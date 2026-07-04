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lampedus tengeri xiv leó lampedusa migráció pápa

„Korszakváltó kihívás, amelyet a migráció az európai társadalmakhoz intéz” – megérkezett a pápa Lampedusára

2026. július 04. 14:30

Úgy látja, a tengeri útvonal veszélyesebb, mint egykor a Jeruzsálem és Jerikó közötti szakasz volt, mivel a mai migrációban több ezer ember kerül banditák kezébe.

2026. július 04. 14:30
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A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz – jelentette ki XIV. Leó pápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette szombaton. A Földközi-tengeri migrációs útvonal egyik déli kapujaként ismert szigeten az egyházfő hangoztatta, hogy Európát földrajzi fekvése és intézményes rendszere képessé teszi arra, hogy akár a tengeren gyors segítséget nyújtson, majd befogadja, védelmezze, integrálja a migránsokat.

A húsz négyzetkilométeres Lampedusa sportpályáján bemutatott misén négyezer pap, hívő és bevándorló hallgatta XIV. Leó szavait. A pápa felidézte, hogy már az apostolok is a Földközi-tengeren utaztak, amelynek partjain és szigetein vendéglátásra találtak, mivel ez a térség „évezredek óta civilizációk találkozópontja, az Evangélium ott hallatja hangját, ahol a népek találkoznak, az emberek befogadásra találnak, a sorsok egybeforrnak, a különböző kultúrák párbeszéddé alakulnak. (Az Evangélium) viszont elnémul, ahol mindenki elkülönült szigetté változik, a kapcsolatok megszakadnak, a párbeszéd megszakad”.

Úgy vélte, a tengeri útvonal veszélyesebb, mint egykor a Jeruzsálem és Jerikó közötti szakasz volt, mivel a mai migrációban több ezer ember kerül banditák kezébe – utalt a pápa az emberkereskedőkre. Megemlékezett a tengerbe veszett emberekről is: hangoztatva, hogy a mindenüktől megfosztott, előttünk földre kényszerített emberek mindenekelőtt „közelségre szólítanak fel, amely megelőz akármilyen más intellektuális véleményt és ideológiai meggyőződést”.

XIV. Leó köszönetet mondott Lampedusa lakosainak, intézményei vezetőinek, a parti őrségnek, a szigeten szolgáló papoknak, orvosoknak, pszichológusoknak, valamint a migránsoknak, akik vándorlásuk alatt szintén szolidaritást tanúsítanak társaik iránt. A pápa hangoztatta, hogy a tengerbe veszett halottakat „a meghozott és a meg nem hozott döntések okozzák, a közös jó iránti érdektelenség és a korrupció a származási országokban, a szegénységet és kirekesztést okozó világgazdasági rendszer, az előítéletet és lenézést tápláló félelem, az a meggyőződés, hogy ezek a problémák bennünket nem érintenek, a mások tragédiáján nyerészkedő bűnös számítások, a vészhelyzetkezelésből a szerves és megosztott politikára való lassú és nehéz átállás”.

XIV. Leó a tizenkilencedik század mártírjait idézve a szeretet civilizációjára épített új évezredet hirdetett meg annak lelki, kulturális, jogi, politikai és gazdasági kerete kidolgozásával. 

Programot és irányt is válthatunk” 

– mondta az egyházfő. Elismerte, nincsen mindenkinek hatalma a valóság megváltoztatására, ez azonban senkit nem ment fel a felelősség alól – jegyezte meg. „Mindenkinek van cselekvési tere, amely választásra szólítja fel, hogy az erő logikáját akarja-e táplálni, akárcsak közönnyel, cinizmussal, hazugsággal, gyűlölettel, vagy a béke logikáját őrizni igazsággal, mérsékletességgel, közelséggel, gondoskodással”. A Földközi tengernek ezen szegletéből jobban látszik a korszakváltó kihívás, amelyet a migráció jelensége az európai társadalmakhoz intéz – fejtette ki. 

Hozzátette, hogy amiként a környezeti átmenet és a béke előmozdítása terén, úgy Európa történelménél és kultúrájánál fogva egyedülálló lehetőséggel és felelősséggel bír a migrációt tekintve is.

