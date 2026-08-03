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mészáros lőrinc hajdu gábor mtva Jámbor András vélemény

Nincs szükség a Fidesz-oligarchák volt kommunikációsaira az új közmédiában!

2026. augusztus 03. 21:53

Az talán egy kicsit erős, amit a 24 éppen megírt, hogy Mészáros Lőrinc cégének még az elmúlt időszakban is kommunikációsa lesz a köztévé híradójának új főszerkesztője.

2026. augusztus 03. 21:53
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Jámbor András
Jámbor András
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„Én tényleg nem gondolom azt, hogy senki, aki valaha kapcsolatba került a Fidesszel, ne kapjon fontos pozíciót az új rendszerben, de az talán egy kicsit erős, amit a 24 éppen megírt, hogy Mészáros Lőrinc cégének még az elmúlt időszakban is kommunikációsa lesz a köztévé híradójának új főszerkesztője.
Ahogy korábban is megírtam, azt gondolom, hogy azok például, akik 2015-ben szálltak ki a Fidesz-propagandából, és utána a következő 10 évben független sajtót csináltak az Orbán-rendszer törekvéseivel szemben, azok megérdemlik a bocsánatot, ha előtte elkövettek valamit.
De Hajdu Gábor, aki most az MTVA híradójának főszerkesztője lesz, 2023-ban lett a Mészáros-féle Talentis Csoport kommunikációsa, de bedolgozott Tiborczhoz köthető cégeknek is. Nem hiszem, hogy egy olyan embernek kéne ezt a fontos posztot megkapnia, aki vígan keresett és jól élt a korrupt oligarchák kiszolgálásából, miközben a kollégáit támadta, megalázta és ellehetetleníteni akarta a rendszer.
Nem láttunk ettől a Hajdutól egyetlen mondatot sem arról, mit gondol a közmédiát propagandaszócsőként használó előző rendszerről. Amely rendszerben az őt alkalmazó cégeket is kiszolgálta a közmédia.
És mondom, nem véletlenül nem írok posztot minden fideszes kötődésű emberről, aki feltűnik az új rendszerben, de ez annyira kirívó eset.
Bakos Piroskától Krizsó Szilviáig számtalan olyan volt MTVA-s van, aki még baloldalinak sem mondható, mégis jól végezte anno a munkáját, és megérdemelné ezt a feladatot. De mondhatnánk Benyó Ritát vagy Mészáros Antóniát.
Szerintem van honnan válogatni, nincs szükség az oligarchák kommunikációsaira az új közmédiában!
És persze ez egy nehéz helyzet politikailag. Hiszen a Tisza nem szólhat bele ebbe a kinevezésbe, ha komolyan gondoljuk a független közmédiát!
De jó lenne egy erkölcsi határvonalat húzni, hogy legalább az előző rendszer legegyértelműbb kiszolgálói ne kerülhessenek pozícióba!
Frissités: Magyar Péter a kinevezesről szoló Telex cikk alatt azt kommentelte: "Nem hinném", amivel arra utalt szerinte vissza fogják vonni a kinevezest.”

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Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 11 komment

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Sorrend:
szilvarozsa
2026. augusztus 03. 23:31
Mi van? Minden patkány szőrös?
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0
0
rizotto
2026. augusztus 03. 23:25
"Mészáros Lőrinc cégének még az elmúlt időszakban is kommunikációsa lesz a köztévé híradójának új főszerkesztője." Ahhoz mit szól ez a komcsi szarkupac, hogy Mészáros Lőrinc bankjának korábbi felügyelőbizottsági tagja lett a "rendszerváltó" (jelentsen az bármit is) miniszterelnök? Ja, és még megvilágosodása előtt is jól fizető állásért pitizett Mészáros Lőrincnek.
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2
0
anna bolena
2026. augusztus 03. 23:05
"vígan keresett és jól élt a korrupt oligarchák kiszolgálásából" Brávó, Jámbor, tűpontos,pszichopeti jellemzése.
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4
0
Kanmacska
2026. augusztus 03. 22:44
Kommunista, te fogd be a pofád!
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4
0
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