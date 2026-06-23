Hőkupola tart Magyarország felé: sorra dőlhetnek a melegrekordok a hétvégén

A szakemberek kiemelik, hogy a nagy melegben különösen fontos a rendszeres folyadékpótlás. A szomjúságérzet jelentkezése előtt érdemes vizet fogyasztani, miközben az alkoholos, koffeintartalmú és magas cukortartalmú italok fogyasztását ajánlott mérsékelni. A szabadtéri programokon részt vevőknek azt javasolják, hogy a legforróbb órákban lehetőség szerint árnyékos vagy klimatizált helyen tartózkodjanak, és használjanak megfelelő fényvédelmet.

A hőség a következő napokban tovább erősödhet, mivel az Európa nyugati részén már rendkívüli forróságot okozó úgynevezett hőkupola a hét második felében a Kárpát-medence fölé húzódhat. Emiatt a meteorológusok szerint Magyarországon is újabb hőmérsékleti rekordközeli értékekre lehet számítani.

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