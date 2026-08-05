Kétnapos rendkívüli ülést tarthat jövő héten a parlament

Hozzátette, hogy a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő törvénymódosítások elfogadása megteremti a költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteit.

Hangsúlyozza, hogy az egészségügyi adatkezelést érintő törvénymódosítások célja az ellátórendszer hatékonyságának folyamatos fejlesztése, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal önálló költségvetési fejezetének létrehozása pedig elengedhetetlen az új hivatal működésének megkezdéséhez és költségvetési önállóságának biztosításához.

Különösen fontosnak nevezi, hogy a jelenlegi rendkívüli villamosenergia-helyzetben módosítsák az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek kijelölésére vonatkozó szabályozást. Az aszályhelyzettől sújtott mezőgazdasági ágazat támogatásának érdekében pedig kiemelten fontos az agrárkamara működésének és választási szabályainak átalakítása.