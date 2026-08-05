Kincses Kolozs vára

Ha már Kolozsvár, szinte végtelen lehetne a hozzá kapcsolódó fennkölt idézetek sora, hiszen a magyar – és német és román – értelmiség számára szinte mindig menedék és fárosz volt ez a város, a régi időktől mostanáig. És végső menedék is a nemzet számos nagyjának – gondolunk itt a Házsongárdi temetőre, ahol Apáczai Csere Jánostól Dsida Jenőn, Jósika Miklóson és Reményik Sándoron át Xántus Jánosig megannyi jelentős személyiség alussza örök álmát.

Persze Kolozs, a vármegye nem csak a nagyvárosi székhelyéből állt: a nyugati Kalotaszegtől a keleti Mezőségig megannyi helyről és azok szellemiségéről lehetne még írni, ha volna hely – talán majd egy másik alkalommal. Adjuk most át a szót inkább valakinek, aki valami fontosról beszélt egykoron.

Cs. Szabó László, az erdélyi gyökerű, ámde Budapesten született, gyermekkorát mégis Kolozsváron töltő író és esszéista 1940-ben a kolozsvári diákszövetkezet estjén Kis népek hivatása címmel mondott programbeszédet, miközben Magyarország körül már egy új világháború dübörgött, s a minden oldali radikálisok készen álltak a két évtizednyi, törékeny belső béke felforgatására. Így beszélt Csé, tanulsággal minden időkre: „A kis népek nagy része eljátszta az isteni irgalmat, új hivatást kell keresniök, magukhoz valót, magukhoz méltót. (…) Első hivatásuk a fennmaradás. (…) Másik hivatásuk az erkölcsös élet. A nagy népek sem fizikai erejüknek, sem hiúságuknak, sem dicsőségszomjuknak, sem megrészegítő múltjuknak nem tudnak ellenállni. Ők rendezik a történelmet. (…) Egy harmadik hivatásuk, hogy ne lépjék túl az emberi mértéket. Azt hiszem, ez a legszebb. A kis népekre hárul, hogy az emberi mértéket megtartva, csöndesen, erőszak nélkül ellenálljanak az új Bábelnek.”