„A fideszes és Fidesz-közeli nagyvállalkozók luxizásától hányingere volt már a népnek” – Így vélekednek olvasóink a választásról

2026. április 28. 18:26

A Mandiner felületén a választás óta kommentek tömege született az eredményről, annak okairól és következményeiről. Olvasóink természetesen sokféleképpen értékelték, elemezték az országgyűlési választást, ezekből következik most egy szűk csokor szerkesztve, tanulságul a következő időkre.

Balatontihany

A fideszes és Fidesz-közeli nagyvállalkozók luxizásától és rongyrázásától (hát még a villámsebességű gazdagodásuktól) hányingere volt már a népnek, s ha bizonyos neveket meghallottak, ökölbe szorult a kéz, és elnyomott a pógár egy vaskos káromkodást. Nézzék meg a Balatont: építkezések védett területeken! Tihanyban lakások nőttek ki ott, ahol védett erdő volt. Nekik szabadott, a nép meg káromkodott. És O. V. nem figyelt fel a polgárdühítő cselekedetekre. Vagy igen, de hagyta… Nem véletlen például, hogy az utóbbi két hónapban többször is mutatták a tévék, hogy lám, M. L. mennyit adományoz, szponzorál, gyermekintézményeket támogat, kórházi műszereket vesz, ezt-azt segít ezzel-azzal. Késő… Ez már tűzoltásnak is kevés volt. Elbaltázott volt az örökös ukrajnázás is, a háborúval való félelemkeltés, mert a fiatalok tudták, hogy ez egyelőre nem valós veszély, csak kampányriogatás. Viszont ott voltak ezrével (tízezrével?) a koncerteken, ahol sajnos zúgott a „mocskos Fidesz”.

Bubu2003
Semmi értelme azt latolgatni, elemezgetni, hogy miért történt ez! Előtte kellett volna tiszta képet alkotni, mit vár el a társadalom többsége… Minden gondolkodó ember tudja, sejti az okokat… Csak egyet említenék: a mi gyermekeink, unokáink nem fogékonyak azokra a több évszázados emberi értékekre, amelyeket az előző politikai garnitúra és körülbelül hárommillió állampolgár mindig is magáénak vallott, és talán még mindig magáénak vall. Az új nemzedék nemcsak hogy NEM, de meg sem hallja mindezt, nem tudja értelmezni, miről beszélünk, mi az, ami értelmes és hasznos… Ők egy különleges digitális világban élnek, amely ma és a jövőben is meghatározza az életüket. ISTEN irgalmazzon nekik és a hazánknak is, hogy ne ugyanazokon a történelmi borzalmakon keresztül kelljen megtapasztalniuk, miről is beszéltünk…

Nemenvagyoken

A Fidesz több hibát is elkövetett. 1. Erélytelen belpolitikát folytatott, nem lépett fel az egyre erősödő agresszió ellen. 2. Túl sok állami juttatást biztosított, ami elkényelmesítette az embereket. 3. Sokszor túl sok volt az „itt minden flottul működik” megnyilvánulás, miközben látható volt az akadozás például az egészségügyben. 4. Sokszor nem figyeltek oda az emberek valós problémáira, például nem játszóteret kell felavatni egy faluban, ha nincs munkahely a környéken, vagy például nem figyeltek oda arra, hogy sok területen alacsonyak a fizetések. 5. Orbán túlságosan is mereven vezette a pártot, nemegyszer taccsra tették azt a fideszest is, aki kritikát fogalmazott meg, vagy eltért a fősodortól. 6. A Fidesz az elmúlt 16 évben újra és újra bevetette a „lejáratókampányokat”, de ez már Gyurcsánynál sem működött, mert nem tántorította el a szimpatizánsait. 7. Elkényelmesedett és elbízta magát a Fidesz 2010 óta.

