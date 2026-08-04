Már leszólja a NATO-t Ukrajna korábbi főparancsnoka

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Valerij Zaluzsnyij szerint a NATO-nak kellene ahhoz a szinthez alkalmazkodnia, ahogyan Ukrajna háborút vív Oroszországgal.
A NATO „második világháborús doktrínákra” való támaszkodása és az új hadviselés formákhoz való lassú alkalmazkodása valószínűtlenné teszi, hogy Ukrajna valaha is csatlakozzon a szövetséghez – mondta Valerij Zaluzsnyij, Ukrajna nagy-britanniai nagykövete és az ukrán hadsereg korábbi főparancsnoka a Politico szerint.
„Tizenkét éven át személyesen dolgoztam azon, hogy átültessük a NATO-szabványokat, és minden évben hallottam olyan történeteket, hogy hamarosan csatlakozunk a NATO-hoz. Sajnos soha nem fogunk csatlakozni” – mondta Zaluzsnyij hétfőn Kijevben az ukrán média szerint. Bár „Ukrajnának olyan technológiákra van szüksége, amelyek ma is elérhetők a NATO-országokban”, mint például a ballisztikus rakéták elleni védelem – mondta –, de „lehetetlen csatlakozni egy olyan szervezethez, amely a második világháborús doktrínákkal rendelkezik, egy olyan fejlettségi szinttel, mint Ukrajna fegyveres erői”.
Oroszország mélyreható változtatásokat hajtott végre erőiben a háború nyomása alatt, és sok politikus és hírszerző attól tart, hogy az évtized végére készen állhat egy NATO-ország megtámadására.
A Politico szerint Zaluzsnyij szokatlan kritikája rávilágít a kapcsolatok változására.
Ukrajna a háború első éveiben az európai katonai támogatásra támaszkodott, de mostanra a kontinens egyik legerősebb és legfejlettebb hadseregévé vált
– messze megelőzve a nyugati erőket a drónok, rakéták és más kulcsfontosságú rendszerek tömeggyártásában. „Ukrajna hozzájárul a transzatlanti biztonsághoz” – mondta a NATO 32 vezetője egy közös nyilatkozatban a szövetség ankarai csúcstalálkozóján a múlt hónapban. A közelmúltbeli katonai gyakorlatokon a szövetséges erőket többször is meglepte az ukránok taktikája és drónhasználata.
Zaluzsnyijt 2024-ben váltotta le a főparancsnoki tisztségből Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Megjegyzései a Politico szerint tükrözik Ukrajna tartós frusztrációját a szövetséggel szemben, amiért kérelme ellenére elhalasztották csatlakozását a NATO-hoz. Zaluzsnyij szerint új katonai blokkok – például egy európai védelmi erő – tagjává válhat majd Ukrajna.
Fotón: Zaluzsnyij (fotó: Genya SAVILOV / AFP)