Majka immár kormánypártiként szállt bele a színpadról egy fideszes influenszerbe

Ön érzett már késztetést arra, hogy Los Angelesből egy pókerversenyről hazatérve, egy választási győzelem után a legyőzött ellenfélhez köthető riporternek üzengessen, akinek legfőbb „bűne”, hogy kérdésekkel meri provokálni az új hatalom nagy embereit?

Ha a válasza nemleges, akkor érthető, miért nem Ön állt csütörtökön a debreceni Campus Fesztivál nagyszínpadán, hanem Majka.

Emlékezetes, a zenész korábban a Bindzsisztán című számával tett hitet a kormányváltás mellett, pont tavaly Debrecenben, amelyben a színpadon vagy egy Orbán Viktort szimbolizáló figuraként lövik le, vagy nem (összekacsintva a közönséggel), most is erre referálgatott az Index beszámolója szerint.