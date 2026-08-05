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legfelsőbb bíróság baka andrás bíróság

Volt miről beszélgetni

2026. augusztus 05. 09:44

Emlékezetes, hogy Baka Andrást az Alaptörvény 2011-es elfogadásakor, az uniós joggal ellentétesen távolították el a Legfelsőbb Bíróság éléről.

2026. augusztus 05. 09:44
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Magyar Péter
Magyar Péter
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„Köszönöm a beszélgetést Baka Andrásnak, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökének!

Baka András jogtudós, főiskolai tanár, az állam- és jogtudományok kandidátusa, az Államigazgatási Főiskola egykori főigazgatója és két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája. 

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Emlékezetes, hogy Baka Andrást az Alaptörvény 2011-es elfogadásakor, az uniós joggal ellentétesen távolították el a Legfelsőbb Bíróság éléről. Ezt követően a Kúria tanácsvezető bírájaként dolgozott.

Baka András az európai jog és az alkotmányozási folyamatok egyik legelismertebb hazai szakértője, nemzetközi szinten jegyzett jogtudós. Volt miről beszélgetni.”

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 44 komment

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Sorrend:
tajoska
2026. augusztus 05. 11:28
Mesélt arról Baka András, hogy mi volt Erőss Monika szerepe az eltávolításában? Mert köztudott, hogy ő is az ellene duruzsolók közé tartozott és elég erős befolyása volt a Fideszben.
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Héja
2026. augusztus 05. 11:27
M. Péter, ez a törpe fittyfasz akkor épp a Fidesz kegyence volt. S még hosszú évekig próbálkozott.
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jott_a_csosz
2026. augusztus 05. 11:21
"desikerult: EMBERI JOGOK EU BÍRÓSÁGA NAGYTANÁCS BAKA vs MO. ÜGY (20261/12. sz.) - 2016. június 23. Részlet: "2011. április 14-én, egy az Alaptörvénnyel kapcsolatos vita során, Gulyás Gergely, fideszes politikus, országgyűlési képviselő kijelentette az Inforádió állomásán, hogy a Legfelsőbb Bíróság elnökének személyében nem lesz változás, kizárólag az intézmény elnevezése fog megváltozni. 2011. október 19-én egy interjú során Répássy Róbert, igazságügyi államtitkár kijelentette, hogy.... a Kúria ugyanazokkal a funckiókkal rendelkezik majd, mint a Legfelsőbb Bíróság, és kizárólag a Legfelsőbb Bíróság elnevezése fog változni. Elmondta, hogy a jogszabály „egészen biztosan nem fog jogalapot nyújtani arra, hogy a legfőbb bíró személyében változás következzen be.” Mindenki láthatja, hogy a Fidesz már az elejétől hazudott" és? petya mimindent összehordott már meg annak az ellenkezőjét is. mit számít akkor egy podcast-beszélgetés? na ne vicceljen már
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Hohokam
2026. augusztus 05. 11:19
Előnye - alacsonyabb, mint a magasított talpú tornacipős zselézett hajú pimp.
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