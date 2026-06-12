Ez gyors volt: Magyar Péter négy magyar titkosszolgálat vezetőjét is kirúgta

Politikai tisztogatásba fogott a kormány: sorcsere a rendőrségnél és katonaságnál
Minden hétre jut menesztés – legutóbb a Készenléti Rendőrség vezetőjét váltotta le a belügyminiszter.
Az azonban még nem derült ki, hogy a miniszterelnök kit nevez ki a helyükre.
Magyar Péter szombati hatállyal felmentette tisztségéből a négy nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatóját – derül ki a péntek este megjelent közlönyből. A Telex által kiszúrt hír szerint péntek este megszűnik a kinevezése:
A határozatok azonban nem tartalmazzák, hogy a miniszterelnök kiket nevez ki a négy leváltott titkosszolgálati vezető helyére. A fentiek mellett létezik még egy ötödik nemzetbiztonsági szolgálat is, a Nemzeti Információs Központ, amelynek a vezetőjét ebben a körben nem váltották le.
A politikai tisztogatásból a rendőrség és a katonaság sem maradt ki – a menesztésekről ebben a cikkünkben írtunk.
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Minden hétre jut menesztés – legutóbb a Készenléti Rendőrség vezetőjét váltotta le a belügyminiszter.
Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI