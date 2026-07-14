Újabb csapás a spanyol szocialistáknak – elítélték a miniszterelnök testvérét

A miniszterelnök korábban a szélsőjobboldal politikai indíttatású kampányának nevezte az eljárást

A bíróság megállapította, hogy a tartomány zenei konzervatóriumainak felügyeletére létrehozott tisztségnek nem volt valós közigazgatási indoka, hanem David Sánchez személyes érdekeit szolgálta. Az ítélet szerint a vádlottak „kirívóan önkényesen” jártak el annak érdekében, hogy meghatározott személyeket részesítsenek előnyben, és a munkakört később úgy módosították, hogy az igazodjon az elnök testvérének opera iránti érdeklődéséhez.

A bíróság ugyanakkor felmentette David Sánchezt a befolyással üzérkedés vádja alól,