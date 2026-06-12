Politikai tisztogatásba fogott a kormány: sorcsere a rendőrségnél és katonaságnál

A kabinet nem sokkal megalakulása után megkezdte a rendőri és katonai vezetők lecserélését. Néhány napja Magyar Péter úgy döntött – támogatva a belügyminiszter előterjesztését –,

hogy Balogh János rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását június 8-i hatállyal visszavonja,

és Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízza meg az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vezetésével.