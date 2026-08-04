A NATO „második világháborús doktrínákra” való támaszkodása és az új hadviselés formákhoz való lassú alkalmazkodása valószínűtlenné teszi, hogy Ukrajna valaha is csatlakozzon a szövetséghez – mondta Valerij Zaluzsnyij, Ukrajna nagy-britanniai nagykövete és az ukrán hadsereg korábbi főparancsnoka a Politico szerint.

„Tizenkét éven át személyesen dolgoztam azon, hogy átültessük a NATO-szabványokat, és minden évben hallottam olyan történeteket, hogy hamarosan csatlakozunk a NATO-hoz. Sajnos soha nem fogunk csatlakozni” – mondta Zaluzsnyij hétfőn Kijevben az ukrán média szerint. Bár „Ukrajnának olyan technológiákra van szüksége, amelyek ma is elérhetők a NATO-országokban”, mint például a ballisztikus rakéták elleni védelem – mondta –, de „lehetetlen csatlakozni egy olyan szervezethez, amely a második világháborús doktrínákkal rendelkezik, egy olyan fejlettségi szinttel, mint Ukrajna fegyveres erői”.