Szakértői kormányzás: beindult a locsolások miatt a házmester-reflex, de teljesen felesleges volt, ugyanis kiderült, csak a minisztérium hibázott, Budapesten mindent szabad

Komoly kommunikációs zűrzavar és lakossági hisztériahullám alakult ki Budapesten egy téves kormányzati bejelentés miatt. Az eredetileg a 444-en megjelent beszámoló szerint a budapesti kormányhivatal és a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium múlt pénteki, országos vízkorlátozásról szóló téves közlése után beindult a klasszikus lakossági „házmester-reflex”:

a járókelők feljelentették a Margitszigeten locsoló kertészeket, a társasházakban pedig belső harcok kezdődtek az öntözőrendszerek leállítása miatt, holott a fővárosban valójában semmilyen korlátozás sincs érvényben.

A 444 által feltárt ügy előzménye, hogy a kormányhivatal és a minisztérium július 31-én délután azt posztolta a Facebookon, hogy életbe lép az elsőfokú vízkorlátozás az ország minden településén. Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze szerint ez a hatáskörön túlterjeszkedő, téves kiírás indította el a felesleges pánikot, amelynek nyomán a hétvégén még a rendőrség is kivonult lakossági bejelentésekre a Margitszigetre locsolást ellenőrizni. A jogszabályok ugyanis egyértelműek: vízkorlátozást kizárólag a helyi önkormányzatok rendelhetnek el, Budapest vezetése pedig nem hozott ilyen döntést, mivel a főváros ivóvízellátása stabil.