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majka életveszélyes fenyegetés koncert

Állítása szerint megfenyegették Majkát, elmarad a sepsiszentgyörgyi koncertje

2026. augusztus 05. 10:29

Az előadó szerint ismeretlenek a szállásukról és az útvonalukról is tudtak, ezért a zenekar biztonsági okokból lemondta az erdélyi fellépést.

2026. augusztus 05. 10:29
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Majka közösségi oldalán jelentette be, hogy életveszélyes fenyegetést kapott privát telefonszámára, ezért a zenekarral együtt úgy döntöttek, lemondják a sepsiszentgyörgyi koncertet, valamint az erdélyi utazást. A bejegyzés szerint az ismeretlen SMS küldője azt írta, tisztában van a csapat szálláshelyével, a rendezvény biztonsági cégével és az útvonalukkal is, emellett hazaárulónak nevezte az előadót.

Az énekes azt írta, bár hozzászokott a bírálatokhoz és a sértő megjegyzésekhez, azt már nem tartja elfogadhatónak, hogy éjszaka a privát telefonszámán zaklassák. Közölte, ügyvédjük tanácsára komolyan veszik a fenyegetést, feljelentést tesznek, és utánajárnak annak, kik állhatnak a történtek mögött.

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Majka hangsúlyozta, a koncertet és az utazást addig nem tudják vállalni, amíg a helyzet nem rendeződik. Egyúttal ígéretet tett arra, hogy amint biztonságosan megoldható, kárpótolják a sepsiszentgyörgyi közönséget, és megértést kértek a rajongóktól.

Bejegyzése végén a zenész a politikai közbeszédet is bírálta. Úgy fogalmazott, döbbenettel látja, hová jutott az emberek gondolkodása, és reményét fejezte ki, hogy a magyarok egyszer ismét képesek lesznek összefogni a megosztottság helyett. Hozzátette, a fenyegetés ügyében jogi úton kívánnak fellépni.

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Közben egy fél ország figyeli szigorú szemekkel, vajon locsolnak-e még mindig magaságyásaikban Bogdány engedetlen őslakosai.

Nyitókép: Facebook

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Összesen 71 komment

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Sorrend:
Burdisgarage
2026. augusztus 05. 11:27
Az igazmondó cigány, érdekes őt imádja a náci-bibsi csűrhe. A kutya nem lett volna rá kiváncsi, így kovácsol sajnálati tőkét a bugrisoknál.
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hakapeszim
2026. augusztus 05. 11:27
A székelyek nem szeretik az ilyen senkiháziakat.
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A szexárdi láncfűrészes böllér
2026. augusztus 05. 11:26
Úgy tűnik, hogy 🐒ka, a bindzsisztáni dakota nem kívánatos személy Erdélyben!
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papalimapapa
2026. augusztus 05. 11:26
Az lenne igazán kívánatos, ha ez a tehetségtelen ózdi proli ripacs eltünne a színről. Ne lássuk többé!
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