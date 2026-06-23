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hungaromet hőhullám magyarország riasztás

Hőkupola tart Magyarország felé: sorra dőlhetnek a melegrekordok a hétvégén

2026. június 23. 15:31

A legmagasabb riasztást adták ki hazánkra.

2026. június 23. 15:31
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Az országos tiszti főorvos a tartósan extrém meleg miatt péntek éjfélig meghosszabbította a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig az egész ország területén a legmagasabb, harmadfokú riasztás lép életbe, amely várhatóan kedd éjfélig marad érvényben. A döntést a HungaroMet előrejelzései indokolták, amelyek szerint a következő napokban tovább fokozódhat a hőhullám – írja az Index

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A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség jelentős fizikai és mentális terhelést ró a szervezetre. Különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegségekkel élők. A hőhullám hatásait jól mutatja, hogy a riasztás kezdete óta már csaknem száz alkalommal kellett a tűzoltóknak egyedül élő, magukról életjelet nem adó idősekhez vonulniuk.

A szakemberek kiemelik, hogy a nagy melegben különösen fontos a rendszeres folyadékpótlás. A szomjúságérzet jelentkezése előtt érdemes vizet fogyasztani, miközben az alkoholos, koffeintartalmú és magas cukortartalmú italok fogyasztását ajánlott mérsékelni. A szabadtéri programokon részt vevőknek azt javasolják, hogy a legforróbb órákban lehetőség szerint árnyékos vagy klimatizált helyen tartózkodjanak, és használjanak megfelelő fényvédelmet.

A hőség a következő napokban tovább erősödhet, mivel az Európa nyugati részén már rendkívüli forróságot okozó úgynevezett hőkupola a hét második felében a Kárpát-medence fölé húzódhat. Emiatt a meteorológusok szerint Magyarországon is újabb hőmérsékleti rekordközeli értékekre lehet számítani.

A nyitókép illusztráció (Pexels)  

 

Összesen 11 komment

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mp1g
2026. június 23. 17:01
A pride-on lesz a melegrekord! A 31-dik.
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1
0
Halder_1899
•••
2026. június 23. 16:41 Szerkesztve
Talán végre sok évtized után kéne foglalkozni TÉNYLEG a vízgazdálkodással. Teljesen átszervezni mindent. Nálunk is elfogy a föld termő felső része, mint nyugaton. Folyók szabályozása másként, kevesebb búza és ipari fogyasztásra eleve nem. Árterületek elárasztása ahol lehet. Lassítani a folyókat. És 30-40% csökkenteni a termelési föld területet és pihenni hagyni. Több halas tó, és más, jóval kevesebb szántó. Néhány év és nem lesz mezőgazdaságunk, ki hitte volna. és még semmi, pedig aki ebből él jelzi 24. óra itt is.
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1
0
hakapeszim
2026. június 23. 16:40
A múlt hétvégén az államtitkár "nem látta indokoltnak a kamionstop felfüggesztését". Hiszen ő majdnem fázott a klimatizált irodájában. 60 fok van ám a fülkében, ha kint 40. Élőállatot 35 fok felett szállítani tilos. Több országban is megbüntetik a sofőrt, ha a klíma miatt járatja a motort.
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tidal-wave-is-back
2026. június 23. 16:27
Na, fogadjunk senki nem mer majd szólni, hogy a Pride-ot talán el kellene halasztani...
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