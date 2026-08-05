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dunántúl hungaromet rossz hír kánikula zápor

Van egy nagyon rossz hírünk: nem tágít a hőség

2026. augusztus 05. 06:45

A nappali hőmérséklet az előttünk álló napokban is tartósan 30, sőt helyenként 42 fok körül alakul majd.

2026. augusztus 05. 06:45
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Nem tágít a rendkívüli hőség, a HungaroMet meteorológiai előrejelzései szerint a hét hátralévő részében is folytatódik a kánikula Magyarországon. Bár a hétvégéhez közeledve egy északnyugati szélfordulás és elszórt záporok némileg mérsékelhetik a legmagasabb értékeket, 

a nappali hőmérséklet az előttünk álló napokban is tartósan 30, sőt helyenként 40 fok felett alakul majd.

Szerda délután nagyrészt derült, felhőtlen és száraz idő várható, a csúcshőmérséklet pedig eléri a rendkívül forró, 37 és 42 fok közötti értékeket. A Dunántúlon a déli szél időnként megélénkülhet, de érdemi felfrissülést nem hoz, és még késő este is 25-32 fok közötti melegre kell számítani. Az éjszaka is melegnek ígérkezik, a hőmérséklet általában csak 18 és 24 fok közé süllyed, a vízpartokon és a nagyobb városokban ennél is enyhébb maradhat a hajnal.

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Csütörtökön napközben folytatódik a perzselő hőség, a maximumok ismét 36 és 42 fok között alakulnak. Délutántól azonban gomolyfelhők képződnek, amelyekből helyenként már kialakulhatnak záporok és zivatarok. Ezzel egy időben északnyugaton északiasra fordul és megélénkül a szél, a zivatarok környezetében pedig viharos széllökésekre is készülni kell.

Pénteken és szombaton a megerősödő északi széllel pár fokkal hűvösebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe, de a kánikula ezzel együtt is megmarad. Mindkét napon többórás napsütés valószínű fátyol- és gomolyfelhők mellett, és elszórtan továbbra is előfordulhatnak frissítő záporok, zivatarok. A hajnali órákban 15-25 fokig hűl le a levegő, míg délutánonként általában 29 és 34 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, de délkeleten még ennél is melegebb lehet.

Vasárnapra teljesen kitisztul az ég, és száraz, napos idővel zárul a hét. A légmozgás mérséklődik, csapadékra pedig már nem kell számítani. Bár a hajnal a korábbiaknál frissebb lesz – a minimumok 13 és 20 fok között alakulnak, az északi völgyekben pedig akár 10 fokig is lehűlhet a levegő –, a délutáni órákban ismét visszatér a kánikula, a legmagasabb hőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű.

Nyitókép: Bármennyire is nem úgy tűnik, sajnos a nyitóképen a Duna látható, Dunaszentbenedek közelében
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

 

 

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Összesen 2 komment

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q-q-ri-q
2026. augusztus 05. 08:03
Nyugalom, Megváltó Urunk dolgozik az ügyön, már posztolgat a Facebookon. Úgyhogy mivel ez hatalmasabb erejű, mint az indiánok esőtánca, várhatóan kellemes lehűlés várható, esőkkel, amivel egyszerre a szárazság problémáját is megoldja. :)
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Beszartak-a-fideszesek
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2026. augusztus 05. 07:52 Szerkesztve
Ez is a Tisza-kormány hibája. A bukott Obán már rég egyeztetett volna az esővel, hogy essen és az anyátokból hajadont csinált volna. 🤣
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