Földrajzi elhelyezkedésének és intézményes felépítésének köszönhetően Európa ebben a térségben képes a (migrációs) válsággal szervesen szembeszállni, az azonnali segítségnyújtást belehelyezve egy hosszú távú stratégiai tervbe, amely képes befogadni, védeni, felkarolni és integrálni a migránsokat, és ezzel egy időben a fejlesztésen is dolgozni, hogy senki ne kényszerüljön kivándorolni” 

– hangoztatta.

A pápa kitért a migráció által érintett szigeteken vakációzókra is. Elismerte, hogy a nyaralás a pihenés és a szórakozás pillanata, de „az igazi pihenés az, amely visszatalál az élet igazi értelmére, az igazi jólét az, amikor a gazdasági feltételek igazságosak és testvériesek” – jelentette ki. Azt szorgalmazta, hogy a tengereken ne emelkedjenek falak a hajótöröttek és a nyaralók között. XIV. Leó felkereste a sziget úgynevezett Európa-kapuját: az előzetes programot módosítva a pápa nemcsak áthaladt a 2008-ban felállított installáción, hanem felállt a nyílt tengerre néző sziklákra, és éppen akkor a szél elfújta fehér pápai sapkáját. Lampedusa temetőjében a tengeri átkelés közben életüket vesztő bevándorlók sírjainál imádkozott, valamint táblát avatott fel a kikötő mólóján Ferenc pápa emlékére, akinek megválasztása utáni első útja ide vezetett 2013. júliusában.

(MTI)

Nyitókép: Tiziana FABI / AFP

Összesen 28 komment

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No comment no cry
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2026. július 04. 16:42 Szerkesztve
"Evangélium ott hallatja hangját, ahol a népek találkoznak, az emberek befogadásra találnak, a sorsok egybeforrnak, a különböző kultúrák párbeszéddé alakulnak. (Az Evangélium) viszont elnémul, ahol mindenki elkülönült szigetté változik, a kapcsolatok megszakadnak, a párbeszéd megszakad”. " És ismét csak a két véglet hangzik el. Ha Európa nem fogadja be törvényekre fittyet hányók tömegét, akkor gonosz. Megkérném a pápát, hogy fogadjon be 10%-nyi illegális(!) bevándorlót Vatikánba. Nem vízummal érkezett, magasan kvalifikált bevándorlókat. Illegálisokat. Nem sok ez, olyan 80-90 fő. Találjanak náluk befogadásra, forrjon egybe a sorsuk, alakuljanak párbeszéddé a különböző kultúráik. Ha ez megvolt, akkor utána kérjük a nyilatkozatokat az Európára nehezedő kihívásokról.
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zakar zoltán béla
2026. július 04. 16:23
Benedek az volt, II. János Pál is!!! Az utóbbi kettő NYET!
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NeMá
•••
2026. július 04. 16:18 Szerkesztve
A segítséget kel oda vinni és nem szétlőni! USA valakit folyton felcukkol, hogy nyírja ki azt a társoságot, aki szép saját hazát akar, nem akarja ingyen odadni a portékáit! USA inkáb fizet egy csőcseléknek verje szét a rendet!
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turani
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2026. július 04. 16:15 Szerkesztve
Pedofil sátánista patkány a Pokol földi helytartója a Vatikánban. Az újjászerveződő magyar nemzetállamnak rendeznie kell a kereszténység kérdését is, egységes és minden magyar állampolgárra kötelezően kiterjedő nemzeti keresztény egyház létrehozásával, aminek az élén egy a Magyarok Istenéhez hű autokefál esztergomi ortodox-katolikus pátriárka kell álljon, akit a magyar nemzeti zsinat kell megválasszon a mi Istenünkhöz és hazánkhoz hűek közül. Nem tűrhető, hogy mindenféle vatikáni epstein-listás fogott emberek befolyásolhassák a magyar hitételet a liberalizmus pestisének terjesztésével vagy idegen (zsidó, európai, stb.) és hamis istenekről hablatyoljon itt nekünk!
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