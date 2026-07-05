Elutasítja a vatikáni kiközösítést a tradicionalista papi testvérület, amely nemrég engedély nélkül szentelt püspököket

Szent X. Piusz Papi Testvérület (FSSPX vagy SSPX) elutasította a Vatikán által a napokban kihirdetett kiközösítéseket, melyek előzménye az volt, hogy a Testvérület július 1-jén pápai engedély nélkül négy püspököt szentelt fel – írja az EWTN alapján a Zarándok.ma.

A július 3-án közzétett, XIV. Leó pápához címzett levelében Davide Pagliarani atya, az FSSPX általános elöljárója kijelentette, hogy a kiszabott szankciók „objektíve igazságtalanok és érvénytelenek”.