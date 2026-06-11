Migráció, káosz, polgárháború? – Földi László és Horváth József az Erőtérben

2026. június 11. 19:43

A migrációs paktum drasztikus és visszafordíthatatlan következményei a szemünk előtt rajzolódnak ki. Míg Nyugat-Európa a biztonsági, gazdasági és kulturális válság súlya alatt lassan elveszíti identitását, a kérdés változatlan: hogyan védheti meg magát Magyarország a közel-keleti instabilitás és az elhibázott integráció globális láncreakciójától?

2026. június 11. 19:43 1 p 1 0 1 Mentés

Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával. A teljes műsor itt tekinthető meg:

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