Tényleg elvárta az Orbán-kormány, hogy a pénzért cserébe utasíthassa az egyházakat?

A vezérlő alapelv a „szektorsemleges finanszírozás”. Ha az egyházi fenntartású iskolába járó gyermek nem kapná meg ugyanazt a támogatást, mint amit az állami intézmény padjában ülő társa, éppen az volna a vallásszabadság és a semlegesség elvének a megsértése, az állam ugyanis nem különböztetheti meg polgárait a hitük alapján.

A felújított esztergomi bazilika

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

„Szent István óta nem volt ilyen”

Egyházpolitikai szempontból a 2010-ben megalakult Orbán-kormánynak hetvenéves lemaradást kellett kézbe vennie és bepótolnia – mondta Nacsa Lőrinc, amikor arról kérdeztük, milyen irányvonal mentén működött a kormányzat egyházpolitikája az előző tizenhat évben. „A rendszerváltozás után eltelt húsz évben talán az Antall-kormány, valamint az első Orbán-kormány kivételével nem volt jelentős egyházpolitikai előrelépés, és forrás sem arra, hogy a hetven éve pusztuló ingatlanállományt, a közösségi tereket, az intézményeket valamilyen módon felújítsák. Tehát az egyházi kapcsolatokat kiüresítő, sőt az egyházakat támadó Gyurcsány-kormány után mindezt új alapokra kellett helyezni” – fogalmazott. Ennek kapcsán elsőként az alaptörvényt említette, amelyben azt írták le, hogy különválva működik az egyház és az állam. „Bizonyos célok érdekében együttműködik, és ezt az együttműködést legfelső jogalkotási szinten kimondani fontos dolog volt, hiszen mi az első pillanattól kezdve értéknek tartottuk az egyházak társadalom- és közösségszervező, valamint intézményfenntartó hitéleti mintáját. Ezt követhette az egyházak által kért intézmények átadása-átvétele, az egyházi oktatás arányának növelése, az új vatikáni megállapodás, valamint elindult egy nagyszabású, az egész Kárpát-medencére kiterjedő templom- és intézményfelújítási program, amilyen talán Szent István óta nem volt” – sorolta.

Az egyházak finanszírozásáról azt mondta, a Gyurcsány-kormány csökkentette a területre szánt összegeket, és máshonnan is elvont pénzt, például csökkentette az egyházi intézmények normatíváját, aminek helyrehozásához széles körű egyházi és nemzetközi összefogásra volt szükség. „Nem volt a társadalompolitika fókuszában az egyházakkal való kapcsolattartás, sőt emlékezetes Gyurcsány Ferenc elhíresült kijelentése, miszerint befogná a papok száját, de azt is mondta, hogy sokat bérmálkozott. Ez a hangulat uralta akkor az egyházpolitikát. A nagyságrendi különbséget jól mutatja, hogy

az előző tizenhat évben négyezer templomot újítottunk fel a Kárpát-medencében,

ebben voltak püspöki székesegyházak, valláspolitikailag kiemelt helyszínek, valamint falusi plébániák, lelkészségek” – mondta.

Nacsa Lőrinc semmiképp nem nevezné teljesnek a tizenhat év eredményeit, hiszen mindig van teendő. „Az elmúlt években korrekt együttműködés alakult ki az egyházi vezetőkkel, sokan ezt most megpróbálják egyfajta függőségi viszonynak, politikai megvásárlásnak beállítani. Azokkal a papokkal, lelkészekkel, püspökökkel is jól együttműködtünk, akik nem voltak a kormány politikájának feltétel nélküli támogatói. A katolikus egyház sosem változtatja meg az álláspontját, kétezer éve ugyanazon elvek alapján működik, a kérdés az, hogy egy kormány, politika mennyire tekinti sajátjának az egyház társadalmi tanítását. Nyilván ebben is voltak hibáink, esetleg bűneink, de mindig próbáltunk közelíteni ahhoz, hogy

az egyházak társadalmi tanítása megjelenjen a kormány politikájában, legyen szó a közösségek fontosságáról, család- és életvédelemről, rászorulók segítéséről.

Törekedtünk arra, hogy minél közelebb kerüljünk ezekhez a tanításokhoz és elvekhez” – emelte ki a politikus. Azt is mondta, hogy a felsőoktatásra mindenképpen súlyt fektettek volna, ha folytathatták volna a kormányzást. „Az intézményi fenntartásban, az egyházi közfeladat-vállalásban sokat léptünk előre, de a felsőoktatásban még látok lehetőséget. Helyes, hogy az egyházak a társadalmi tanítással összhangban a felsőoktatásból is részt vállalnak. Ebben van társadalmi vita, de ha van egy jó egyházi intézmény jó fenntartókkal, jó munkatársakkal, akkor az pluszt is tud jelenteni” – vélekedett.

Nacsa Lőrinc azt állítja, sosem kötötték politikai feltételhez a támogatásokat

Fotó: Ficsor Márton

Erkölcsi kötelesség

A KDNP-s képviselő reagált a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szavaira is. Szerinte a finanszírozás semmilyen módon nem átláthatatlan, mert azt a magyar állam és a Vatikán által aláírt szerződés szabályozza. „Ráadásul az állam azonos feltételeket teremt a református, evangélikus vagy zsidó felekezeteknek is, ennél átláthatóbb kevésbé lehetne a finanszírozás” – fogalmazott.

