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bohár dániel los angeles campus fesztivál majka

Majka immár kormánypártiként szállt bele a színpadról egy fideszes influenszerbe

2026. július 24. 08:36

Visszautasítható ajánlatot tett Bohár Dánielnek, miközben a kormányváltáson örömködött a Campus Fesztivál nagyszínpadán.

2026. július 24. 08:36
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Ön érzett már késztetést arra, hogy Los Angelesből egy pókerversenyről hazatérve, egy választási győzelem után a legyőzött ellenfélhez köthető riporternek üzengessen, akinek legfőbb „bűne”, hogy kérdésekkel meri provokálni az új hatalom nagy embereit?

Ha a válasza nemleges, akkor érthető, miért nem Ön állt csütörtökön a debreceni Campus Fesztivál nagyszínpadán, hanem Majka. 

Emlékezetes, a zenész korábban a Bindzsisztán című számával tett hitet a kormányváltás mellett, pont tavaly Debrecenben, amelyben a színpadon vagy egy Orbán Viktort szimbolizáló figuraként lövik le, vagy nem (összekacsintva a közönséggel), most is erre referálgatott az Index beszámolója szerint.

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„Tavaly meghalt egy ember a színpadon. Bindzsisztán miniszterelnöke volt, ám ez a dolog azóta okafogyottá vált”

– fogalmazott (emlékezhetünk, amikor tavaly sokan felháborodtak az erőszakra buzdító jelenet miatt, cinikusan csak annyi volt erre az akkori ellenzéki sajtó válasza, hogy de hát a kormánysajtó éppen ezzel ismerte be, hogy Orbánra gondolt a művész. Hasonlóan bátor volt még 2025. márciusában, amikor a Papp László Sportarénában a koncert közepén a „kurva anyját, minden Fidesz”-re kísértetiesen hasonlító félmondatot szúrt egy versszak közepébe, majd utóbb azzal magyarázkodott, hogy hát félrehallotta a tisztelt 24.hu, ő csak annyit mondott, hogy, „mindent kitesz”) 

A rapper azóta láthatóan nem szorult be az örök ellenzéki szerepbe, nem az új hatalom túlkapásait vette kritika alá, hanem egyrészt ünnepelte az áprilisi kormányváltást, másrészt beleszállt Bohár Dánielbe, akinek a színpadról üzente, hogy

Sz*pjál le, Bohár Dani!

Emlékezetes, Bohár Dániel, a Megafon korábbi vezető arca, influenszer, riporter, nemrég ki lett tiltva a parlamentből, mert a Fidesz vendéglistáján bejutva kellemetlen kérdéseket tett fel a tiszás kormánytagoknak, képviselőknek.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Majka egy 2022-es Campus-koncertjén, fél évvel azután,
hogy megvédte Szijjártó Pétert és Orbán Viktort a méltatlan támadásoktól a Heti Hetesben és a Partizánon 
Forrás: MTI/ Czeglédi Zsolt

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Összesen 75 komment

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Sorrend:
allen9
2026. július 24. 10:12
Kurva anyádat Majka. Egy tehetségtelen szardarab vagy, akit a zsidrákok pajzsra emeltek. De el leszel számoltatva, és hamarosan mész a börtönbe, mert a 3.5 millió Tiszar ellenes ember ezt a mocskot soha nem felejti el neked!
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szerintem-4
2026. július 24. 10:11
Társadalmunk aljának egyik meghatározó képviselője. Szégyen. Sajnos amíg a nemzet volt hatalmon ezeket a problémákat nem oldotta meg, hát majd most megoldják ők.
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0
zrx8
2026. július 24. 10:06
@brokenwoodi4: > "Magyar Péter: Hankó Balázs néhány napig még megpróbálhat bebújni az általa utasított beosztottjai mögé, de 𝗮 𝘁𝗲𝘁𝘁𝗲𝗶 𝗸ö𝘃𝗲𝘁𝗸𝗲𝘇𝗺é𝗻𝘆é𝘁 𝘀𝗲𝗻𝗸𝗶 𝗻𝗲𝗺 𝗸𝗲𝗿ü𝗹𝗵𝗲𝘁𝗶 𝗲𝗹" ...kivéve, ha bőnyállal leszopja az EU-s főnökeit a mentelmi jogért cserébe, ahogy egy bizonyos gerinctelen politikai prosti tette a közelmúltban
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3
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bolyka-2
2026. július 24. 09:59
Nem volna szabad színpadon egy bizonyos színvonal alá süllyedni.
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2
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