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kormány ruff bálint országgyűlés rendkívüli ülés

Kétnapos rendkívüli ülést tarthat jövő héten a parlament

2026. augusztus 05. 12:14

Ruff Bálint az ülés összehívását többek között a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló javaslat szükségességével indokolta.

2026. augusztus 05. 12:14
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Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre a kormány. A kabinet tíz előterjesztés megtárgyalását javasolja – derül ki Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszternek az Országgyűlés honlapján szerdán közzétett leveléből.

A képviselők megvitathatják az egészségügyi adatkezelést érintő törvényekről, illetve a közneveléssel kapcsolatos jogszabályokról szóló javaslatokat, az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő, valamint a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását.

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Tárgyalhatja a parlament a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról, illetve a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályokról szóló indítványokat. 

Naprenden lesz a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről, valamint a szakképzésről és az általános forgalmi adóról szóló törvények módosítása is.

Ruff Bálint a rendkívüli ülés összehívását többek között a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló javaslat szükségességével indokolta.

Azt írta, hogy a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a jogszabály rendezi a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait.

Hozzátette, hogy a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő törvénymódosítások elfogadása megteremti a költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteit.

Hangsúlyozza, hogy az egészségügyi adatkezelést érintő törvénymódosítások célja az ellátórendszer hatékonyságának folyamatos fejlesztése, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal önálló költségvetési fejezetének létrehozása pedig elengedhetetlen az új hivatal működésének megkezdéséhez és költségvetési önállóságának biztosításához.

Különösen fontosnak nevezi, hogy a jelenlegi rendkívüli villamosenergia-helyzetben módosítsák az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek kijelölésére vonatkozó szabályozást. Az aszályhelyzettől sújtott mezőgazdasági ágazat támogatásának érdekében pedig kiemelten fontos az agrárkamara működésének és választási szabályainak átalakítása.

A közpénzügyi és költségvetési szabályok módosítására irányuló törvények elfogadása biztosítja a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, a költségvetési fegyelem erősítését, a módosítások elengedhetetlenek az uniós vállalások teljesítéséhez és a források lehívásához – mutatott rá.

A Miniszterelnökség vezetője kiemeli, hogy a szakképzésről szóló törvény módosítása elősegíti a szakképzési centrumok működésének racionalizálását, költséghatékonyabbá tételét.

Az áfatörvény módosításával a kormány szeptember 1-jétől biztosítja, hogy az orvos által felírt vényköteles gyógyszerek forgalmi adója öt százalék helyett nulla százalék legyen.

A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. A parlament eredetileg ezen a héten is ülésezett volna, azonban az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt az ezt kezdeményező javaslatát a kormány visszavonta.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

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Összesen 36 komment

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Sorrend:
google-2
2026. augusztus 05. 14:01
Fontoskodnak és színpadot biztosítanak maguknak. Lettek volna inkább trash-reality sztárok, ja, azok!
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0
0
nyugalom
2026. augusztus 05. 13:50
Biztos, hogy ez most a legfontosabb? Paks, draga aram, hanyagsag!
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0
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 05. 13:45
Nagyhuba1Beszartak-a-fideszesek 2026. augusztus 05. 13:23 Ne erőlkdjön. Tanulj meg írni, barlanglakó fideszes. 😊
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0
2
daidalos
•••
2026. augusztus 05. 13:45 Szerkesztve
Bocs, és a szakképzés? Amit kivettek a köznevelésből, azzal mi lesz? Ott is visszakapják az iskolák az önállóságot, amit a "centrumok" létrehozásával elvettek? Mert szép, szép az a gimnázium, de valakinek a villanyt is meg kell szerelni, a házat is fel kell építeni, de még az informatikai rendszereket is működtetni kell valakiknek. Vagy folytatják egy másik "Magyar', ez esetben a Bálint által megkezdett ámokfutást?
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