebb lesz.
Az egymást követő hőhullámok miatt az emberi testnek és a közösségeknek is kevesebb idejük marad a regenerálódásra.
„Kicsit jobban felkészülünk arra a bizonyos napra, amikor 40-valahány fok” Celsius lesz – mondta Dr. Suarez-Gutierrez, a hollandiai Wageningeni Egyetem légköri dinamika tanszékének adjunktusa. „Nem feltétlenül egy hónapos, 36 fokos” Celsius-hőmérsékletre készülünk – tette hozzá.„Papíron nem tűnik olyan szélsőségesnek, de nem hiszem, hogy jelenlegi erőforrásaink fel lennének készülve erre” – mondta.
Nyitókép: Ina FASSBENDER / AFP
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