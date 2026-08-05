Van egy nagyon rossz hírünk: nem tágít a hőség

Csütörtökön napközben folytatódik a perzselő hőség, a maximumok ismét 36 és 42 fok között alakulnak. Délutántól azonban gomolyfelhők képződnek, amelyekből helyenként már kialakulhatnak záporok és zivatarok. Ezzel egy időben északnyugaton északiasra fordul és megélénkül a szél, a zivatarok környezetében pedig viharos széllökésekre is készülni kell.

Pénteken és szombaton a megerősödő északi széllel pár fokkal hűvösebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe, de a kánikula ezzel együtt is megmarad. Mindkét napon többórás napsütés valószínű fátyol- és gomolyfelhők mellett, és elszórtan továbbra is előfordulhatnak frissítő záporok, zivatarok. A hajnali órákban 15-25 fokig hűl le a levegő, míg délutánonként általában 29 és 34 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, de délkeleten még ennél is melegebb lehet.

Vasárnapra teljesen kitisztul az ég, és száraz, napos idővel zárul a hét. A légmozgás mérséklődik, csapadékra pedig már nem kell számítani. Bár a hajnal a korábbiaknál frissebb lesz – a minimumok 13 és 20 fok között alakulnak, az északi völgyekben pedig akár 10 fokig is lehűlhet a levegő –, a délutáni órákban ismét visszatér a kánikula, a legmagasabb hőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű.