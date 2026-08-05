Állítása szerint megfenyegették Majkát, elmarad a sepsiszentgyörgyi koncertje

Majka közösségi oldalán jelentette be, hogy életveszélyes fenyegetést kapott privát telefonszámára, ezért a zenekarral együtt úgy döntöttek, lemondják a sepsiszentgyörgyi koncertet, valamint az erdélyi utazást. A bejegyzés szerint az ismeretlen SMS küldője azt írta, tisztában van a csapat szálláshelyével, a rendezvény biztonsági cégével és az útvonalukkal is, emellett hazaárulónak nevezte az előadót.

Az énekes azt írta, bár hozzászokott a bírálatokhoz és a sértő megjegyzésekhez, azt már nem tartja elfogadhatónak, hogy éjszaka a privát telefonszámán zaklassák. Közölte, ügyvédjük tanácsára komolyan veszik a fenyegetést, feljelentést tesznek, és utánajárnak annak, kik állhatnak a történtek mögött.