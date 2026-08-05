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margitsziget házmester reflex főváros budapest 444

Szakértői kormányzás: beindult a locsolások miatt a házmester-reflex, de teljesen felesleges volt, ugyanis kiderült, csak a minisztérium hibázott, Budapesten mindent szabad

2026. augusztus 05. 08:06

A minisztérium és a kormányhivatal jószándékból ugyan, de túlterjeszkedett a hatáskörén.

2026. augusztus 05. 08:06
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Komoly kommunikációs zűrzavar és lakossági hisztériahullám alakult ki Budapesten egy téves kormányzati bejelentés miatt. Az eredetileg a 444-en megjelent beszámoló szerint a budapesti kormányhivatal és a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium múlt pénteki, országos vízkorlátozásról szóló téves közlése után beindult a klasszikus lakossági „házmester-reflex”: 

a járókelők feljelentették a Margitszigeten locsoló kertészeket, a társasházakban pedig belső harcok kezdődtek az öntözőrendszerek leállítása miatt, holott a fővárosban valójában semmilyen korlátozás sincs érvényben.

A 444 által feltárt ügy előzménye, hogy a kormányhivatal és a minisztérium július 31-én délután azt posztolta a Facebookon, hogy életbe lép az elsőfokú vízkorlátozás az ország minden településén. Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze szerint ez a hatáskörön túlterjeszkedő, téves kiírás indította el a felesleges pánikot, amelynek nyomán a hétvégén még a rendőrség is kivonult lakossági bejelentésekre a Margitszigetre locsolást ellenőrizni. A jogszabályok ugyanis egyértelműek: vízkorlátozást kizárólag a helyi önkormányzatok rendelhetnek el, Budapest vezetése pedig nem hozott ilyen döntést, mivel a főváros ivóvízellátása stabil.

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A portál megkeresésére egy neve elhallgatását kérő, kormányközeli forrás is megerősítette, hogy 

a minisztérium és a kormányhivatal jószándékból ugyan, de túlterjeszkedett a hatáskörén, 

amikor a vízfogyasztás csökkentésére irányuló szándékukat kötelező érvényű tényként kommunikálták. A hibát végül a tárca is elismerte: kedden délután a minisztérium közzétett egy tisztázó bejegyzést, amelyben megerősítették, hogy nincs országos korlátozás, a döntés a helyi önkormányzatok joga, a korábbi félreérthető kommunikációért pedig elnézést kértek.

A minisztériumi túlmozgást az magyarázhatja, hogy a főváros vonzáskörzetében lévő egyes településeken – például Dunabogdányban vagy Szentendrén – a hőség miatt valóban kritikus ivóvízhiány alakult ki. Budapesten viszont nincs ilyen veszély, és a szakemberek szerint a zöldfelületek teljes kiszárítása súlyos hiba lenne a klímaváltozás idején. A Fővárosi Kertészeti Zrt. (Főkert) és Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint a korlátozások helyett a fegyelmezett, sávos öntözés a követendő példa: a locsolás során elsőbbséget élveznek a fiatal fák, őket követik a friss cserjék és évelőágyások, míg a gyepfelületek öntözése a prioritási sor végén áll, ahol kizárólag a talajélet fenntartása a cél.

Nyitókép: Pixabay

 

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Összesen 49 komment

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Antoka
2026. augusztus 05. 10:43
Vak Vicsorgó természetesen nekiment a csepeli polginak . Szerinte botrányos ,hogy működnek a szökőkutak...
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daidalos
2026. augusztus 05. 10:41
formaegy-2 2026. augusztus 05. 10:13 "A minisztérium napról-napra bizonyítja, hogy L’État, c’est moi!, azaz "Az „állam én vagyok” XIV. Lajos helyett Magyar Náci Péter és ostoba csatlósai." Egyetértek, csak tovább pontosítanék, a történelmi hűség kedvéért: XIV Lajos sohasem mondta a halála után csaknem száz évvel, hibásan neki tulajdonított mondást. És ne felejtsük el, mielőtt a "nagy francia forradalom"nak nevezett gyilkos csürhe, két Lajossal később letarolta volna, leginkább ő tette naggyá a nemzetét. Na ez az, ami M.P.-nek sosem fog sikerülni, még nyomokban sem.
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sanya55-2
2026. augusztus 05. 10:40
Neten lassan elérhetőek lesznek klf. “FELJELENTÉS” formanyomtatványok. Bárki bárkit feljelenthet a formanyomtatvány segítségével, csak a témát kell megadni és rögtön több közül is választhat, szájíz, és elmarasztalás mértéke, szerint. A nyomtatványok ingyenesek, hasznosság szerint a kitöltőket pénzjutalomba részesítenek. Írástudatlanok ( analfabéták), vakok hangos felolvasást is igényelhetnek és újlenyomatukkal rögtön postázhatják is, melynek hatásáról pár héten belül meggyőződhetnek Köszönöm szíves figyelmüket, jó feljelengetést kívánok !
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gondolkodo58
2026. augusztus 05. 10:34
Már alig várják a komcsi-fasisztoid-liberális beállítottságú emberkék, hogy feljelentgessenek!!! Hogy megfeleljen a hatalom elvárásának, egy kis hatalmi vállveregetésért, még az édes anyukáját is hajlandó feljelenteni!!!! Ismerjük ezt a fajtát!!! Egyébként pedig a képesség hiánya, és a hatalmi gőg miatt teljes az összevisszaság az új hatalomban!!! Megyünk lefelé a lejtőn, de rendesen felgyorsulva!!! A tehetetlenségi erő keményen dolgozik, szerintem rövid idő fog eltelni és tehetetlenül becsapódik!!!! Csak remélni tudom, hogy lesz még lehetőség és megfelelő akarat/képesség és erő a gödörből kimászni!!!
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