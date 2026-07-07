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charlie kirk tyler robinson bíróság videó

Eddig nem látott videókat mutattak be a bíróságon a Charlie Kirk-merényletről

2026. július 07. 20:47

Kedden folytatódott Tyler Robinson meghallgatása. Az esemény hétfői napján ott volt a bíróságon a megölt influenszer családja is.

2026. július 07. 20:47
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Több rendőrtiszt meghallgatásával folytatódott kedden a Charlie Kirk elleni merénylettel megvádolt férfi, Tyler Robinson tárgyalása. A tárgyalássorozat hétfőn kezdődött, akkor ott voltak a tavaly szeptemberben megölt politikai influenszer szülei is. Kedden özvegye, Erika Kirk ismét megjelent. 

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Kedden bemutattak olyan, eddig nem ismert felvételeket is a bíróságon, amelyek a merénylet napján készültek. Van, amelyik előtte, illetve olyan is, ami már Robinson menekülését mutatja, például, amikor leugrik a tetőről egy tárggyal a kezében, majd elmenekül az egyetem területéről – írja a BBC

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A tárgyaláson kiderült az is, hogy egy rendőrtiszt másnap hajnalban megállította Robinsont, amikor már javában zajlott a keresése és levette a kocsija rendszámtábláját. Az nem derült ki, miért nem tartóztatta le a helyszínen a férfit. 

Robinson védői több kérelmet is benyújtottak az ügyben, szeretnék, ha kivennék a lehetőségek közül a hlálbüntetést, mint ahogyan a kamerákat is kitiltatnák a tárgyalóteremből. A bemutatott videók közül pedig többet le akartak tiltatni a nyilvánosság előtt. Ezek egyike sem jött be. 

A keddi tárgyalás kiemelt része:

Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

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