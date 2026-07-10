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Megkérdeztem két különböző mesterséges intelligenciát is, hogy becsülje meg a mai tüntetés fotóján látható tömeget.
„NÉHÁNY ÉSZREVÉTEL
1. Tüntetést szervezni Magyar Péter ellen olyankor, amikor Magyar Péter nincs az országban: kicsit azt a »profizmust« idézi nekem, mint amikor a régi ellenzék éveken keresztül hétvégi napokon kiabált az üres Parlament falaival a Kossuth téren.
2. Áder Jánosnak a lényeget illetően igaza volt abban, amit az köztársasági elnök jogszerűtlen eltávolításáról és a képviselői cikluskorlátozás antidemokratikus voltáról mondott. (A többi felszólalásról méltányossági okokból nem mondok véleményt.).
Az egyetlen aprócska versenyhátrány, hogy Áder mindezt annak a Fidesznek a politikusaként mondja, amely – amíg lehetősége volt rá – szintén nem volt túl szemérmes az alkotmány- és törvénymódosításokkal, tisztségviselők eltávolításával, lásd például Baka András 2012-es leváltását a Legfelsőbb Bíróság éléről.
Bár az tény, hogy köztársasági elnököt egysoros alkotmánymódosítással még senki nem vetemedett eltávolítani a hivatali ideje lejárta előtt, és a választópolgárok jogát sem korlátozta a Fidesz abban, hogy újraválasszák azt a képviselőt, akivel az előző 8-12-16 évben elégedettek voltak.
3. Orbán Viktor – bár a közösségi felületein reklámozta – nem szólalt fel a rendezvényen, ami csalódást kelthet azokban a fideszesekben, akik iránymutatást várnának a lassan három hónapja a nyilvánosságot kerülő Fidesz-elnöktől.
4. Magyar Péter továbbra is egy ócska, hazudozó, középiskolás bully. Megkérdeztem két különböző mesterséges intelligenciát is, hogy becsülje meg a mai tüntetés fotóján látható tömeget. A ChatGPT szerint 8000-12.000 ember, míg a Google Gemini szerint 6000-9000 ember látható a képen. Az épp a török tengerparton »nem szabadságoló« Tisza-elnök ehhez képest gátlástalanul, gunyorosan azt írta a Facebookjára, hogy 100-200-an vannak a rendezvényen. Ez így nem fog menni. Hazugságból, megalázásból és hergelésből nem lesz társadalmi kiegyezés és szeretetország.”
Nyitókép: Mandula Viktor Facebook-oldala