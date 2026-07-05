Elutasítja a vatikáni kiközösítést a tradicionalista papi testvérület, amely nemrég engedély nélkül szentelt püspököket

Az FSSPX célja a hagyományos liturgia megőrzése olyan formában, ahogyan az a II. Vatikáni Zsinat után végrehajtott reformok előtt létezett, miközben továbbra is ellenzi a zsinat ökumenizmusra, vallásszabadságra és kollegialitásra vonatkozó tanításainak bizonyos elemeit.
Lefèbvre-t 1988-ban kiközösítették az általa felszentelt négy püspökkel együtt, mivel a szenteléshez nem rendelkezett II. János Pál pápa felhatalmazásával. A kiközösítéseket azonban az FSSPX-szel való párbeszédre irányuló erőfeszítések keretében XVI. Benedek pápa 2009-ben feloldotta. A négy püspök közül ketten már elhunytak, a két még élő püspök végezte most július 1-jén a négy új püspök felszentelését, amiért ismét kiközösítették őket – írja a Zarándok.ma az EWTN cikke alapján.