A környékünkön a kisvárosokban, de még a nagyokban is rengeteg üzlet szűnt meg, üresen tátonganak az épületek, mert nincs fizetőképes vásárlóréteg. Aki tehette, az elköltözött az északkeleti régióból, alig van olyan munkahely, ahol nem zsigerelnek ki, és még fizetnek is. A diplomások számára pedig gyakorlatilag minimális az esély az elhelyezkedésre. Azt, hogy diplomásként még nettó 300-at sem keresek, még kimondani is szégyen, de végzem a munkámat. És igen, ennek ellenére is a Fideszre szavaztam. A szakmabeliek többsége viszont nem. És sok volt az elégedetlen ember (folyamatosan hallgattam a panaszokat az alacsony fizetések miatt, az egészségügy állapota miatt, a vonatkésések miatt, az urizáló fideszesek miatt, több-kevesebb joggal röhögték a főispáni titulust, a stadionépítések ellenére is minősíthetetlen magyar focit stb.), akiknek a hangját nem akarták meghallani, vagy ellenségnek kiáltották ki őket, pedig néha csak segítő szándékú kritikát próbáltak megfogalmazni az illetők.

Hó végén már tényleg csak lézengtek az emberek az élelmiszerboltokban is, aminek nyilván anyagi okai vannak. (Hogy jól vagy rosszul osztották be a pénzt, nem tudom.) Ha nincsenek normálisan fizető, nem lélekölő munkahelyek, akkor az emberek szarul fogják érezni magukat. Ha hónapokat kell várni egy egyszerű orvosi vizsgálatra is, szarul fogják érezni magukat. Ha rendszeresen késnek a vonatok, szarul fogják érezni magukat. 
És így tovább. Lehet játszótereket stb. felújítva átadni, ha az emberek éhbérért güriznek, mert a játszóterek nem feltétlenül fogják javítani a komfortérzetüket, ha kevésnek érzik a pénzüket. Az, hogy a 21. században egy munkahely még egy tollat sem vehet saját pénzen, hanem csak közbeszerzéssel, és majd hónapok múlva esetleg megkapja, röhej, miközben néha milliók vagy milliárdok folynak el reprezentációs célú dolgokra.

Megfejtő

A konzervatív gondolat mindig is kisebbségben volt ebben a globálisan rothadó fertőben. Az, hogy lehetett egyáltalán jobboldali kormány, soha nem volt papírforma, hanem kegyelmi állapot, vagy becsúszott rendszerhiba az ellen szempontjából. Egész egyszerűen csak helyreállt a papírforma. Ne felejtsük, 1990-ben a szavazásra jogosultak 45 százaléka ment el szavazni, a magyar társadalom több mint felének nem jelentett semmit, hogy szabadon lehet szavazni. Már a kilencvenes években is ciki volt a magyar népdal, amikor én jártam iskolába (nem nekem, a többieknek). Sokkal jobban meg kellett volna becsülni e kegyelmi állapotot. Nem a Fidesz vesztett, hanem az ország, akkor is, ha eltorzult mámorukban és bosszúszomjukban ezt most még nem érzékelik. Adok nekik 6–12 hónapot, és indul az összeomlás.

Kar-6-Alom

Az emberek túlnyomó többsége az érzelmei alapján dönt. Legyen az autóvásárlás, párválasztás vagy politikai döntés. Ez egy természetes folyamat, van előnye és hátránya is. Szerintem a Fidesz többségében jól kormányozott, helyes döntéseket hozott, az ország javáért igyekezett tenni, ami miatt a törzsbázisát megőrizte (lásd Békemenet vagy a szavazatok száma). A lakosság – és a fiatalok főleg – viszont nem a tényeket, hanem a trendeket, a felkorbácsolt érzelmeket hagyja érvényesülni. Ez most is tapasztalható a Tisza szavazói között, akik nem a pártjuk győzelmének örülnek, hanem a bosszúszomjukat oltanák. A 16 éve mantrázott „mocskos Fidesz” vagy az „Orbán lop” még sokáig visszhangozni fog a fülekben. 
Ezt átszervezésekkel, bűnbánattal, felelősök keresésével nem lehet kitörölni. A Fidesz maradjon meg annak, ami volt! Mi így szerettük meg, így bíztunk meg benne.

Macskieusz

Ha 16 éven át elhanyagolják a fiatalok nevelését, azt kampánnyal nem lehet jóvátenni. Nem a kampány miatt vesztett a Fidesz – azért vesztett, mert nem volt oktatáspolitikája-kultúrpolitikája. És minden rágalmat eltűrt. Orbán Balázs nem felelős.

