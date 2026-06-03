Kirúgta a belügyminiszter a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjét

Kirúgta a belügyminiszter a katasztrófavédelem főigazgatóját és a büntetés-végrehajtás vezetőjét
Pósfai Gábor egyúttal kinevezte az új vezetőket.
Terdik Tamás rendőr vezérőrnagyot keddi hatállyal mentették fel.
Magyarország belügyminisztere, Pósfai Gábor keddi hatállyal felmentette vezetői beosztásából Terdik Tamás rendőr vezérőrnagyot, a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjét – közölte a Belügyminisztérium szerdán az MTI-vel.
A közlemény szerint a tárcavezető szerdai hatállyal megbízta Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetésével.
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Pósfai Gábor egyúttal kinevezte az új vezetőket.
(MTI)
Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP