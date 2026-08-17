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lannert judit tanulás élmény

Élmény lesz a tanulás

2026. augusztus 17. 06:33

A Facebook-kormány oszlopos tagja most sem a közoktatást nyomasztó kérdésekkel foglalkozik, hanem megkésett kampányvideót gyártott elődei lejáratására.

2026. augusztus 17. 06:33
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Gajdics Ottó
Gajdics Ottó

Két héttel az iskolaév kezdete előtt kijelenthetjük, hogy Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bemeneti tesztje elégtelenre sikerült. A Facebook-kormány oszlopos tagja most sem a közoktatást nyomasztó kérdésekkel foglalkozik, hanem megkésett kampányvideót gyártott elődei lejáratására. Ebből sem tudtunk meg semmi érdemlegeset arra vonatkozóan, miben látná a változás lényegét a szerintük összeomlás szélén tántorgó iskolarendszerben, viszont gazdagabbak lettünk egy ön- és nőgyűlölettől átitatott veretes gondolattal, miszerint egy elegáns, ápolt, netán vonzó nő érdemi munkát nem végez, csupán reprezentációs célokat szolgál. Túl azon, hogy a minisztériumi tárlatvezetésből leszűrt következtetés önmagában sértő minden megjelenésére valamit is adó dolgozó nőre nézvést, ne feledjük, ez az ember szab irányt a gyermekein­ket nevelő pedagógusoknak, ő mondja meg, milyen képességekkel és készségekkel érdemes felruházni a jövő nemzedékeit. Dermesztő.

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

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Összesen 35 komment

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Sorrend:
orokkuruc-2
2026. augusztus 17. 09:48
rottyos-ducse -nek legjobb a friss melegbarnánk! Ezt ittlétével is bizonyítja!
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2
0
Reszelő Aladár
2026. augusztus 17. 09:21
Ottó, értsük meg, hogy attól lesz jobb az oktatásegészségmávügy, hogy sok-sok videóban elmondják, hogy az előző rossz volt. És hogy mitől lesz jobb a mostani? Hát úgy hogy a dr Bütyök harsona ezt kiposztolja. A "független" sajtó dolga meg csak annyi, hogy megosztja, mi pedig elhisszük. Az első fázisban jönnek saját példás dícséretek. Gulyás Marci sikeres szívműtéte, az időben kiszállított SZABADON kiválasztott tankönyvek és a 20-szor hazahozott EU pénzek, amikből majd lehet nyugati vonatot venni, ha majd meglesz a közbeszerzés, akkor 4-5 év múlva.
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5
0
rottyos-ducse
2026. augusztus 17. 08:46
A lejaratas meg sokaig fog tartani. Orban, 2018ig semmit nem csinalt a Gyurcsanyozason kivul, de amugy egy ujjal nem nyult hozza, amit lopott megtarthatta Remeljuk Messias ennel tovabb megy, nomeg Orban 100x annyit lopott a kiscsaladnak mint Feri
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1
14
pollip
2026. augusztus 17. 07:48
Szilvarozsa Össze -vissza fognak ki- és becsengetni? Ha a gyerek n akarja megtanulni az akármit, aki R nem kell neki? A tanároknak mi volt a véleményük?
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11
0
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