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Európai hőhullám – a tudósok felteszik a kérdést: lehet-e még rosszabb?

2026. június 26. 07:41

Európa gyorsabban melegszik, mint bármelyik más kontinens. A klímaváltozással foglalkozó tudósok azt vizsgálják meddig emelkedhet a nyári hőmérséklet.

2026. június 26. 07:41
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A nyár még csak most kezdődik, de Nyugat-Európa máris az év második súlyos hőhullámát éli át. A fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származó üvegházhatású gázok világszerte emelik a hőmérsékletet, és Európa gyorsabban melegszik, mint bármelyik másik kontinens – írja a New York Times. 

Ez arra készteti a tudósokat, hogy szembesüljenek egy sürgető kérdéssel: valójában meddig forrósodhat egy hőhullám?

 „Tudjuk, hogy a hőhullámok egyre súlyosabbak, gyakoribbak és hosszabb ideig tartanak” – mondta Rebecca Emerton, az angliai Readingben található Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ vezető kutatója. Emerton szerint jelenleg az a legszembetűnőbb, hogy milyen nagy mértékben dőlnek meg a hőmérsékleti rekordok. Nyugat-Európában a hőmérsékleti rekordokat ezen a héten egy hónap alatt már másodszor döntik meg. 

A nemzeti meteorológiai ügynökség szerint kedd volt Franciaország eddigi legmelegebb napja, az ország délnyugati részén a hőmérő higanyszála 44 Celsiusig emelkedett. És az éjszakák sem nyújtottak sok megkönnyebbülést. A múlt havi hőhullám alatt Nagy-Britanniában az első olyan éjszakát regisztrálták, amelynek átlagos legalacsonyabb hőmérséklete meghaladta a 20 fokot.Európa több ok együttes hatására gyorsabban melegszik, mint a világ többi része. 

Az országok visszaszorították a légszennyezést, ami javította a levegő minőségét, de kevesebb, úgynevezett aeroszol részecskét hagyott a légkörben, amelyek a napfényt visszaverik az űrbe. A hótakaró csökkent, ami miatt a szárazföld több napsugárzást vesz fel. 

Emellett az Európát körülvevő légköri áramlási minták változásai is hozzájárultak a gyakrabban előforduló és intenzívebb nyári hőhullámok kialakulásához.Definíció szerint a rekordot döntő hőmérsékleteknek ritkának kellene lenniük. Ilyen intenzitású hőhullámok talán nem minden nyáron fordulnak elő, de annak ismerete, hogy milyen súlyosak lehetnek, segíthet a városoknak, kórházaknak és közüzemi vállalatoknak felkészülni a legrosszabbra.

Számítógépes szimulációk segítségével a tudósok „jelentős előrelépést” tettek annak megállapításában, hogy a legszélsőségesebb hőhullámok különböző helyeken hogyan nézhetnek ki – mondta Erich Fischer, az ETH Zürich svájci egyetem klímakutatója. Kevésbé egyértelmű azonban – tette hozzá –, hogy egy ilyen rendkívüli hőhullám mennyi ideig tarthat, nap nap után, hétről hétre kitéve az embereket a fullasztó hőségnek.

„Van ennek határa?” 

– kérdezte Dr. Fischer. „Szerintem éppen ebben a kérdésben még viszonylag korlátozott a tudásunk.” Egy nemrég publikált tanulmányban Dr. Fischer és egy másik klímakutató, Laura Suarez-Gutierrez kimutatta, hogy számítógépes szimulációikban a legsúlyosabb európai hőhullámok közül sok ugyanazon a nyáron, egy másik hőhullám után röviddel következett be. Ennek egyik oka, hogy egy hőhullám előkészítheti a következőt, amely így intenzívebb lesz. 

Az egymást követő hőhullámok miatt az emberi testnek és a közösségeknek is kevesebb idejük marad a regenerálódásra.

Kicsit jobban felkészülünk arra a bizonyos napra, amikor 40-valahány fok” Celsius lesz – mondta Dr. Suarez-Gutierrez, a hollandiai Wageningeni Egyetem légköri dinamika tanszékének adjunktusa. „Nem feltétlenül egy hónapos, 36 fokos” Celsius-hőmérsékletre készülünk – tette hozzá.„Papíron nem tűnik olyan szélsőségesnek, de nem hiszem, hogy jelenlegi erőforrásaink fel lennének készülve erre” – mondta.

Nyitókép: Ina FASSBENDER / AFP

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Összesen 14 komment

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meliii-2
2026. június 26. 10:03
Azok a fránya tehenek! Azok tehetnek mindenről! Össze böfögnek szellentenek europában mindent! Az, hogy le nem szakad a föld ettől a rengeteg kocsitól, kamiontól, klíma berendezéstől ,a légkőrt össze keverő repülőktől, azzal semmi probléma!? Nem messze öt éve tartó, folyamatos robbantgatások, különböző modern vegyi anyagok felhasználásával, az külön jót tesz!
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0
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google-2
2026. június 26. 09:16
A klímákkal is az a baj, hogy lokálisan hűtenek, de globálisan azok is melegítik a levegőt.
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0
0
tikkadt-szocske
•••
2026. június 26. 08:44 Szerkesztve
Csak abban bízhatunk, hogy ebben a pusztító hőségben a tudósok egyszercsak megszólalnak és elárulják a titkot.
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1
0
falcatus-2
2026. június 26. 08:42
Valójában a jelentett természeti katasztrófák száma ötszörösére nőtt 1970 óta. A tanulmányok hangsúlyozzák, hogy ez leginkább a jobb adatgyűjtésnek köszönhető. Sok olyan esemény, amely korábban hiányzott a statisztikákból, ma már teljes mértékben dokumentált – még a távoli régiókban is. Még a kisebb árvizek vagy hőhullámok is megjelennek az adatokban. Ugyanakkor a kitettség is növekszik: Egyre több ember él veszélyeztetett zónákban – például tengerparti megapoliszokban, folyóvölgyekben vagy aszály sújtotta területeken. A világ népessége 1970 óta 3,7 milliárdról több mint 8 milliárdra nőtt. Mindazonáltal az áldozatok száma csökken – és ennek okai vannak. A pozitív fejlemények oka nem az időjárásban, hanem az emberekben rejlik: a korai figyelmeztető rendszerek, a műholdak, az evakuálási tervek, a katasztrófavédelem, a jobb épületek és az egészségügy jelentik a különbséget.
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