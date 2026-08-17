Két héttel az iskolaév kezdete előtt kijelenthetjük, hogy Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bemeneti tesztje elégtelenre sikerült. A Facebook-kormány oszlopos tagja most sem a közoktatást nyomasztó kérdésekkel foglalkozik, hanem megkésett kampányvideót gyártott elődei lejáratására. Ebből sem tudtunk meg semmi érdemlegeset arra vonatkozóan, miben látná a változás lényegét a szerintük összeomlás szélén tántorgó iskolarendszerben, viszont gazdagabbak lettünk egy ön- és nőgyűlölettől átitatott veretes gondolattal, miszerint egy elegáns, ápolt, netán vonzó nő érdemi munkát nem végez, csupán reprezentációs célokat szolgál. Túl azon, hogy a minisztériumi tárlatvezetésből leszűrt következtetés önmagában sértő minden megjelenésére valamit is adó dolgozó nőre nézvést, ne feledjük, ez az ember szab irányt a gyermekein­ket nevelő pedagógusoknak, ő mondja meg, milyen képességekkel és készségekkel érdemes felruházni a jövő nemzedékeit. Dermesztő.

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