Balatontihany

Csak az utóbbi négy évben körülbelül 400 ezer új szavazó lépett be, és nem a Fideszre szavazott. Ugyanakkor meghalt körülbelül 500 ezer idős ember, akik viszont szoci és Fidesz-szavazók voltak. S akkor még nem szóltunk a 22 és 35 év közöttiekről, akik zömmel szintén nem a Fideszt favorizálták, jobban hatott rájuk a „változást most vagy soha” tiszás szlogen. Jól sejdítette O. V.: 71 százalékos részvétellel számolt, és amikor özönlöttek be az annál több szavazatok, és 79 százalékig meg sem álltak, az – mint mondta – mind Fidesz-ellenes protestszavazat volt. Kevesebb ukrajnázás kellett volna, mert ez a fajta félelemkeltés nem működött, viszont több kemény szó a korrupció, a gátlástalan gazdagodás ellen (na, persze az ő szájából 2026-ban már nem is hangzott volna hitelesen). 

Vartomol

A legfelső réteg a „nemzeti nagytőke”. Ez a réteg vissza kellett volna forgassa a tőkét a társadalomba. Ez a kísérlet kudarcot vallott, mert csak egyszerűen létrejött egy új burzsoázia, ami nem lett a nemzet motorja. A középosztály elvben a nagy nyertese ennek a 16 évnek, viszont két dolog kiderült: amit kapott, azt ő a maga természetességével alapjuttatásnak veszi (hogy mennyire nem az, most fog nekik kiderülni), és nem lehet klasszikusan nemzetinek tekinteni, mert 10-ből 9-nek fontosabb az EU, mint Magyarország. Ugyanakkor rettenetesen dühös volt az oligarchiára, büntetni akarta a luxust és az értelmezhetetlen vagyoni eltéréseket. A legfiatalabbak a TikTok, az FB, az Insta, a celebek és influenszerek generációja. Nagyjából ennyit is tud a valóságról. 2006-tól Magyarországon folyamatosan válság volt (20 év!), az EU egyre növekvő agresszivitása és (ma már be is vallják) kőkemény beavatkozás a nyugati titkosszolgálatok, Ukrajna és a big tech részéről. És oda is értünk 2026. 04. 12-re.

Rezeda-kazmer

Egy icipicit zavar, hogy ezt a jelenséget itt is szóvá tettük páran olvasóként, hogy a fiatalabbak a közösségi média uszályába és a liberós tanerő bűvkörébe kerültek, de csak a hurráoptimizmus jött kormányrészről, hogy a Fidesz még ott is a legerősebb párt. Igen, de én össze is tudtam adni a többi népszerűségét, és az több mint 2/3-ra jött ki a Fidesz rovására. Hasonló elveket valló polgártársaim sem értették itt sem sokszor, hogy mi a gond ezzel… (A megoldás egy sokkal keményebb dió. A hagyományos pluszfogadkozások – megtisztulás, több felvilágosítás, trendibb tartalmak – nem fognak ezen segíteni szerintem. Akit ilyen 16 év nem győzött meg, ott a bajok másutt keresendők, és a meggyőzési kísérlet nem lesz ezekre orvosság.)

Nyitókép: Mandiner montázs

 

Sróf
2026. április 28. 19:40
Eszem a szíveteket, ezek szerint olvassátok a kommenteket, csak azt negligáljátok, amikor arról írunk, hogy milyen irgalmatlanul elbasztátok a mandinert, meg amikor azért könyörgünk, hogy javítsátok meg a kommentszekciót?
pollip
2026. április 28. 19:33
Ha valaki 60000 embert foglalkoztat, bért fizet, jutalmat ad........stb maradjon szegény? Esetleg hazudja azt, hogy neki nem telik semmire? A HVG írta, hogy egy cseh uzletemberhez képest ML a fasorban sincs. Kapitalizmust akartunk? Az irigység faktorra dolgozott a ballib.
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. április 28. 19:23
ha még egyszer meghallom ezt a luxizást amit az M5-höz felvett ihaj-csuhaj ildikó hozott be köztudatba lehánylak benneteket. A lumpenprolik irigysége ez semmi más
prezombi-2
2026. április 28. 19:22
Ezt a szart SENKI írta? Nem! Egy marha!
