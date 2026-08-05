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dráva horvátország duna folyó hőmérséklet

Roppant kellemetlen: akkora a hőség, hogy a szomszédunkban két folyó is kiszáradhat

2026. augusztus 05. 09:35

Takarékoskodni kell a vízzel, már a lakosság vízellátása is komoly megterhelésnek van kitéve.

2026. augusztus 05. 09:35
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A legmagasabb, vörös fokozatú hőségriasztást adtak ki szerdára és csütörtökre egész Horvátországra. A tartós szárazság miatt több folyó vízállása történelmi mélypontra süllyedt, két kisebb vízfolyás pedig napokon belül kiszáradhat.

A horvát meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a hőmérséklet szerdán helyenként elérheti a 39 Celsius-fokot, az ország keleti részén pedig csütörtökig akár 42 fokot is mérhetnek. Enyhülés péntektől várható, amikor eső és zivatarok érhetik el az országot, a hőmérséklet pedig csökkenhet.

A horvát vízgazdálkodási vállalat vezérigazgatója szerint néhány napon belül kiszáradhat a Pozsega térségében folyó Orljava, valamint a Varasd közelében húzódó Plitvica. A következő napokban várható csapadék mennyisége előreláthatólag nem lesz elegendő a helyzet érdemi javulásához.

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A Duna és a Dráva vízállása közben újabb negatív rekordokat döntött. Kiskőszegnél (Batina) a Duna vízszintje mínusz 147 centiméterre süllyedt, húsz centiméterrel az 1909-ben mért eddigi mélypont alá. Eszéknél a Dráva vízállása szintén húsz centiméterrel maradt el a korábbi rekordtól, miközben a folyón csaknem kétszáz éve végeznek méréseket.

Az alacsony vízállás miatt Eszék térségében gyakorlatilag ellehetetlenült a kereskedelmi hajózás, a Dunán pedig csökkent a szállítható árumennyiség. Több helyen leállították a kompközlekedést, és több halastó vízellátása is veszélybe került.

A szárazság a lakossági vízellátást is próbára teszi. 

Krk szigetén, Zárában (Zadar) és Isztrián már korábban víztakarékossági intézkedéseket vezettek be. Nyugat-Szlavóniában Daruvár és három környező település vízellátó rendszerének kapacitása mintegy 20 százalékkal csökkent.

A legnagyobb problémáktól Dalmáciában tartanak, ahol a turistaszezonban jelentősen megugrik a vízfogyasztás. Zára, Biograd és Benkovac környékén helyenként már csökkent a hálózati nyomás, ezért a magasabban fekvő településrészeken fennakadások lehetnek a vízellátásban.

A rendkívüli hőség az energiatermelésre is hatással van. A Száva magas vízhőmérséklete miatt a szlovén-horvát tulajdonú krskói atomerőmű 20 százalékkal mérsékli termelését. A horvát kormány ugyanakkor közölte, hogy az ország villamosenergia-ellátása nincs veszélyben.

A horvát vasúttársaság eközben fokozta a pályák ellenőrzését, mivel a sínek hőmérséklete helyenként meghaladhatja a 60 Celsius-fokot, ami deformációkat és közlekedésbiztonsági kockázatokat okozhat.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció: A Duna Magyarországon
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
tajoska
2026. augusztus 05. 11:24
A kellemetlen lenne a jelenséghez illő jelző? Ki írta ezt, az AI?
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0
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survivor
2026. augusztus 05. 10:45
Kéne most az orosz gáz EU-nak... :-)) Na meg az olaj is.... "Veled vagyunk Ukrajna !"
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2
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survivor
2026. augusztus 05. 10:42
massivement7 MP 14 évig FIDESZ-bérenc. Amíg fizették....
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0
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massivement7
2026. augusztus 05. 10:34
NINCS MELEG NINCS MELEG NINCS MELEG
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0
1
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