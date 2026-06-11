A legmagasabb szintű riadót kellett elrendelni egy repülőgép miatt Magyarországon

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„A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra” – tájékoztatott Magyar Péter.
„Egy izraeli Airbus A-321-es utasszállító miatt nemrég a legmagasabb szintű riadót rendelt el a Magyar Honvédségnek a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja” – közölte Facebook-oldalán csütörtök este Magyar Péter.
„A JAS-39 Gripen készültségi géppár azért emelkedett a magasba, mert a Tel-Aviv – Prága között közlekedő járat nem vette fel a kapcsolatot a civil légiirányítással.
A Gripenek a felszállás után röviddel vizuális kapcsolatot létesítettek az utasszállító gép pilótáival, akik ezt követően felvették a rádiókapcsolatot a magyar földi irányítással.
A vadászgépek – az ilyenkor szokásos előírásoknak megfelelően – a légtérhatárig kísérték az utasszállítót, amely a repülési tervének megfelelő útvonalon kilépett a magyar légtérből.
A magyar légteret 20:10-kor Ausztria irányába a civil repülőgép elhagyta.
A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra. Az eset során a Magyar Honvédség légtérrendészeti készenléti szolgálata és a NATO-integrált légvédelmi rendszere hatékonyan működött” – hívta fel rá a figyelmet a miniszterelnök.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Madaree TOHLALA / AFP