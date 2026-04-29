Luxusprostituáltak és kenőpénzek árnyékában mélyül a spanyol szocialisták botránya

Vesztegetés, bűnszervezetben való részvétel és szexizmus vádjai árnyékolják be a spanyol Szocialista Munkáspártot, miközben a botránysorozat egyre közelebb kerül Pedro Sánchez miniszterelnökhöz – írta meg a Brussels Signal.

A kormányfő eddig elszigetelt, egyéni hibákként igyekezett bemutatni az ügyeket, azonban a Guardia Civil gazdasági bűnözéssel foglalkozó egységének vezetői a Legfelsőbb Bíróság előtt olyan vallomást tettek, amely súlyos csapást mérhet José Luis Ábalos volt közlekedési miniszter és egykori bizalmasa, Koldo García védekezésére.