Táblaháború Sepsiben: szerelhetik le a kétnyelvű utcaneveket

Felháborító bírósági ítélet miatt szerelhetik le a jól bevált kétnyelvű utcanévtábláikat a sepsiszentgyörgyiek. A megalázási kísérletet azonban székelyes huszárvágással igyekeznek a saját javukra fordítani, miközben küzdenek a feljelentővel, aki nem más, mint a hírhedt soviniszta, Dan Tanasă.