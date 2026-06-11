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vadászgépek Magyarország NATO Magyar Péter repülőgép

A legmagasabb szintű riadót kellett elrendelni egy repülőgép miatt Magyarországon

2026. június 11. 21:19

„A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra” – tájékoztatott Magyar Péter.

2026. június 11. 21:19
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„Egy izraeli Airbus A-321-es utasszállító miatt nemrég a legmagasabb szintű riadót rendelt el a Magyar Honvédségnek a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja” – közölte Facebook-oldalán csütörtök este Magyar Péter.

„A JAS-39 Gripen készültségi géppár azért emelkedett a magasba, mert a Tel-Aviv – Prága között közlekedő járat nem vette fel a kapcsolatot a civil légiirányítással.

A Gripenek a felszállás után röviddel vizuális kapcsolatot létesítettek az utasszállító gép pilótáival, akik ezt követően felvették a rádiókapcsolatot a magyar földi irányítással.

A vadászgépek – az ilyenkor szokásos előírásoknak megfelelően – a légtérhatárig kísérték az utasszállítót, amely a repülési tervének megfelelő útvonalon kilépett a magyar légtérből.

A magyar légteret 20:10-kor Ausztria irányába a civil repülőgép elhagyta.

A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra. Az eset során a Magyar Honvédség légtérrendészeti készenléti szolgálata és a NATO-integrált légvédelmi rendszere hatékonyan működött” – hívta fel rá a figyelmet a miniszterelnök.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Madaree TOHLALA / AFP

 

Összesen 15 komment

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Sorrend:
nuevas-reglas
2026. június 11. 21:58
Le kellett volna loni a gecibe
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0
1
khomeini
2026. június 11. 21:58
micsoda álamférfi! Orbán alatt ez se így vót!
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0
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masikhozzaszolo
2026. június 11. 21:57
Aszad? Esetleg most ment tovább.. Én úgy álcáznám magam...
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nempolitizalok-0
2026. június 11. 21:50
Leszámlázva nyilván nem lett. Antiszemitizmus lett volna.
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