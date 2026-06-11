Migráció, káosz, polgárháború? – Földi László és Horváth József az Erőtérben

Kilenc kérdés, kilenc válasz a migrációs paktumról
Jönnek-e migránsok, meg lehet-e úszni őket úgy, ahogyan Orbán Anita ígéri, és mik az igazán nagy buktatók? Itt a válasz mindenre is.
A migrációs paktum drasztikus és visszafordíthatatlan következményei a szemünk előtt rajzolódnak ki. Míg Nyugat-Európa a biztonsági, gazdasági és kulturális válság súlya alatt lassan elveszíti identitását, a kérdés változatlan: hogyan védheti meg magát Magyarország a közel-keleti instabilitás és az elhibázott integráció globális láncreakciójától?
Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával.
A teljes műsor itt tekinthető meg: