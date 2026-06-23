Hőkupola tart Magyarország felé: sorra dőlhetnek a melegrekordok a hétvégén

Nem tágít a hőség: folytatódik a nyári kánikula a jövő héten is
A hét második felében közel negyven fok is lehet.
A legmagasabb riasztást adták ki hazánkra.
Az országos tiszti főorvos a tartósan extrém meleg miatt péntek éjfélig meghosszabbította a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig az egész ország területén a legmagasabb, harmadfokú riasztás lép életbe, amely várhatóan kedd éjfélig marad érvényben. A döntést a HungaroMet előrejelzései indokolták, amelyek szerint a következő napokban tovább fokozódhat a hőhullám – írja az Index.
Ezt is ajánljuk a témában
A hét második felében közel negyven fok is lehet.
A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség jelentős fizikai és mentális terhelést ró a szervezetre. Különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegségekkel élők. A hőhullám hatásait jól mutatja, hogy a riasztás kezdete óta már csaknem száz alkalommal kellett a tűzoltóknak egyedül élő, magukról életjelet nem adó idősekhez vonulniuk.
A szakemberek kiemelik, hogy a nagy melegben különösen fontos a rendszeres folyadékpótlás. A szomjúságérzet jelentkezése előtt érdemes vizet fogyasztani, miközben az alkoholos, koffeintartalmú és magas cukortartalmú italok fogyasztását ajánlott mérsékelni. A szabadtéri programokon részt vevőknek azt javasolják, hogy a legforróbb órákban lehetőség szerint árnyékos vagy klimatizált helyen tartózkodjanak, és használjanak megfelelő fényvédelmet.
A hőség a következő napokban tovább erősödhet, mivel az Európa nyugati részén már rendkívüli forróságot okozó úgynevezett hőkupola a hét második felében a Kárpát-medence fölé húzódhat. Emiatt a meteorológusok szerint Magyarországon is újabb hőmérsékleti rekordközeli értékekre lehet számítani.
A nyitókép illusztráció (Pexels)