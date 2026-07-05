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xiv leó fsspx davide pagliarani vatikán

Elutasítja a vatikáni kiközösítést a tradicionalista papi testvérület, amely nemrég engedély nélkül szentelt püspököket

2026. július 05. 21:05

A XIV. Leó pápához címzett levelében Davide Pagliarani atya, az FSSPX általános elöljárója kijelentette, hogy a kiszabott szankciók „objektíve igazságtalanok és érvénytelenek”.

2026. július 05. 21:05
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Szent X. Piusz Papi Testvérület (FSSPX vagy SSPX) elutasította a Vatikán által a napokban kihirdetett kiközösítéseket, melyek előzménye az volt, hogy a Testvérület július 1-jén pápai engedély nélkül négy püspököt szentelt fel – írja az EWTN alapján a Zarándok.ma.

A július 3-án közzétett, XIV. Leó pápához címzett levelében Davide Pagliarani atya, az FSSPX általános elöljárója kijelentette, hogy a kiszabott szankciók „objektíve igazságtalanok és érvénytelenek”. 

A felszenteléseket azzal indokolta, hogy azok „a lelkek megmentésére irányuló rendkívüli intézkedést” jelentenek, „amelyre az egyházat jellemző tanbeli és erkölcsi zűrzavarban került sor”.

„Semmilyen módon nem szándékozunk az Egyház helyébe lépni, egyetlen célunk az, hogy hűségesek maradjunk hozzá” – írta Pagliarani atya, aki az 1970-ben Marcel Lefèbvre érsek által alapított testvérületet vezeti.

XIV. Leó pápa korábban arra kérte a Testvérületet, hogy ne kövessenek el „skizmatikus cselekedetet”. „Ebben a szellemben, keresztényi szeretettel eltelve, teljes szívemből könyörgök és kérem önöket: forduljanak vissza!” – írta az FSSPX-nek a Szentatya június 30-án.

„Arra buzdítom önöket, hogy nagy gonddal vegyék figyelembe a hívők lelki javát, mert az önök által végrehajtandó szakadár cselekedet megfosztaná őket a szentségek jogszerű – és egyes esetekben akár érvényes – vételétől, amelyeket pedig szeretnek és saját megszentelődésük érdekében keresnek is” – jelentette ki a pápa.

Az FSSPX célja a hagyományos liturgia megőrzése olyan formában, ahogyan az a II. Vatikáni Zsinat után végrehajtott reformok előtt létezett, miközben továbbra is ellenzi a zsinat ökumenizmusra, vallásszabadságra és kollegialitásra vonatkozó tanításainak bizonyos elemeit.

Lefèbvre-t 1988-ban kiközösítették az általa felszentelt négy püspökkel együtt, mivel a szenteléshez nem rendelkezett II. János Pál pápa felhatalmazásával. A kiközösítéseket azonban az FSSPX-szel való párbeszédre irányuló erőfeszítések keretében XVI. Benedek pápa 2009-ben feloldotta. A négy püspök közül ketten már elhunytak, a két még élő püspök végezte most július 1-jén a négy új püspök felszentelését, amiért ismét kiközösítették őket – írja a Zarándok.ma az EWTN cikke alapján.

Hogy pontosan mi az FSSPX vagy SSPX és miért került szembe a Vatikánnal, azt bővebben ebben a korábbi cikkünkben mutattuk be.

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Nyitókép: Filippo MONTEFORTE / AFP

Összesen 10 komment

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bannedop03-2
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2026. július 05. 23:13 Szerkesztve
@linkjapan Nem kell a taktaharkányi református gyülekezet életéről írni, ahogy a jászalsószentgyörgyi plébániahírek sem tartoznak az országos hírérték kategóriába (de ki tudja). Nem igaz, hogy ne történne protestáns térfélen semmi. lsd. csak egy példa: magyar reformátusok és a Református Egyházak Világközössége közti legutóbbi nézeteltérés, ami majdnem ugyanaz a progresszív és tradicionalista szembenállás protestáns (református) talajon, mint ez a vatikáni eset. Egyébként a legnagyobb lélekszámú felekezet nem biztos, hogy lélekszámában mért hatást is gyakorol a világ eseményeire, ezzel óvatos lennék, főleg ha a protestáns keresztyén világ súlyát nézzük akár a világpolitikában, de szerintem nem érdemes méricskélni azt a bizonyos micsodát. Én csak annyit várnék el, hogy legyen más felekezeti tartalom is, legalább a történelmi egyházak eloszlásában, mert jelenleg nincs. Azt hiszem ez méltányolható kérés. Egyébként vannak kiváló protestáns gondolkodók, akik ide írhatnának, ez nem akadály.
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Hohokam
2026. július 05. 22:51
linkjapanbannedop03-2 2026. július 05. 21:56 .... Egyébként szerintem a mandinak se lenne ellenére, ha feltűnne valahol Szilvay, Rivafinoli vagy Győrffy református, evangélikus vagy baptista megfelelője és hasonló felkészültséggel, íráskészséggel tudná feldolgozni a saját egyházát érintő ügyeket. Sőt! Mennyiben lenne "saját ügy" a Magyar Katolikus Egyház számára egy francia érsek által alapított közösség és a Vatikán közötti vita? Ha mondjuk a svájci vagy a holland református egyházban lennének konfliktusok, akkor a nemzeti szerveződés alapján az azoktól függetlenül szerveződő és működő magyarországinak nem lenne semmiféle jogosultsága vagy feladata arról véleményt alkotni. Reformátusként azt gondolom, hogy ez a Vatikán és az SSPX ügye.
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Galerida
2026. július 05. 22:01
Mióta a Vatikán bankárát felakasztva találták meg egy londoni híd alatt, azóta ők is tudják, hogy győzött új Úr az arany !
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Bitrex®
2026. július 05. 21:56
Nincs az egyházaknak elég bajuk a keresztényeket fenyegető ateizmussal, liberalizmussal, LMBTQ-val, iszlám terjeszkedéssel? Nem kéne inkább összefogni, és tolerálni a nüansznyi különbségeket? Feleségem református, én katolikus, (mert ezt kaptuk a szüleinktől) és felváltva járunk együtt hol misére, hol istentiszteletre. És nem félek, hogy emiatt Isten elítélne minket.
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