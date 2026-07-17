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szakács istván pósfai gábor Magyar Péter belügyminiszter

Magyar Péter belügyminiszterének azonnal mennie kell!

2026. július 17. 16:04

Szakács István influenszert kizárólag a politikai véleménynyilvánítása miatt tartóztatták le, a tiszás hatalom így akarta megfélemlíteni, és ezért alkalmaztak ellene durva rendőrségi intézkedéseket.

2026. július 17. 16:04
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Deutsch Tamás
Deutsch Tamás
Facebook

„Magyar Péter belügyminiszterének azonnal mennie kell!

Szakács István influenszer ellen a rendőrség önkényesen indított büntetőeljárást. 

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Idézőjel

Szakács Pista nem terrorista

Az ügyészség mai határozatában helyt adott Szakács István influenszer panaszának, és megállapította, hogy a gyanúsítás törvényi feltételei nem állnak fenn.

Kizárólag a politikai véleménynyilvánításáért tartoztatták le, akarta a tiszás hatalom megfélemlíteni, alkalmaztak ellene durva rendőrségi intézkedéseket.

Ez a tiszás valóság, nem pedig a »szeretetország«!

Nincs mellébeszélés, nincs egyfelől-másfelől. 

Pósfainak azonnal távoznia kell! 

Ennyi.”

Nyitókép: Pósfai Gábor Facebook-oldala

 

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Összesen 31 komment

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Sorrend:
states-2
2026. július 17. 18:52
A rákosista pszichopata eltelt 100 napja egyetlen látványos eredménye a 480 forintos üzemanyag helyett a 630 forintos. Így kell visszatekinteni az elmúlt 16 évre, kedves elhülyült választók, és ez még csak természetesen a kezdet, a határ a csillagos ég, keserves lesz az ébredés, de megkezdődött.
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2
0
fernandvix
2026. július 17. 18:21
Már két embert is elvittek a rendőrök Facebook-poszt miatt a rémhírterjesztési törvényre hivatkozva  13/05/2020 hu.euronews.com/2020/05/13/mar-ket-embert-is-elvittek-a-rendorok-facebook-poszt-miatt-a-remhirterjesztesi-torvenyre-h
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3
0
makapaka2
2026. július 17. 18:09
Ha tényleg nem diktatúra épülne éppen, akkor e miatt a belügyminiszternek azonnal le kellene mondania!
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5
0
20260412
2026. július 17. 18:08
Ugyan, ugyan. Müllernek sem kellett. Ő sem fog. A körülmények alig különböznek.
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0
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