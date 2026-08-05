Demjén Ferenc megmutatta negyven éve eldugott birtokát, közben még Orbán mellett is kiállt (VIDEÓ)

Rendkívül intenzív évet tudhat maga mögött a hamarosan 80. születésnapját ünneplő Demjén Ferenc. A legendás énekes javában turnézik, gőzerővel készül a december 30-i, „Demjén 80 – Nekem 8van” című jubileumi arénakoncertjére, miközben a mozikba érkezik a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés film folytatása, az Erkel Színházban futó színdarabjára pedig már minden jegy elkelt az idei évre. A feszített munkatempó mellett a művész a Baranya megyei Dióspusztán található, csaknem negyven éve vásárolt birtokán találja meg a szükséges csendet és nyugalmat.

A Szigetvár közelében fekvő terület az 1980-as évek végén lett Demjén Ferenc és felesége, Rebecca otthona.

A zenész negyvenéves kora körül döntött úgy, hogy elhagyja a fővárost, és egy olyan csendes alkotóhelyet keres, ahol elmélyülhet a gondolataiban. Az állam által eladásra kínált, akkoriban még elhanyagolt, vadregényes állami területet és a rajta álló tető nélküli, romos házat jó befektetésként vásárolta meg, majd az évtizedek során saját elképzelései szerint formálta át.