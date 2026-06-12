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titkosszolgálat Magyar Péter miniszterelnök

Ez gyors volt: Magyar Péter négy magyar titkosszolgálat vezetőjét is kirúgta

2026. június 12. 22:20

Az azonban még nem derült ki, hogy a miniszterelnök kit nevez ki a helyükre.

2026. június 12. 22:20
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Magyar Péter szombati hatállyal felmentette tisztségéből a négy nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatóját – derül ki a péntek este megjelent közlönyből. A Telex által kiszúrt hír szerint péntek este megszűnik a kinevezése:

  • Bárdos Szabolcsnak, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának;
  • Oláh Krisztiánnak, az Információs Hivatal főigazgatójának;
  • Kiss Csabának, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának;
  • és Tajti Norbertnek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának.

A határozatok azonban nem tartalmazzák, hogy a miniszterelnök kiket nevez ki a négy leváltott titkosszolgálati vezető helyére. A fentiek mellett létezik még egy ötödik nemzetbiztonsági szolgálat is, a Nemzeti Információs Központ, amelynek a vezetőjét ebben a körben nem váltották le.

A politikai tisztogatásból a rendőrség és a katonaság sem maradt ki – a menesztésekről ebben a cikkünkben írtunk. 

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Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI

 

Összesen 10 komment

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nemecsek-3
2026. június 12. 23:06
Húúúúú....mindjárt 4 titkosszlgálat. Egy dolog marad itt örök: a magyartól, szövegértéstől, fogalmazástól, intelligenciától mentes primitív mandiner
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0
1
tikkadt-szocske
2026. június 12. 22:53
Úgy kell szítani a tüzet, felkoncolni a Fideszt, leváltani mindenkit, kétpofára bohóckodni a Parlamentben, hogy az átb@szást ne vegye észre senki.
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1
0
stormy
2026. június 12. 22:52
a jelenlegi helyzet jol példázza, hogy szart se értek.
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0
1
nuevas-reglas
2026. június 12. 22:36
minek van 4 magyar titkosszolgalat amikor a ruszkik ki be jartak az allami rendszerekbe, de sose deritettek ki errol semmit ugy repult at raketa folottunk, hogy csak a szomszed orszagtol tudtuk meg izraeli kemrepulogep pasztazta bp-et, ra se szoltak szerbek probaltak vmi csovezetek robbantast kamuzni ork ban keresere a valasztas elott, most terrorizmusert lesznek eloszedve a fidkanyok viccorszag
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0
6
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