Nacsa azt állítja, hogy a Fidesz-kormány az eltelt tizenhat évben számos alkalommal kapott kritikát az alsó papság köreiből és vezetőktől egyaránt, és nem kérte senkitől, hogy értsen vele egyet. „Sosem kötöttük politikai feltételhez a támogatásokat, hiszen az egyházak társadalomszervező, közösségépítő munkáját támogatja a kormány, nem pedig egy-egy püspök személyes projektjét” – jelentette ki.

A kereszténydemokrata politikus szerint még korai lenne megítélni, milyen egyházpolitikát visz majd a kormány, de szerinte beszédes tény, hogy Rubovszky Rita személyében egyházi körökben is elismert szakembert szeretett volna oktatási és gyermekügyi miniszternek Magyar Péter kormányfő, ám ezt a balliberális nyilvánosság gyakorlatilag megvétózta. „Sajnálom, hogy ilyen gyorsan és hangosan lehet meggondolásra kényszeríteni a kormányt, ha egyházellenes támadásokról van szó, ez nem vetít előre sok jót, de meglátjuk majd az irányt. Mindenesetre az egyházi intézményekbe járó több százezer ember és a nemzet érdekében remélem, hogy a kormány alapjaiban nem változtat az egyházpolitikán. Mindegy, milyen kormány van, az egyházak társadalmi szerepvállalására, a hitéletre mindig szükség van, most pedig, amikor az egyházak által képviselt értékek világszerte támadás alatt állnak, különösen fontos, hogy erős, szuverén egyházaink legyenek. Mi ezen dolgoztunk az utóbbi tizenhat évben. Természetesen hallom és értem a vádakat, miszerint egyesek túl soknak gondolják az elmúlt évek egyházi támogatásait, de ne felejtsük el, az államosítások és az egyházak kvázi betiltása előtt az egyházaink hatalmas vagyonnal bírtak, ami pénzt termelt a hitélethez, az oktatáshoz. Voltak földjeik, malmaik, intézményeik. 1990 után az aktív vagyonelemek nem kerültek vissza az egyházakhoz, így ahhoz, hogy a szolgálat működni tudjon, szükségük van anyagi erőforrásra. Biztos, hogy voltak hibák, volt, amit nem jól csináltunk, de nyugodt lelkiismerettel ki merem jelenteni, a támogatásokért cserébe nem az egyházak tartoznak köszönettel a kormánynak, hanem éppen fordítva: mi köszönjük, hogy végzik ezt a munkát. Egy magát kereszténydemokrata értékrendűnek valló kormány erkölcsi kötelessége, hogy az egyházak társadalmi szerepvállalását megköszönje és támogassa” – fogalmazott Nacsa Lőrinc.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Rubovszky-ügy, a lakmuszpapír

Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója lehet Magyar Péter kormányának oktatásügyi minisztere – írta meg a Telex április 16-án, a választás után négy nappal. A baloldali értelmiségiek, élükön ezúttal az amúgy semmilyen tisztségre meg nem választott Pankotai Lilivel, a pécsi ciszterci gimnázium egykori diákjával, rögtön tűz alá vették a szakembert. A fő kifogás az volt, hogy Rubovszky egyházi intézményt vezet, azaz néhány napra hirtelen fellángoltak a régi viták az oktatás semlegességéről. A tárcát végül Lannert Judit, egy balliberális közgazdász-szociológus és oktatáskutató kapta. Furcsa volt, hogy a választás után az addig meg nem nevezett miniszteraspiránsokon kívül csak Rubovszky neve szivárgott ki – minden valószínűség szerint tesztelték a Tisza-tábort, és a baloldal győzött. Információink szerint a fő kifogás Rubovszky Ritával szemben az integrációval kapcsolatos álláspontja volt, elrettentő példaként többen is a 2020-ban a Mandinernek adott interjúját idézték. A kormányban egyébként olyan személyiségekkel kellett volna együtt dolgoznia, mint Bódis Kriszta lmbtq-párti baloldali aktivista, a Van Helyed Alapítvány vezetője. Rubovszky 2020-ban a Patrona Hungariae katolikus leánygimnázium igazgatójaként a Mandinernek kifejtette: a felzárkóztatásnak nem záloga az integráció, nem igaz, hogy csak erőszakolt integrálással lehet fölemelni a leszakadó társadalmi rétegeket. Ha ugyanis az ünnepelt harlemi modellben is csak feketék vesznek részt, akkor hazánkban sem lehet probléma, hogy csak cigányok járnak egy iskolába. Rubovszky leszögezte: nem a társadalmat kell átalakítani, hanem a leszakadókat kell felemelni. Ebből is látszik: az, hogy egy oktatási miniszter baloldali-liberális vagy jobboldali-konzervatív, nem pusztán valamiféle világnézeti többletet jelent, a különböző szemléletek ugyanis a teljes oktatásszervezésre kihatnak. Rubovszky Ritát egykori diákok régi sérelmekért támadták meg a Népszavában, abuzív légkört emlegetve, az érintett a lapban reagált a vádakra, amelyek leginkább karaktergyilkossági kísérletként értelmezhetők. Az olyan jellegű koalíciós kormányokban, amelyekben egy nagy jobboldali és egy kis baloldali párt vesz részt, utóbbi általában az oktatásügyet igényli magának, hiszen az egy kultúrharcos, civilizációs jelentőségű tárca. Magyar Péter kormánya ideológiai irányultságának is lakmuszpapírja lehet, hogy a keresztény, magyar–francia tanár szakos diplomájú Rubovszky Rita helyett a pedagógusdiplomával nem rendelkező, iskolát sosem igazgató, baloldali Lannert Judit lett az oktatási és gyermekügyi miniszter.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán