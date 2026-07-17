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Szakács István influenszert kizárólag a politikai véleménynyilvánítása miatt tartóztatták le, a tiszás hatalom így akarta megfélemlíteni, és ezért alkalmaztak ellene durva rendőrségi intézkedéseket.
„Magyar Péter belügyminiszterének azonnal mennie kell!
Szakács István influenszer ellen a rendőrség önkényesen indított büntetőeljárást.
Kapcsolódó vélemény
Az ügyészség mai határozatában helyt adott Szakács István influenszer panaszának, és megállapította, hogy a gyanúsítás törvényi feltételei nem állnak fenn.
Kizárólag a politikai véleménynyilvánításáért tartoztatták le, akarta a tiszás hatalom megfélemlíteni, alkalmaztak ellene durva rendőrségi intézkedéseket.
Ez a tiszás valóság, nem pedig a »szeretetország«!
Nincs mellébeszélés, nincs egyfelől-másfelől.
Pósfainak azonnal távoznia kell!
Ennyi.”
Nyitókép: Pósfai Gábor Facebook-oldala