Állítása szerint megfenyegették Majkát, elmarad a sepsiszentgyörgyi koncertje

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Az előadó szerint ismeretlenek a szállásukról és az útvonalukról is tudtak, ezért a zenekar biztonsági okokból lemondta az erdélyi fellépést.
Majka közösségi oldalán jelentette be, hogy életveszélyes fenyegetést kapott privát telefonszámára, ezért a zenekarral együtt úgy döntöttek, lemondják a sepsiszentgyörgyi koncertet, valamint az erdélyi utazást. A bejegyzés szerint az ismeretlen SMS küldője azt írta, tisztában van a csapat szálláshelyével, a rendezvény biztonsági cégével és az útvonalukkal is, emellett hazaárulónak nevezte az előadót.
Az énekes azt írta, bár hozzászokott a bírálatokhoz és a sértő megjegyzésekhez, azt már nem tartja elfogadhatónak, hogy éjszaka a privát telefonszámán zaklassák. Közölte, ügyvédjük tanácsára komolyan veszik a fenyegetést, feljelentést tesznek, és utánajárnak annak, kik állhatnak a történtek mögött.
Majka hangsúlyozta, a koncertet és az utazást addig nem tudják vállalni, amíg a helyzet nem rendeződik. Egyúttal ígéretet tett arra, hogy amint biztonságosan megoldható, kárpótolják a sepsiszentgyörgyi közönséget, és megértést kértek a rajongóktól.
Bejegyzése végén a zenész a politikai közbeszédet is bírálta. Úgy fogalmazott, döbbenettel látja, hová jutott az emberek gondolkodása, és reményét fejezte ki, hogy a magyarok egyszer ismét képesek lesznek összefogni a megosztottság helyett. Hozzátette, a fenyegetés ügyében jogi úton kívánnak fellépni.
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Nyitókép: Facebook