A legmagasabb szintű riadót kellett elrendelni egy repülőgép miatt Magyarországon

A vadászgépek – az ilyenkor szokásos előírásoknak megfelelően – a légtérhatárig kísérték az utasszállítót, amely a repülési tervének megfelelő útvonalon kilépett a magyar légtérből.

A magyar légteret 20:10-kor Ausztria irányába a civil repülőgép elhagyta.

A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra. Az eset során a Magyar Honvédség légtérrendészeti készenléti szolgálata és a NATO-integrált légvédelmi rendszere hatékonyan működött” – hívta fel rá a figyelmet a miniszterelnök.