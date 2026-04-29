Ft
Ft
16°C
4°C
Ft
Ft
16°C
4°C
04. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
legfelsőbb bíróság szocialista munkáspárt pedro sánchez

Luxusprostituáltak és kenőpénzek árnyékában mélyül a spanyol szocialisták botránya

2026. április 29. 08:08

A spanyol szocialisták korrupciós ügyei már Pedro Sánchez miniszterelnök közvetlen környezetét is elérhetik.

Vesztegetés, bűnszervezetben való részvétel és szexizmus vádjai árnyékolják be a spanyol Szocialista Munkáspártot, miközben a botránysorozat egyre közelebb kerül Pedro Sánchez miniszterelnökhöz – írta meg a Brussels Signal.

A kormányfő eddig elszigetelt, egyéni hibákként igyekezett bemutatni az ügyeket, azonban a Guardia Civil gazdasági bűnözéssel foglalkozó egységének vezetői a Legfelsőbb Bíróság előtt olyan vallomást tettek, amely súlyos csapást mérhet José Luis Ábalos volt közlekedési miniszter és egykori bizalmasa, Koldo García védekezésére.

A „Koldo-ügy” eredetileg a járvány idején lebonyolított maszkvásárlások miatt robbant ki, mára azonban jóval szélesebb körű korrupciós botránnyá nőtt. A nyomozók szerint Víctor de Aldama üzletember irányított egy olyan csoportot, amely rendszeres kifizetésekkel próbálta befolyásolni a minisztériumi döntéshozókat a jövedelmező közbeszerzések megszerzése érdekében. Balas alezredes vallomása szerint a feltételezett bűnszervezetnek hozzáférése volt a hatalom legmagasabb szintjeihez, beleértve Pedro Sánchezt és közvetlen kabinetjét is.

A korrupciós gyanú mellett a botrány szexista vonatkozásai is előtérbe kerültek, mivel a vallomások alapján Ábalos és García közpénzeket használhattak fel szeretőik luxusigényeinek finanszírozására, köztük iPhone-okra, virágokra és egy luxuslakásra. A kiszivárgott hangfelvételek és jelentések szerint a párt vezetői becsmérlően beszéltek a nőkről, közpénzből fizetett prostituáltakról társalogtak, és sajátos „szereplőválogatásokat” tartottak, miközben a „machirulók klánja” ellen felszólaló női párttagokat állítólag módszeresen háttérbe szorították.

A botrány újabb fejezetét Ketty Garat újságíró Sánchez összes embere című könyve nyitotta meg, amely lesújtó képet fest Santos Cerdánról, Sánchez korábbi jobbkezéről, akit jelenleg vesztegetés és hatalommal való visszaélés miatt tartanak fogva.

Garat szerint Cerdán nem a problémák megoldásán dolgozott, hanem Sánchez „küldöttje” volt, akinek az lehetett a feladata, hogy eltüntesse a bizonyítékokat, hiteltelenítse a nyomozókat, és politikai védőfalat építsen a miniszterelnök köré. Az újságíró állítása szerint Sánchez nem áldozata, hanem tudatos irányítója volt a folyamatoknak. A The Objective hírportál által ismertetett bizonyítékok szerint Sánchez egy Cerdánnal folytatott magánbeszélgetésben már 2021 májusában dühösen beszélt Ábalosról, miután kiszivárogtak a miniszter prostituáltakkal és luxuspartikkal kapcsolatos ügyei, ennek ellenére a beszámolók alapján nem a hatóságokhoz fordult, hanem védelmet ígért a bukott politikusnak, amennyiben hallgat.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

***

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
2026. április 29. 09:38
vezkerbekeev-2025 2026. április 29. 09:36 A vakcinákkal mi a helyzet, te nagyonhülye? Ja. hogy Borkaitól csúnya, de a vezérkomcsi az lehet nagybika, mi? Hülyék vagytok, mint a segg, amit túrtok. Borkai legalább normális fideszes volt: a ferde szokásaitokkal ellentétben nőket kefélt.
Válasz erre
0
0
vezker
2026. április 29. 09:35
Ennyiért Trumpot már elásták volna. Vagy Borkait.
Válasz erre
0
1
bekeev-2025
•••
2026. április 29. 09:19 Szerkesztve
Borkai, luxusprostik, luxizás, jachtok. Maszkvásárlás-botrány? Hm. Melyik kormány szerzett be áron felül lélegeztetőgépeket, amelyek ott prosodnak? Olyan fidesszagú ez a spanyol botrány. gullfingos és a többi bukott fideszektás meg azt hiszik a korrupció csak a baloldal sajátossága.
Válasz erre
0
0
Szuperszig
2026. április 29. 09:02
Az se érdekelne senkit, ha egy kokós buzeráns lenne, amikor olyan szép! :-)
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!