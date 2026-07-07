Halálbüntetést kér az ügyészség Charlie Kirk gyilkosára

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A héten vallhat a gyilkos transznemű szobatársa is.
Hétfőn elkezdődtek a Charlie Kirk-gyilkosság előzetes meghallgatásai a szövetségi bíróságon az Utah állambeli Provóban – írja a Washington Post.
Az ügyészség halálbüntetést kér a gyilkossággal gyanúsított 23 éves Tyler Robinsonra.
A meghallgatások várhatóan az egész munkahéten át tartanak majd Kirk özvegye, Erika Kirk, valamint szülei és ifj. Donald Trump társaságában.
Kirköt, a népszerű amerikai konzervatív influencert, a Turning Point USA mozgalom alapítóját tavaly szeptember 10-én gyilkolták meg, miközben a Utah-völgyi Egyetemen adott elő.
A hétfői napon a bíróságon vallomást tett Christopher Bagley, aki az Utah-völgyi Egyetem rendőrkapitányságán teljesített szolgálatot a merénylet napján, illetve megkezdte vallomását David Hull, Utah állam vezető nyomozója is, hogy órákon keresztül mutassa be a bírónak a Robinson bűnösségére utaló bizonyítéknak szánt videófelvételeket.
Emellett várhatóan a meghallgatás csúcspontja lesz majd Robinson transznemű szobatársának és partnerének vallomása is.
A magát nővé műttető, de férfinak születetett szobatársnak az ügyészség állítása szerint Robinson előzetesen jelezte, majd be is vallotta, hogy ő gyilkolta meg Kirköt.
A vád ügyvédjei azt kérték, hogy a szobatárs jelenjen meg személyesen, és válaszoljon az ő kérdéseikre is – ám a bíróság egyelőre megelégszik az előre videóra vett vallomásával is.
A peranyag szerint Robinson szobatársának a billentyűzete alatt hagyott egy jegyzetet, melyen az állt: „Lehetőségem van kinyírni Charlie Kirköt, és élni fogok vele.” Miután Robinson utalt szobatársának a jegyzetre, s ő elolvasta azt, a sokkolt szobatárs hitetlenkedő kérdésére a feltételezett gyilkos úgy reagált: „Elegem volt ebből a gyűlöletből”. Ezt követően az őt kérdőre vonó apjának bevallotta, hogy ő volt a gyilkos, majd a rendőrségen fel is adta magát. A rendőrség emellett talált egy puskát is az egyetem campusa melletti erdőben, melynek ravaszán Robinsonéval egyező DNS-mintát találtak.
A gyanúsított egyelőre még nem tett vallomást, és szenvtelenül figyelte a hétfői bírósági történéseket.
Nem tudni sokat védőinek stratégiájáról sem – Robinson ügyvédei egyelőre mindössze azzal próbálkoztak, hogy kétségbe vonják a rendőrség azon meggyőződését, hogy védencük lett volna a gyilkos.
Nyitókép: Josh Edelson / AFP