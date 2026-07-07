Eddig nem látott videókat mutattak be a bíróságon a Charlie Kirk-merényletről

Halálbüntetést kér az ügyészség Charlie Kirk gyilkosára
A héten vallhat a gyilkos transznemű szobatársa is.
Kedden folytatódott Tyler Robinson meghallgatása. Az esemény hétfői napján ott volt a bíróságon a megölt influenszer családja is.
Több rendőrtiszt meghallgatásával folytatódott kedden a Charlie Kirk elleni merénylettel megvádolt férfi, Tyler Robinson tárgyalása. A tárgyalássorozat hétfőn kezdődött, akkor ott voltak a tavaly szeptemberben megölt politikai influenszer szülei is. Kedden özvegye, Erika Kirk ismét megjelent.
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A héten vallhat a gyilkos transznemű szobatársa is.
Kedden bemutattak olyan, eddig nem ismert felvételeket is a bíróságon, amelyek a merénylet napján készültek. Van, amelyik előtte, illetve olyan is, ami már Robinson menekülését mutatja, például, amikor leugrik a tetőről egy tárggyal a kezében, majd elmenekül az egyetem területéről – írja a BBC.
A tárgyaláson kiderült az is, hogy egy rendőrtiszt másnap hajnalban megállította Robinsont, amikor már javában zajlott a keresése és levette a kocsija rendszámtábláját. Az nem derült ki, miért nem tartóztatta le a helyszínen a férfit.
Robinson védői több kérelmet is benyújtottak az ügyben, szeretnék, ha kivennék a lehetőségek közül a hlálbüntetést, mint ahogyan a kamerákat is kitiltatnák a tárgyalóteremből. A bemutatott videók közül pedig többet le akartak tiltatni a nyilvánosság előtt. Ezek egyike sem jött be.
A keddi tárgyalás kiemelt része:
Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP