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migrációs migráció bevándorlás

Migráció, káosz, polgárháború? – Földi László és Horváth József az Erőtérben

2026. június 11. 19:43

A migrációs paktum drasztikus és visszafordíthatatlan következményei a szemünk előtt rajzolódnak ki. Míg Nyugat-Európa a biztonsági, gazdasági és kulturális válság súlya alatt lassan elveszíti identitását, a kérdés változatlan: hogyan védheti meg magát Magyarország a közel-keleti instabilitás és az elhibázott integráció globális láncreakciójától?

2026. június 11. 19:43
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Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával.

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

 

Összesen 1 komment

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gyzoltan-2
2026. június 11. 20:03
Régi téma az európai lakosságcsere, illetve a totális keveredés, kavarás..! Ugyanúgy folyamatban van, mint a zsidóság ukrajnai világháborújának eszkalációja... Esélyünk sincs változtatni, vagy a fejleményeket megállítani.., demokráciánk gátlástalan és megállíthatatlan..! -pláne liberális feltéttel..!
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