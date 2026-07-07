Halálbüntetést kér az ügyészség Charlie Kirk gyilkosára

Kirköt, a népszerű amerikai konzervatív influencert, a Turning Point USA mozgalom alapítóját tavaly szeptember 10-én gyilkolták meg, miközben a Utah-völgyi Egyetemen adott elő.

A hétfői napon a bíróságon vallomást tett Christopher Bagley, aki az Utah-völgyi Egyetem rendőrkapitányságán teljesített szolgálatot a merénylet napján, illetve megkezdte vallomását David Hull, Utah állam vezető nyomozója is, hogy órákon keresztül mutassa be a bírónak a Robinson bűnösségére utaló bizonyítéknak szánt videófelvételeket.

Emellett várhatóan a meghallgatás csúcspontja lesz majd Robinson transznemű szobatársának és partnerének vallomása is.