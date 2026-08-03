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A Mandiner felfüggeszti a hetilap kiadását

2026. augusztus 03. 18:04

Köszönjük, hogy az elmúlt években velünk tartottak, minket választottak!

2026. augusztus 03. 18:04

Sajnálattal közöljük, hogy a Mandiner Novum Nonprofit Zrt. felfüggeszti a Mandiner print hetilapjának kiadását. Ez azt jelenti, hogy a lap ezen a héten már nem jelenik meg, a július 30-ai, most még elérhető lapszámunk az utolsó.

Az első szavunk a köszöneté az olvasóink, több ezer vásárlónk és előfizetőnk felé, akik az elmúlt hét évben minket választottak, megvették lapunkat vagy előfizettek rá.

Az első lapszámmal a Mandiner 2019 szeptemberében a trendekkel is szembe menve missziót vállalt, és büszkék voltunk arra, hogy a növekedő időszakjainkban – amik párhuzamosan érvényesültek hírportálunk folyamatos, gyors növekedésével – a zsugorodó nyomtatott közéleti lappiacon meg tudtuk vetni a lábunkat.

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Célunk a kezdetek óta az volt, hogy – a nyomtatott sajtó örökségével, hivatásával és felelősségével tisztában lévén – hiteles, mértéktartó, tisztességes, olvasóinkat szolgáló újságot készítsünk hétről hétre, több mint hatvan oldalon. A legjobb tudásunk szerint kívántuk olvasóink elé tárni hazánk, a külhoni magyarság, a kultúra, a gazdaság, a sport és a nagyvilág aktualitásait és háttérfolyamatait.

Különösen büszkék vagyunk arra, hogy hét éven át lapszámról lapszámra több oldalon foglalkoztunk a külhoni magyarság ügyeivel, problémáival és sikertörténeteivel; hogy a hazai és a nemzetközi közéletet alakító vezető döntéshozók egész sorával készíthettünk nagyinterjúkat; hogy különböző rovatainkban a magyar vidéktől a külhonon keresztül a nagyvilágig számos helyi riportot és útirajzot közölhettünk szerzőinktől; s hogy Élet rovatunkban ismert és kevéssé ismert, az élet megannyi területén értéket teremtő, példaértékű személyiség százait mutathattuk be.

Köszönjük tárcaíróinknak, vendégszerzőinknek és köszönjük megannyi további publicistánknak is, akik lapszámról lapszámra kifejtették nézeteiket a dolgok állásáról!

Hetilapunk a mögöttünk hagyott, turbulens hazai és nemzetközi évek krónikája volt – megtiszteltetésnek tartjuk, hogy a 2020-as évek rendkívül gyorsan és végletesen megváltozó hazai nyilvánosságában, a közbeszéd mostani állapotai közepette egy másféle hangvételt képviselő print lapot készíthettünk, amit számosan hétről hétre olvasásra, megvásárlásra és előfizetésre méltónak találtak.

Azon előfizetőink részére, akik a felfüggesztés időpontját követő időszakra eső díjat előre megfizették, társaságunk vállalja a még igénybe nem vett időszakra eső előfizetési díj időarányos visszatérítését.

Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatást ITT, a kapcsolódó dokumentumot pedig ITT találják!

Köszönjük!

A Mandiner szerkesztősége

 

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Összesen 29 komment

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Vata Aripeit
2026. augusztus 03. 18:42
A grok szerint kb 4000 előfizetője volt a hetilapnak. Ez tényleg nagyon kevés. A magyar hangnak 10.000 feletti, a hvg 38.000 a grok szerint. Furcsa és számomra érthetetlen. Sajnálom a Mandinert, jó kis lap volt.
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Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 03. 18:41
Cogito ergo sumBeszartak-a-fideszesek 2026. augusztus 03. 18:38 Okafogyottá válsz, fizu nuku. Engem nem fizetnek, de te ingyen is hülye vagy.
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Beszartak-a-fideszesek
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2026. augusztus 03. 18:41 Szerkesztve
Ádi90 2026. augusztus 03. 18:39 Sajnálom, mert színvonalas lap volt! Az hát. "Hoppá! Ezt nem láttuk jönni! Sokat látott szakértő Deák Dániel magjósolta: Orbán Viktor fel fogja törölni a padlót Poloskával április 12-én". Mocskos szennylap mint a Ripost. Mind fideszes kézben.
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ice-ecet2
2026. augusztus 03. 18:40
A vitaképtelen, idióta vakkhangyákat (és egyéb tiszás provónickeket) kibacni a hóra, a nemhóttbuta, érvelni is képes kormánypárti (tiszás) maradjon - majd a közösség eldönti, szórakoztatja-e a velük folytatott eszmecsere, vagy nem. Akkor talán még élni fog az online verzió, enélkül lassan lelép innen az értelmesebbje.
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