Ez gyors volt: Magyar Péter négy magyar titkosszolgálat vezetőjét is kirúgta

Magyar Péter szombati hatállyal felmentette tisztségéből a négy nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatóját – derül ki a péntek este megjelent közlönyből. A Telex által kiszúrt hír szerint péntek este megszűnik a kinevezése:

Bárdos Szabolcsnak, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának;

Oláh Krisztiánnak, az Információs Hivatal főigazgatójának;

Kiss Csabának, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának;

és Tajti Norbertnek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának.

A határozatok azonban nem tartalmazzák, hogy a miniszterelnök kiket nevez ki a négy leváltott titkosszolgálati vezető helyére. A fentiek mellett létezik még egy ötödik nemzetbiztonsági szolgálat is, a Nemzeti Információs Központ, amelynek a vezetőjét ebben a körben nem váltották le.