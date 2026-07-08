Láttam Észak-Írországot, jártam Boszniában, tanulmányoztam a nemzeti kisebbségek ellenállási mozgalmait. Aki azt hiszi, hogy a széteséstől messze vagyunk, alaposan téved. Jelenleg kizárólag Magyarékon múlik, mi lesz itt pár év múlva, de a Fidesznek is életben kell maradnia, mert a törvényességet egyedül ők képesek garantálni, amennyiben a legközelebbi választáson – talán – koalícióban elsöprik a Tiszát.

Ezek a primér következményei Szakács István letartóztatásának. A normális tiszásoknak el kell gondolkodniuk, hogy bele akarnak-e kerülni az erőszakörvénybe, a fideszeseknek pedig önmérsékletre van szükségük, mert a törvénytelenségek csak erőszakot és sötétséget szülnek, semmi mást. Mindenki másnak pedig át kell értékelnie mindazt, amit áprilisban gondolt, mert itt nem jogállam, hanem diktatúra épül. Ugyanakkor óriási tévedés Toroczkaitól remélni az igazságszolgáltatást és az újjáépítést. Ő és a mozgalma külső segítség és tudás nélkül tehetetlen: a Mi Hazánkkal azonban partnerséget kell kialakítani, mert a soron következő időkben minden nemzeti erőre szükség lesz. Azonban szabadjára engedni őket az utcán, rászabadítani a közéletre a fekete inges harcosokat ugyanolyan fatális tévedés, mint az áprilisi kétharmad.

És nem szabad félni! Nem félelmetes, inkább nevetséges a hatalom, kéretik így gondolni rájuk. Semmilyen valódi hatalmuk nincs felettünk, nem számít, hogyan üzengetnek a nemzeti oldalnak. Hamarosan eljön a mi időnk, de a változáshoz hit, bátorság és helyes gondolkodás szükséges.”