„Tóth Máté (»Az Energiajogász«), a Mi Hazánk köztársasági elnök-jelöltjének felemelkedése számomra pontosan megmutatja, miért tartok a Fidesz visszatérésétől. Sőt, csont nélküli visszatérésétől.

Amikor idén márciusban beszéltem Mátéval (egy Ingás beszélgetésre próbáltam hívni), még csak 50 ezer követője volt, fél évvel később a közönsége gyakorlatilag megduplázódott, amit a köztársaságielnök-jelöltség és a jelenlegi energiaválság csak tovább gyorsított.

Nem egyszerűen a Fidesz visszatérésétől tartok, hanem attól, hogy milyen könnyedén képes újratermelni önmagát az a politikai és médiavilág, amely ezt a jelenséget létrehozta. És hogy milyen típusú szereplők tudnak rendkívüli sebességgel politikai tőkét felhalmozni Magyarországon.”

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