„Nem értek egyet azzal a jobboldalon kikristályodott véleménnyel, hogy Magyar Péterék ügyesen sakkoznak. Hogy bár túlbeszélik a saját kormányzásukat, jelentéktelen ügyeken csámcsognak, Facebookon üzengetnek, színjátékot űznek, a valóban fontos ügyekről senki sem beszél, így időt nyernek. Ez a fajta elemzés ugyanis figyelmen kívül hagyja a legfontosabbat, azt, hogy az emberek valójában mit is várnak el a kormányuktól.

Magyarország - hasonlóan Közép-Kelet Európa más államaihoz - alapvetően konzervatív. Itt még a baloldaliak is hagyományosan gondolkodnak, szó sincs arról, hogy olyan nyugati slágertémákban, mint a homoszexualitás, feminizmus, családellenesség, stb. a magyar társadalom többsége támogató volna. Annak ellenére, hogy a magyar társadalom szövetét bő nyolcvan éve kikezdték a modern eszmék és a pusztító rezsimek, az emberek többsége hagyományos értékekben hisz. Éppen ezért a kormányuktól is egyfajta példamutatást várnak el, szó sincs arról, hogy az anarchiát és blöfföt hosszú ideig eltűrnék, elhinnék, hogy a kormányzást kiválthatjuk társadalmi egyeztetésnek álcázott látványelemekkel.