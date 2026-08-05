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mi hazánk tóth máté fidesz köztársasági elnök vélemény

Nem egyszerűen a Fidesz visszatérésétől tartok

2026. augusztus 05. 09:18

Hanem attól, hogy milyen könnyedén képes újratermelni önmagát az a politikai és médiavilág, amely ezt a jelenséget létrehozta.

2026. augusztus 05. 09:18
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Silverana Noémi
Silverana Noémi
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„Tóth Máté (»Az Energiajogász«), a Mi Hazánk köztársasági elnök-jelöltjének felemelkedése számomra pontosan megmutatja, miért tartok a Fidesz visszatérésétől. Sőt, csont nélküli visszatérésétől. 
Amikor idén márciusban beszéltem Mátéval (egy Ingás beszélgetésre próbáltam hívni), még csak 50 ezer követője volt, fél évvel később a közönsége gyakorlatilag megduplázódott, amit a köztársaságielnök-jelöltség és a jelenlegi energiaválság csak tovább gyorsított.
Nem egyszerűen a Fidesz visszatérésétől tartok, hanem attól, hogy milyen könnyedén képes újratermelni önmagát az a politikai és médiavilág, amely ezt a jelenséget létrehozta. És hogy milyen típusú szereplők tudnak rendkívüli sebességgel politikai tőkét felhalmozni Magyarországon.”

Nyitókép forrása: Mandiner

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Összesen 45 komment

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Sorrend:
Hohokam
2026. augusztus 05. 11:23
Tarts. Ki is vagy te különben?
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0
0
lemez
2026. augusztus 05. 11:21
Mi meg attól tartottunk hogy a csöcselék diktatúrája jön.Igazunk lett.Beszüntettétek az ellenzéki sajtót rádiót nincs köztv nincs rádio amit a határontúli magyarok is hallgattak déli harangszóval.Nincs hirmüsor csak amit poloska a facebook és youtube csatornája közvetit havi 20 milliot keres rajta a gerinctelen messiás.Nincs országgyülès egyefül az avh müködik.Eközben titokban eladjátok az országot az idevezényelt angol német osztrák ügynökökkel.Ez ám a diktatúra te mocskos luvnya.
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1
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bagoly-29
2026. augusztus 05. 11:12
Hát te meg ki vagy? S kit érdekel, hogy mitől félsz?
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1
0
Csopak
2026. augusztus 05. 11:05
Ó, te nagyon hülye, bárcsak visszajönne a Fidesz! hidd el, hamarosan te és a hasonló hülyék is így érzik majd....
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