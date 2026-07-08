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Ennek pedig rövid idő múlva az lesz a következménye, hogy rengeteg ember, különösen sok fiatal sodródik majd hazánkban a radikális nemzeti politika mellé.
„Szakács István mai elhurcolásáról engedjetek meg két gondolatot.
Az első, hogy miután terrorcselekmény előkészületével vádolták meg, komolyan meg kellene fontolni néhány próbapert. Bármilyen kellemetlen bíróságra járni, a nemzeti civil-és jogvédő szervezetek gyűjtsék össze azokat a fenyegetéseket, amelyek – valóban – megalapozzák terrorcselekmény előkészületét. Újságíró barátaim, kollégáim nevében is mondom: szívesen rendelkezésükre bocsátjuk azokat a halálos fenyegetéseket is, amelyeket rendszeresen kapunk Facebookon, ezek is kétségtelenül bűncselekményre buzdítanak. Ha Szakácsot megbilincselve elviszik az otthonából, a felesége, gyermekei pedig rettegésben végignézik az egészet, pusztán azért, mert meg akarja védeni Orbánt, akkor ezeket a szörnyetegeket is bíróság elé kell állítani. Nem érzelmi okok, hanem az arányosság miatt. Hogy ők is pontosan érezzék, a törvény lesújt a gonosztevőkre, még akkor is, ha történetesen kormánypárti szavazók.
A másik tanulsága az esetnek, hogy Magyarék egyelőre képtelenek leállni az erőszakos megfélemlítéssel. Ennek pedig rövid idő múlva az lesz a következménye, hogy rengeteg ember, különösen sok fiatal sodródik majd hazánkban a radikális nemzeti politika mellé. Miután a Tisza le akarja bontani a Fideszt (a valódi ellenfelét), ennek a különös nemzeti ébredésnek, amely már nem lesz tekintettel a törvényességre, nem lehet megálljt parancsolni. Azok a kretének, akik most röhögve kommentálják Szakács letartóztatását, és arról álmodnak, hogy a hatalom minden másképp gondolkodóra lesújt majd, persze ugyanolyan áldozatai lesznek majd a kegyetlen és kilátástalan új közéletnek. De akkor mi már nem leszünk sehol, a szavunk nem hallatszik többé. Ahogyan a Tisza sem lesz már hatalmon. Csak szélsőségesek mozognak, jobbról, balról, mindenhonnan, az erőszak pedig ugyanúgy rátelepszik az országra, ahogyan Európa oly sok országában azt megtapasztalták az elmúlt hetven esztendőben.
Láttam Észak-Írországot, jártam Boszniában, tanulmányoztam a nemzeti kisebbségek ellenállási mozgalmait. Aki azt hiszi, hogy a széteséstől messze vagyunk, alaposan téved. Jelenleg kizárólag Magyarékon múlik, mi lesz itt pár év múlva, de a Fidesznek is életben kell maradnia, mert a törvényességet egyedül ők képesek garantálni, amennyiben a legközelebbi választáson – talán – koalícióban elsöprik a Tiszát.
Ezek a primér következményei Szakács István letartóztatásának. A normális tiszásoknak el kell gondolkodniuk, hogy bele akarnak-e kerülni az erőszakörvénybe, a fideszeseknek pedig önmérsékletre van szükségük, mert a törvénytelenségek csak erőszakot és sötétséget szülnek, semmi mást. Mindenki másnak pedig át kell értékelnie mindazt, amit áprilisban gondolt, mert itt nem jogállam, hanem diktatúra épül. Ugyanakkor óriási tévedés Toroczkaitól remélni az igazságszolgáltatást és az újjáépítést. Ő és a mozgalma külső segítség és tudás nélkül tehetetlen: a Mi Hazánkkal azonban partnerséget kell kialakítani, mert a soron következő időkben minden nemzeti erőre szükség lesz. Azonban szabadjára engedni őket az utcán, rászabadítani a közéletre a fekete inges harcosokat ugyanolyan fatális tévedés, mint az áprilisi kétharmad.
És nem szabad félni! Nem félelmetes, inkább nevetséges a hatalom, kéretik így gondolni rájuk. Semmilyen valódi hatalmuk nincs felettünk, nem számít, hogyan üzengetnek a nemzeti oldalnak. Hamarosan eljön a mi időnk, de a változáshoz hit, bátorság és helyes gondolkodás szükséges.”
Nyitókép: Szakács István Facebook-oldala