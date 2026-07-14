Újabb csapás a spanyol szocialistáknak – elítélték a miniszterelnök testvérét

Luxusprostituáltak és kenőpénzek árnyékában mélyül a spanyol szocialisták botránya
A spanyol szocialisták korrupciós ügyei már Pedro Sánchez miniszterelnök közvetlen környezetét is elérhetik.
David Sánchezt hivatali visszaélésben találták bűnösnek, kilenc évig nem vállalhat közhivatalt.
Kilenc évre eltiltotta a közhivatal viselésétől egy spanyol bíróság kedden David Sánchezt, Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök testvérét, akit a 2017-es badajozi kulturális kinevezésével összefüggésben hivatali visszaélésben mondtak ki bűnösnek – írja az MTI.
Az ítélet újabb politikai csapást jelent a szocialista kormányfőre, akinek kormányát és közvetlen környezetét
az elmúlt két évben több korrupciós vizsgálat és botrány is érintette.
Egy korábbi közeli munkatársát a múlt hónapban egy másik korrupciós ügyben 24 év börtönbüntetésre ítélték.
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A spanyol szocialisták korrupciós ügyei már Pedro Sánchez miniszterelnök közvetlen környezetét is elérhetik.
David Sánchezt most azzal vádolták, hogy családi kapcsolatai révén olyan állást kapott a Badajoz tartományi önkormányzatnál, amelyet kifejezetten őrá szabtak. A kinevezés idején Pedro Sánchez nem volt miniszterelnök, de már a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) vezetője volt, miközben a párt ellenzékben politizált.
A miniszterelnök korábban a szélsőjobboldal politikai indíttatású kampányának nevezte az eljárást
A bíróság megállapította, hogy a tartomány zenei konzervatóriumainak felügyeletére létrehozott tisztségnek nem volt valós közigazgatási indoka, hanem David Sánchez személyes érdekeit szolgálta. Az ítélet szerint a vádlottak „kirívóan önkényesen” jártak el annak érdekében, hogy meghatározott személyeket részesítsenek előnyben, és a munkakört később úgy módosították, hogy az igazodjon az elnök testvérének opera iránti érdeklődéséhez.
A bíróság ugyanakkor felmentette David Sánchezt a befolyással üzérkedés vádja alól,
ami szabadságvesztéssel is járhatott volna.
A jobboldali nyomásgyakorló szervezetek letöltendő börtönbüntetést kértek rá, míg az ügyészség az eljárás megszüntetését indítványozta. David Sánchez a tárgyalás során tagadta a terhére rótt cselekményeket. Az ítélet ellen fellebbezhet is.
MTI/Reuters
Nyitókép: Pedro Sánchez (MTI/EPA/EFE/Mariscal)