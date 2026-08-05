Szakértői kormányzás: beindult a locsolások miatt a házmester-reflex, de teljesen felesleges volt, ugyanis kiderült, csak a minisztérium hibázott, Budapesten mindent szabad

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A minisztérium és a kormányhivatal jószándékból ugyan, de túlterjeszkedett a hatáskörén.
Komoly kommunikációs zűrzavar és lakossági hisztériahullám alakult ki Budapesten egy téves kormányzati bejelentés miatt. Az eredetileg a 444-en megjelent beszámoló szerint a budapesti kormányhivatal és a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium múlt pénteki, országos vízkorlátozásról szóló téves közlése után beindult a klasszikus lakossági „házmester-reflex”:
a járókelők feljelentették a Margitszigeten locsoló kertészeket, a társasházakban pedig belső harcok kezdődtek az öntözőrendszerek leállítása miatt, holott a fővárosban valójában semmilyen korlátozás sincs érvényben.
A 444 által feltárt ügy előzménye, hogy a kormányhivatal és a minisztérium július 31-én délután azt posztolta a Facebookon, hogy életbe lép az elsőfokú vízkorlátozás az ország minden településén. Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze szerint ez a hatáskörön túlterjeszkedő, téves kiírás indította el a felesleges pánikot, amelynek nyomán a hétvégén még a rendőrség is kivonult lakossági bejelentésekre a Margitszigetre locsolást ellenőrizni. A jogszabályok ugyanis egyértelműek: vízkorlátozást kizárólag a helyi önkormányzatok rendelhetnek el, Budapest vezetése pedig nem hozott ilyen döntést, mivel a főváros ivóvízellátása stabil.
A portál megkeresésére egy neve elhallgatását kérő, kormányközeli forrás is megerősítette, hogy
a minisztérium és a kormányhivatal jószándékból ugyan, de túlterjeszkedett a hatáskörén,
amikor a vízfogyasztás csökkentésére irányuló szándékukat kötelező érvényű tényként kommunikálták. A hibát végül a tárca is elismerte: kedden délután a minisztérium közzétett egy tisztázó bejegyzést, amelyben megerősítették, hogy nincs országos korlátozás, a döntés a helyi önkormányzatok joga, a korábbi félreérthető kommunikációért pedig elnézést kértek.
A minisztériumi túlmozgást az magyarázhatja, hogy a főváros vonzáskörzetében lévő egyes településeken – például Dunabogdányban vagy Szentendrén – a hőség miatt valóban kritikus ivóvízhiány alakult ki. Budapesten viszont nincs ilyen veszély, és a szakemberek szerint a zöldfelületek teljes kiszárítása súlyos hiba lenne a klímaváltozás idején. A Fővárosi Kertészeti Zrt. (Főkert) és Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint a korlátozások helyett a fegyelmezett, sávos öntözés a követendő példa: a locsolás során elsőbbséget élveznek a fiatal fák, őket követik a friss cserjék és évelőágyások, míg a gyepfelületek öntözése a prioritási sor végén áll, ahol kizárólag a talajélet fenntartása a cél.
Nyitókép: Pixabay