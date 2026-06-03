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budapesti rendőr - főkapitányság pósfai gábor belügyminiszter

Kirúgta a belügyminiszter a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjét

2026. június 03. 10:40

Terdik Tamás rendőr vezérőrnagyot keddi hatállyal mentették fel.

2026. június 03. 10:40
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Magyarország belügyminisztere, Pósfai Gábor keddi hatállyal felmentette vezetői beosztásából Terdik Tamás rendőr vezérőrnagyot, a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjét – közölte a Belügyminisztérium szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a tárcavezető szerdai hatállyal megbízta Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetésével.

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(MTI) 

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 37 komment

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tapir32
2026. június 03. 12:40
A valóságshowkban a szociopaták szoktak nyerni. A magyar választásokon nem szabadott volna ennek megtörténnie. Magyar Péter az ország szégyene.
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Haifisch
2026. június 03. 12:38
Tuti, hogy köze van a délelőtti hírhez a legnagyobb kóla fogásról...
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Dixtroy
2026. június 03. 12:34
Az a fej..
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Nagyhuba1
2026. június 03. 12:08
Én esélyt adtam a kormánynak, hogy elkezdi jól működteti az országot,de sajnos azt veszem észre mindenkit lenulláznak aki az előző kormányzás során bármilyen szakmai feladatot látott el.Ezzel saját magukat is lenullázzák.Azt gondolják mindent tudnak pedig nem.Aannyi hibát követhetnek el amire most nem is gondolnak.
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