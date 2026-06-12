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kormány brfk rendőrség készenléti rendőrség belügyminiszter

Politikai tisztogatásba fogott a kormány: sorcsere a rendőrségnél és katonaságnál

2026. június 12. 12:24

Minden hétre jut menesztés – legutóbb a Készenléti Rendőrség vezetőjét váltotta le a belügyminiszter.

2026. június 12. 12:24
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Sokadik rendőri elöljárót váltotta le a Tisza-kormány a héten, a személycserék legutóbbi áldozata Tarcsa Csaba, a Készenléti Rendőrség első embere, 

akit Pósfai Gábor belügyminiszter azonnali hatállyal mentett fel vezetői beosztásából csütörtökön. 

Az új parancsnok Markó Attila István rendőr dandártábornok.

A kabinet nem sokkal megalakulása után megkezdte a rendőri és katonai vezetők lecserélését. Néhány napja Magyar Péter úgy döntött –  támogatva a belügyminiszter előterjesztését  –, 

hogy Balogh János rendőr altábornagy országos rendőrfőkapitányi vezetői megbízását június 8-i hatállyal visszavonja, 

és Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízza meg az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vezetésével.

Menesztették a Budapesti Rendőr-főkapitányság  (BRFK) vezetőjét is: Terdik Tamás rendőr vezérőrnagyot június elején mentette fel Pósfai Gábor. A belügyminiszter Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest bízta meg a BRFK vezetésével.

A kormány a katonai vezetőknél is politikai tisztogatásba kezdett: Ruszin-Szendi Romulusz május második felében jelentette be, hogy 

a vezérkari főnökként őt váltó Böröndi Gábort felmenti, 

helyére pedig Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel. Sándor Zsolt korábban helyettese volt a honvédelmi miniszternek, amikor ő állt a Honvéd Vezérkar élén.

Június elején Pósfai Gábor belügyminiszter menesztette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetőjét is. A döntés értelmében a katasztrófavédelem irányítását Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a büntetés-végrehajtásét pedig Schmehl János büntetés-végrehajtási vezérőrnagy vette át.

A személycserék elérték az Országos Mentőszolgálatot is, amelynél a szóvivői tisztséget 2004 óta betöltő Győrfi Pált váltotta le az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt úgy érvelt, 

a mentőknek egy pillanatra sem celebarcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR-mondatokra van szükségük.

Constantinovits Miklós megbízott főigazgató döntése alapján a jövőben a szóvivői feladatot Szűcs Brigitta mentőtiszt látja el.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 22 komment

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Sorrend:
dundi-fan
2026. június 12. 13:45
Tessék mondani, a fidesz mit művelt 2010-ben?
Válasz erre
0
1
madre79
2026. június 12. 13:38
Remélem nem sokáig vitézkednek!
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2
0
tapir32
2026. június 12. 13:31
Magyar Péter kormánya a tudatlanságához körömszakadtáig ragaszkodó amatőrök gyülekezete. A demagógia nem pótolja a szakmai hozzáértést és egyáltalán nem pótolja a józan észt.
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2
1
tapir32
2026. június 12. 13:28
Magyar Péter és a Tisza el akarja lopni az EU pénzeket! Korrupt Tisza. Lopós Magyar Péter.
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2
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