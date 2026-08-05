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kormány jakab péter Magyar Péter

Nem értek egyet azzal a jobboldalon kikristályodott véleménnyel, hogy Magyar Péterék ügyesen sakkoznak

2026. augusztus 05. 06:41

Magyar Péterék az elmúlt hónapokban Jakab Péter intellektuálisabb verzióját játszották.

2026. augusztus 05. 06:41
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Szentesi Zöldi László
Szentesi Zöldi László
Facebook

„Nem értek egyet azzal a jobboldalon kikristályodott véleménnyel, hogy Magyar Péterék ügyesen sakkoznak. Hogy bár túlbeszélik a saját kormányzásukat, jelentéktelen ügyeken csámcsognak, Facebookon üzengetnek, színjátékot űznek, a valóban fontos ügyekről senki sem beszél, így időt nyernek. Ez a fajta elemzés ugyanis figyelmen kívül hagyja a legfontosabbat, azt, hogy az emberek valójában mit is várnak el a kormányuktól.  

Magyarország - hasonlóan Közép-Kelet Európa más államaihoz - alapvetően konzervatív. Itt még a baloldaliak is hagyományosan gondolkodnak, szó sincs arról, hogy olyan nyugati slágertémákban, mint a homoszexualitás, feminizmus, családellenesség, stb. a magyar társadalom többsége támogató volna. Annak ellenére, hogy a magyar társadalom szövetét bő nyolcvan éve kikezdték a modern eszmék és a pusztító rezsimek, az emberek többsége hagyományos értékekben hisz. Éppen ezért a kormányuktól is egyfajta példamutatást várnak el, szó sincs arról, hogy az anarchiát és blöfföt hosszú ideig eltűrnék, elhinnék, hogy a kormányzást kiválthatjuk társadalmi egyeztetésnek álcázott látványelemekkel.  

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Biztonságérzet: ez a legfontosabb az országban. A véres huszadik század arra kényszerítette az embereket, hogy az államtól közösségi és egyéni védelmet várjanak el. Ebben az országban senkinek nem tetszik, ha a kormány és annak vezetője bohócot csinál magából a nagyobb társadalmi támogatásért. A Facebookon példátlanul népszerűnek tűnő Jakab Péter például rajthoz sem állhat a politikai versenyben. Érdekes bohóc, akit nem azért követnek, mert jónak tartanak, hanem szeretnek röhögni rajta. A szükséges munkát huzamosabb ideig képtelenség kiváltani médiahekkekkel, miközben a magyar társadalom többsége cselekvést, védelmet, biztonságot vár az állam vezetőitől.  

Magyar Péterék az elmúlt hónapokban Jakab Péter intellektuálisabb verzióját játszották, saját szavazóik szerint is fogalmatlanok ugyan, de legalább szórakoztatóak. A játék azonban hamarosan véget ér. Minden súlytalan rezsim elvérzik az idő előrehaladtával, a mostani sem kivétel.”

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP


 

 

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Összesen 15 komment

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Sorrend:
bszakonyi
2026. augusztus 05. 07:56
Aki sakkozik az NEM mp. A bábukat az unió léptetni. A korábbi kormány történelmi hibája, hogy bár ezt felismerte nem tett ellene semmit. MP nek közbüntényes okok miatt börtönben kellene ülnie. Oldalakat lehetne teleírni azokkal a mulasztásokkal, amelyek a mai helyzethez vezettek. És most is ezt folytatják lásd megbeszélésre megyünk és leadjuk a telefont. A politikai harc élet-halál harc. Csak abba gondoljon bele valaki, hogy Orbánék nemtörödöm belpolitikája. hány ember életének tönkre meneteléhez vezetett.
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1
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medve-allatka
2026. augusztus 05. 07:55
Álmodozik a vén elhülyült hájpacni. A vén hájpacni egy szatyorban él, nem hallott róla, hogy nemhogy a homoszexualitást, de a melegházasságot is már támogatja a többség. Felnőnek új generációk, akik szarnak a vén hülyére meg az "értékeire", ami sosem volt már, mint valami perverz vágakozás, hogy ő meg a haverjai legyenek az úri osztály. "példátlanul népszerűnek tűnő Jakab Péter például rajthoz sem állhat a politikai versenyben" Jó reggelt, hájpacni, MP kétharmaddal picsázott el titeket, beestetek 20% alá, és azt se tudjátok, merre vagytok arccal. Készülnek a bilincsek és a nyilvános tárgyalások. Senki sem fogja visszasírni a tolvajbandádat. Van áram, a forint már szinte túl erős. Ne reménykedj, inkább keress egy jó erős kötelet.
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1
3
krokodilgenya
2026. augusztus 05. 07:41
A fűtési szezon fog bebaszni nekik meg a kötelező megszorítások, amit elvárnak tőlük. Stratégiájuk zéró, szervilis vazallusok. Ráadásul Poloska nem tűri hogy a kólásdobozok önállóan cselekedjenek, nyomi mikromenedzser, aki éjjelente a polgárokkal kommentelget.
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5
1
Héja
2026. augusztus 05. 07:40
M.Péter poltikai pályafutása rövidebb lesz J.Péterénél.
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