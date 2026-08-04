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NATO Ukrajna ukrajnai háború

Már leszólja a NATO-t Ukrajna korábbi főparancsnoka

2026. augusztus 04. 18:52

Valerij Zaluzsnyij szerint a NATO-nak kellene ahhoz a szinthez alkalmazkodnia, ahogyan Ukrajna háborút vív Oroszországgal.

2026. augusztus 04. 18:52
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A NATO „második világháborús doktrínákra” való támaszkodása és az új hadviselés formákhoz való lassú alkalmazkodása valószínűtlenné teszi, hogy Ukrajna valaha is csatlakozzon a szövetséghez – mondta Valerij Zaluzsnyij, Ukrajna nagy-britanniai nagykövete és az ukrán hadsereg korábbi főparancsnoka a Politico szerint.

„Tizenkét éven át személyesen dolgoztam azon, hogy átültessük a NATO-szabványokat, és minden évben hallottam olyan történeteket, hogy hamarosan csatlakozunk a NATO-hoz. Sajnos soha nem fogunk csatlakozni” – mondta Zaluzsnyij hétfőn Kijevben az ukrán média szerint. Bár „Ukrajnának olyan technológiákra van szüksége, amelyek ma is elérhetők a NATO-országokban”, mint például a ballisztikus rakéták elleni védelem – mondta –, de „lehetetlen csatlakozni egy olyan szervezethez, amely a második világháborús doktrínákkal rendelkezik, egy olyan fejlettségi szinttel, mint Ukrajna fegyveres erői”.

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Oroszország mélyreható változtatásokat hajtott végre erőiben a háború nyomása alatt, és sok politikus és hírszerző attól tart, hogy az évtized végére készen állhat egy NATO-ország megtámadására.

A Politico szerint Zaluzsnyij szokatlan kritikája rávilágít a kapcsolatok változására. 

Ukrajna a háború első éveiben az európai katonai támogatásra támaszkodott, de mostanra a kontinens egyik legerősebb és legfejlettebb hadseregévé vált 

– messze megelőzve a nyugati erőket a drónok, rakéták és más kulcsfontosságú rendszerek tömeggyártásában. „Ukrajna hozzájárul a transzatlanti biztonsághoz” – mondta a NATO 32 vezetője egy közös nyilatkozatban a szövetség ankarai csúcstalálkozóján a múlt hónapban. A közelmúltbeli katonai gyakorlatokon a szövetséges erőket többször is meglepte az ukránok taktikája és drónhasználata.

Zaluzsnyijt 2024-ben váltotta le a főparancsnoki tisztségből Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Megjegyzései a Politico szerint tükrözik Ukrajna tartós frusztrációját a szövetséggel szemben, amiért kérelme ellenére elhalasztották csatlakozását a NATO-hoz. Zaluzsnyij szerint új katonai blokkok – például egy európai védelmi erő – tagjává válhat majd Ukrajna.

Fotón: Zaluzsnyij (fotó: Genya SAVILOV / AFP)

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Összesen 8 komment

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Csigorin
2026. augusztus 04. 20:58
ja majd a nato csatlakozik hozzatok, pimasz koldus ingyenelo banda
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Dunhill67
2026. augusztus 04. 20:10
baszki,ha a nato nem lenne ti már régen egy hullazsákban feküdnétek 80 kötőjel 100 centire a felszín alatt...az utóbbi uszkve négy évben KIZÁRÓLAG a nato és az idióta európai szoponcok által vásárolt fegyverekkel "vitézkedtek"...jó,ennek ellenére a nato tényleg nem ér egy kalap szart sem
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Málaga21
2026. augusztus 04. 19:57
Gondolom, akkor mostantól ő is Putyin ügynök.
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Kanmacska
2026. augusztus 04. 19:55
Ezekért az eredményekért érdemes volt évekig harcolni és elveszíteni több millió ukránt! Hajrá!
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9
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