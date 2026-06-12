Politikai tisztogatásba fogott a kormány: sorcsere a rendőrségnél és katonaságnál

Durvul a háború: súlyos válság felé halad a Magyar-kormány
Sulyok Tamás nem adja be a derekát, egyre kellemetlenebb a szituáció a kormányfő számára.
Minden hétre jut menesztés – legutóbb a Készenléti Rendőrség vezetőjét váltotta le a belügyminiszter.
Sokadik rendőri elöljárót váltotta le a Tisza-kormány a héten, a személycserék legutóbbi áldozata Tarcsa Csaba, a Készenléti Rendőrség első embere,
akit Pósfai Gábor belügyminiszter azonnali hatállyal mentett fel vezetői beosztásából csütörtökön.
Az új parancsnok Markó Attila István rendőr dandártábornok.
A kabinet nem sokkal megalakulása után megkezdte a rendőri és katonai vezetők lecserélését. Néhány napja Magyar Péter úgy döntött – támogatva a belügyminiszter előterjesztését –,
hogy Balogh János rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását június 8-i hatállyal visszavonja,
és Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízza meg az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vezetésével.
Menesztették a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vezetőjét is: Terdik Tamás rendőr vezérőrnagyot június elején mentette fel Pósfai Gábor. A belügyminiszter Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest bízta meg a BRFK vezetésével.
A kormány a katonai vezetőknél is politikai tisztogatásba kezdett: Ruszin-Szendi Romulusz május második felében jelentette be, hogy
a vezérkari főnökként őt váltó Böröndi Gábort felmenti,
helyére pedig Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel. Sándor Zsolt korábban helyettese volt a honvédelmi miniszternek, amikor ő állt a Honvéd Vezérkar élén.
Június elején Pósfai Gábor belügyminiszter menesztette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetőjét is. A döntés értelmében a katasztrófavédelem irányítását Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a büntetés-végrehajtásét pedig Schmehl János büntetés-végrehajtási vezérőrnagy vette át.
A személycserék elérték az Országos Mentőszolgálatot is, amelynél a szóvivői tisztséget 2004 óta betöltő Győrfi Pált váltotta le az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt úgy érvelt,
a mentőknek egy pillanatra sem celebarcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR-mondatokra van szükségük.
Constantinovits Miklós megbízott főigazgató döntése alapján a jövőben a szóvivői feladatot Szűcs Brigitta mentőtiszt látja el.
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