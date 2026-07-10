Az egyetlen aprócska versenyhátrány, hogy Áder mindezt annak a Fidesznek a politikusaként mondja, amely – amíg lehetősége volt rá – szintén nem volt túl szemérmes az alkotmány- és törvénymódosításokkal, tisztségviselők eltávolításával, lásd például Baka András 2012-es leváltását a Legfelsőbb Bíróság éléről.

Bár az tény, hogy köztársasági elnököt egysoros alkotmánymódosítással még senki nem vetemedett eltávolítani a hivatali ideje lejárta előtt, és a választópolgárok jogát sem korlátozta a Fidesz abban, hogy újraválasszák azt a képviselőt, akivel az előző 8-12-16 évben elégedettek voltak.

3. Orbán Viktor – bár a közösségi felületein reklámozta – nem szólalt fel a rendezvényen, ami csalódást kelthet azokban a fideszesekben, akik iránymutatást várnának a lassan három hónapja a nyilvánosságot kerülő Fidesz-elnöktől.