Táblaháború Sepsiben: szerelhetik le a kétnyelvű utcaneveket

A polgármester maga is őriz emlékeket Dan Tanasă feltűnéséről, hiszen már akkor aktívan harcolt a magyar nyelv ellen, amikor Antal Árpád még parlamenti képviselő volt 2004 és 2008 között, és ekként az európai uniós tagállamok autonómiakoncepcióival is foglalkozott. „Igaz, az első polgármesteri mandátumom alatt Spanyolországban élt egy régi kommunista titkosszolgálati összekötő ösztöndíját élvezve, gyakran előbb értesült a Székelyföldet érintő dolgokról, mint mi magunk, itteni döntéshozók” – idézi fel Antal; ezért hát Tanasăt „egy láthatatlan szervezet látható részének” tekinti.

Pászkán messzebb megy: szerinte a bírósági ítélet maga is Tanasă „évtizedes munkája és a bíróságok cinkossága”, amely nevetséges érveléssel döntött a tiltás mellett. Ő és Antal is rámutat: a román és a magyar nyelv szórendje eleve segíti az egy szinten feltüntetett utcanévtáblákat is, hiszen míg a román a név elejére írja a közterület jellegét, a magyar a végére, így olvasható egyelőre sok helyen olyan, hogy „Strada Bem József utca”. „A bíróságok önkényesen döntenek ezekben az ügyekben, az állam tudatos támogatásával” – véli a szakértő, aki szerint az a veszély is fenyeget, hogy az AUR erősödését érzékelve és ezt a precedenst látva a soviniszta bírók még könyörtelenebbül küzdenek majd a magyar nyelv ellen. Mindeközben az AUR kettős játékot játszik, mutat rá: míg George Simion elnök – az úzvölgyi temetőgyalázó volt focihuligán – egyenesen meghívta a magyarokat a pártjába, ez valójában senkinek nem szándéka. És míg a kívülről jobban fésültnek tűnő, de Pászkán szerint veszélyesebb Dan Dungaciu vagy Petrișor Peiu, az AUR politikusai valamiféle európai látszatot igyekeznek fenntartani, Tanasă viselkedik úgy, mint egy verőlegény-különítmény, igaz, „csak” paragrafusokkal.

„Egyik kezünkkel építkezünk, a másikkal védekezünk” – írja le plasztikusan a helyzetet Antal Árpád. Ráadásul külső támogatásra sem számíthatnak; „eddig sem érkezett semmilyen segítség”, hasonló ügyekben Strasbourg és Brüsszel egy követ fújt. Ettől még igyekeznek hangot adni felháborodásuknak. „A legfontosabb, hogy üzenetet fogalmazzunk meg a döntéshozóknak, de elsősorban a saját közösségünknek: hogy az anyanyelvünkhöz és a szimbólumainkhoz való ragaszkodásunkat semmilyen törvénnyel nem tudják megtiltani” – mondja a sepsiszentgyörgyi polgármester.