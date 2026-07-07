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charlie kirk utah donald trump gyilkos usa

Halálbüntetést kér az ügyészség Charlie Kirk gyilkosára

2026. július 07. 09:44

A héten vallhat a gyilkos transznemű szobatársa is.

2026. július 07. 09:44
Charlie Kirk és Donald Trump

Hétfőn elkezdődtek a Charlie Kirk-gyilkosság előzetes meghallgatásai a szövetségi bíróságon az Utah állambeli Provóban – írja a Washington Post.

Az ügyészség halálbüntetést kér a gyilkossággal gyanúsított 23 éves Tyler Robinsonra.

A meghallgatások várhatóan az egész munkahéten át tartanak majd Kirk özvegye, Erika Kirk, valamint szülei és ifj. Donald Trump társaságában.

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Kirköt, a népszerű amerikai konzervatív influencert, a Turning Point USA mozgalom alapítóját tavaly szeptember 10-én gyilkolták meg, miközben a Utah-völgyi Egyetemen adott elő.

A hétfői napon a bíróságon vallomást tett Christopher Bagley, aki az Utah-völgyi Egyetem rendőrkapitányságán teljesített szolgálatot a merénylet napján, illetve megkezdte vallomását David Hull, Utah állam vezető nyomozója is, hogy órákon keresztül mutassa be a bírónak a Robinson bűnösségére utaló bizonyítéknak szánt videófelvételeket. 

Emellett várhatóan a meghallgatás csúcspontja lesz majd Robinson transznemű szobatársának és partnerének vallomása is.

A magát nővé műttető, de férfinak születetett szobatársnak az ügyészség állítása szerint Robinson előzetesen jelezte, majd be is vallotta, hogy ő gyilkolta meg Kirköt.

A vád ügyvédjei azt kérték, hogy a szobatárs jelenjen meg személyesen, és válaszoljon az ő kérdéseikre is – ám a bíróság egyelőre megelégszik az előre videóra vett vallomásával is.

A peranyag szerint Robinson szobatársának a billentyűzete alatt hagyott egy jegyzetet, melyen az állt: „Lehetőségem van kinyírni Charlie Kirköt, és élni fogok vele.” Miután Robinson utalt szobatársának a jegyzetre, s ő elolvasta azt, a sokkolt szobatárs hitetlenkedő kérdésére a feltételezett gyilkos úgy reagált: „Elegem volt ebből a gyűlöletből”. Ezt követően az őt kérdőre vonó apjának bevallotta, hogy ő volt a gyilkos, majd a rendőrségen fel is adta magát. A rendőrség emellett talált egy puskát is az egyetem campusa melletti erdőben, melynek ravaszán Robinsonéval egyező DNS-mintát találtak.

A gyanúsított egyelőre még nem tett vallomást, és szenvtelenül figyelte a hétfői bírósági történéseket.

Nem tudni sokat védőinek stratégiájáról sem – Robinson ügyvédei egyelőre mindössze azzal próbálkoztak, hogy kétségbe vonják a rendőrség azon meggyőződését, hogy védencük lett volna a gyilkos.

Nyitókép: Josh Edelson / AFP

 

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Összesen 5 komment

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Color
2026. július 07. 10:24
A magyar példa ugyanez. A libsik vádolják a jobboldalt gyűlöletkeltéssel,amit ők követnek el. Charlie Kirk sohasem volt gyűlöletkeltő mindig érvelt és vitatkozott.
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Agricola
2026. július 07. 10:14
"Robinson ügyvédei egyelőre mindössze azzal próbálkoztak, hogy kétségbe vonják a rendőrség azon meggyőződését, hogy védencük lett volna a gyilkos." A peranyag szerint Robinson szobatársának a billentyűzete alatt hagyott egy jegyzetet, melyen az állt: „Lehetőségem van kinyírni Charlie Kirköt, és élni fogok vele.” A vádlott apjának bevallotta, hogy ő volt a gyilkos, majd a rendőrségen fel is adta magát. A rendőrség emellett talált egy puskát is az egyetem campusa melletti erdőben, melynek ravaszán Robinsonéval egyező DNS-mintát találtak. A huszonéves Mozart Szöktetés a szerájból című daljátékban ezt éneklik: „Akinek ennyi jó kevés, azt érje gáncs és megvetés”. Ahol ennyi bizonyíték szól a vádlott ellen, ott mennyi idő szükséges a per igazságos lefolytatásához!
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elcapo-3
2026. július 07. 10:13
A libsi jogvédők nem tiltakoznak? Szegény transzi egyedül marad majd!
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elcapo-3
2026. július 07. 10:12
Remélem előtte azért eltölt majd 20 évet a halálsoron!
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