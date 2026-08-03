A Mandiner felfüggeszti a hetilap kiadását

Sajnálattal közöljük, hogy a Mandiner Novum Nonprofit Zrt. felfüggeszti a Mandiner print hetilapjának kiadását. Ez azt jelenti, hogy a lap ezen a héten már nem jelenik meg, a július 30-ai, most még elérhető lapszámunk az utolsó.

Az első szavunk a köszöneté az olvasóink, több ezer vásárlónk és előfizetőnk felé, akik az elmúlt hét évben minket választottak, megvették lapunkat vagy előfizettek rá.

Az első lapszámmal a Mandiner 2019 szeptemberében a trendekkel is szembe menve missziót vállalt, és büszkék voltunk arra, hogy a növekedő időszakjainkban – amik párhuzamosan érvényesültek hírportálunk folyamatos, gyors növekedésével – a zsugorodó nyomtatott közéleti lappiacon meg tudtuk vetni a lábunkat.