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Magyar Péterék az elmúlt hónapokban Jakab Péter intellektuálisabb verzióját játszották.
„Nem értek egyet azzal a jobboldalon kikristályodott véleménnyel, hogy Magyar Péterék ügyesen sakkoznak. Hogy bár túlbeszélik a saját kormányzásukat, jelentéktelen ügyeken csámcsognak, Facebookon üzengetnek, színjátékot űznek, a valóban fontos ügyekről senki sem beszél, így időt nyernek. Ez a fajta elemzés ugyanis figyelmen kívül hagyja a legfontosabbat, azt, hogy az emberek valójában mit is várnak el a kormányuktól.
Magyarország - hasonlóan Közép-Kelet Európa más államaihoz - alapvetően konzervatív. Itt még a baloldaliak is hagyományosan gondolkodnak, szó sincs arról, hogy olyan nyugati slágertémákban, mint a homoszexualitás, feminizmus, családellenesség, stb. a magyar társadalom többsége támogató volna. Annak ellenére, hogy a magyar társadalom szövetét bő nyolcvan éve kikezdték a modern eszmék és a pusztító rezsimek, az emberek többsége hagyományos értékekben hisz. Éppen ezért a kormányuktól is egyfajta példamutatást várnak el, szó sincs arról, hogy az anarchiát és blöfföt hosszú ideig eltűrnék, elhinnék, hogy a kormányzást kiválthatjuk társadalmi egyeztetésnek álcázott látványelemekkel.
Biztonságérzet: ez a legfontosabb az országban. A véres huszadik század arra kényszerítette az embereket, hogy az államtól közösségi és egyéni védelmet várjanak el. Ebben az országban senkinek nem tetszik, ha a kormány és annak vezetője bohócot csinál magából a nagyobb társadalmi támogatásért. A Facebookon példátlanul népszerűnek tűnő Jakab Péter például rajthoz sem állhat a politikai versenyben. Érdekes bohóc, akit nem azért követnek, mert jónak tartanak, hanem szeretnek röhögni rajta. A szükséges munkát huzamosabb ideig képtelenség kiváltani médiahekkekkel, miközben a magyar társadalom többsége cselekvést, védelmet, biztonságot vár az állam vezetőitől.
Magyar Péterék az elmúlt hónapokban Jakab Péter intellektuálisabb verzióját játszották, saját szavazóik szerint is fogalmatlanok ugyan, de legalább szórakoztatóak. A játék azonban hamarosan véget ér. Minden súlytalan rezsim elvérzik az idő előrehaladtával, a mostani sem kivétel.”
Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP