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szigetvár demjén ferenc hogyan tudnék élni nélküled? orbán

Demjén Ferenc megmutatta negyven éve eldugott birtokát, közben még Orbán mellett is kiállt (VIDEÓ)

2026. augusztus 05. 10:04

Orbán-firkás pólóban volt az idős rocker.

2026. augusztus 05. 10:04
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Rendkívül intenzív évet tudhat maga mögött a hamarosan 80. születésnapját ünneplő Demjén Ferenc. A legendás énekes javában turnézik, gőzerővel készül a december 30-i, „Demjén 80 – Nekem 8van” című jubileumi arénakoncertjére, miközben a mozikba érkezik a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés film folytatása, az Erkel Színházban futó színdarabjára pedig már minden jegy elkelt az idei évre. A feszített munkatempó mellett a művész a Baranya megyei Dióspusztán található, csaknem negyven éve vásárolt birtokán találja meg a szükséges csendet és nyugalmat.

A Szigetvár közelében fekvő terület az 1980-as évek végén lett Demjén Ferenc és felesége, Rebecca otthona. 

A zenész negyvenéves kora körül döntött úgy, hogy elhagyja a fővárost, és egy olyan csendes alkotóhelyet keres, ahol elmélyülhet a gondolataiban. Az állam által eladásra kínált, akkoriban még elhanyagolt, vadregényes állami területet és a rajta álló tető nélküli, romos házat jó befektetésként vásárolta meg, majd az évtizedek során saját elképzelései szerint formálta át.

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Mára a közel 200 ezer négyzetméteres birtok egy valóságos magánbirodalommá nőtte ki magát, amelyet erdős részek és több száz idős fa díszít. A terület legkülönlegesebb ékessége a csaknem másfél hektáros tó, amelyet az énekes a felesége iránti tiszteletből Rebecca-tónak nevezett el, és amelyben több mint egy tonna hal él. A házaspár a tavon található százéves fűzfa árnyékában gyakran lát vendégül barátokat egy-egy közös grillezésre.

Demjén Ferenc határozottan leszögezte, hogy 

nem luxusbirtokként tekint az otthonára, hanem egy gyermekkori álom beteljesüléseként, ahol a koncertek pörgése után teljesen el tud szakadni a reflektorfénytől és a város zajától. 

A birtokon lovakat, szamarakat, számos macskát és puli kutyákat tartanak. A zenész nevetve megjegyezte, hogy az állatoknak itt néha jobb dolguk van, mint az embereknek, és amikor arról kérdezték, szokott-e énekelni a lovainak, mosolyogva úgy felelt, semmiképpen sem szeretné kínozni őket, inkább ő hallgatja az állatokat.

A hatalmas és egyenetlen területen az énekes egy saját golfkocsival közlekedik, ami a korábbi csípő- és lábtörése után jelentősen megkönnyíti a mozgását. Demjén hangsúlyozta, hogy fizikai egészsége kiváló, jól bírja a koncertezéssel járó utazásokat és a megterhelést, de a környezete érthető módon nagyon vigyáz rá. Bár a magánéletét általában szigorúan óvja a nyilvánosságtól, most kivételesen azt is elárulta, hogy ha egyszer már nem tudja gondozni a birtokot, olyan turizmussal foglalkozó tulajdonosnak szeretné átadni, aki hozzá hasonlóan értékeli és megőrzi a háborítatlan természet szépségét.

Nyitókép: Blikk-képernyőkép

 

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Összesen 13 komment

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Sorrend:
nyugalom
2026. augusztus 05. 11:24
Poloska raküldi az avósokat!
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0
0
makapaka2
2026. augusztus 05. 11:11
Jó egészséget kívánok Demjén Ferencnek! Ő egy IGAZI zenész!
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3
0
rugbista
2026. augusztus 05. 11:05
Rózsi, Szörényi, Presser a dobogó.
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3
0
VeressZoltán
2026. augusztus 05. 10:57
Elmúlunk, "mint egy gyermekkori láz".
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3
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