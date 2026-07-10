Ft
Ft
31°C
15°C
Ft
Ft
31°C
15°C
07. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
chatgpt legfelsőbb bíróság áder jános Magyar Péter orbán viktor

Magyar Péter továbbra is egy ócska, hazudozó, középiskolás bully

2026. július 10. 09:11

Megkérdeztem két különböző mesterséges intelligenciát is, hogy becsülje meg a mai tüntetés fotóján látható tömeget.

2026. július 10. 09:11
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„NÉHÁNY ÉSZREVÉTEL

1. Tüntetést szervezni Magyar Péter ellen olyankor, amikor Magyar Péter nincs az országban: kicsit azt a »profizmust« idézi nekem, mint amikor a régi ellenzék éveken keresztül hétvégi napokon kiabált az üres Parlament falaival a Kossuth téren. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

2. Áder Jánosnak a lényeget illetően igaza volt abban, amit az köztársasági elnök jogszerűtlen eltávolításáról és a képviselői cikluskorlátozás antidemokratikus voltáról mondott. (A többi felszólalásról méltányossági okokból nem mondok véleményt.).  

Az egyetlen aprócska versenyhátrány, hogy Áder mindezt annak a Fidesznek a politikusaként mondja, amely – amíg lehetősége volt rá – szintén nem volt túl szemérmes az alkotmány- és törvénymódosításokkal, tisztségviselők eltávolításával, lásd például Baka András 2012-es leváltását a Legfelsőbb Bíróság éléről.  

Bár az tény, hogy köztársasági elnököt egysoros alkotmánymódosítással még senki nem vetemedett eltávolítani a hivatali ideje lejárta előtt, és a választópolgárok jogát sem korlátozta a Fidesz abban, hogy újraválasszák azt a képviselőt, akivel az előző 8-12-16 évben elégedettek voltak.  

3. Orbán Viktor – bár a közösségi felületein reklámozta – nem szólalt fel a rendezvényen, ami csalódást kelthet azokban a fideszesekben, akik iránymutatást várnának a lassan három hónapja a nyilvánosságot kerülő Fidesz-elnöktől.  

4. Magyar Péter továbbra is egy ócska, hazudozó, középiskolás bully. Megkérdeztem két különböző mesterséges intelligenciát is, hogy becsülje meg a mai tüntetés fotóján látható tömeget. A ChatGPT szerint 8000-12.000 ember, míg a Google Gemini szerint 6000-9000 ember látható a képen. Az épp a török tengerparton »nem szabadságoló« Tisza-elnök ehhez képest gátlástalanul, gunyorosan azt írta a Facebookjára, hogy 100-200-an vannak a rendezvényen. Ez így nem fog menni. Hazugságból, megalázásból és hergelésből nem lesz társadalmi kiegyezés és szeretetország.”

Nyitókép: Mandula Viktor Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hopszjuliska
2026. július 10. 10:27
Érdekes! Mindig a Baka András jön elő, tehát az elmúlt 50 nap eredménye többszáz jogtalan elmozdítás - szembe az egy Baka Andrással!
Válasz erre
2
0
Dixtroy
2026. július 10. 10:23
"Tisza-elnök ehhez képest gátlástalanul, gunyorosan azt írta a Facebookjára, hogy 100-200-an vannak a rendezvényen. Ez így nem fog menni. Hazugságból, megalázásból és hergelésből nem lesz társadalmi kiegyezés és szeretetország." De, ez így fog menni. Faszbúkország leszünk, amíg ezt az emberek kajálják. Eddig apolitikus tsz ismerősöm parlamenti közvetítéseket néz. Majd kiforrja magát a dolog.
Válasz erre
3
0
Ergit
2026. július 10. 10:22
Figyelni kell minden magyarnak a TELEX, 444, HVG, RTL, 24.HU csatornákat, mert amint azokon megjelenik az, hogy Magyra Péter garázdaságot követett el és ellopta valaki telefonját, sőt! a Dunába is dobta, onnan már csak egy ugrás lesz a 11 éves gyermek veszélyeztetése, elrablása, fogvatartása MP és Bódis Kriszta által, - AKKOR MÁR BIZTOSAK LEHETÜNK ABBAN, HOOGY MAGYAR PÉTERNEK MEGVAN AZ UTÓDJA, és már készítik elő az elvakult tisza hívőket a keserű pirula lenyelésének elfogadására!!! Már most leszednék, ahogy Medgyessyt anno, vagy később Gyurcsányt, csakhogy a kijelölt emberek, már nem alkalmasak MP utódjának....
Válasz erre
3
0
semmisejo-2
2026. július 10. 10:16
Érdekes. Én is a ChatGPT kérdeztem meg, ugyenezt a képet beadva neki, nekem 20-30 ezer embert mondott azzal, hogy mivel látszik, hogy még a környező utcákban is lehetnek, így valószínűbb a 30 ezres tömeg.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!