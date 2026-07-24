Majka immár kormánypártiként szállt bele a színpadról egy fideszes influenszerbe

Kitiltották Bohár Dánielt a parlamentből
A jobboldali influenszer sajtóbelépő helyett a Fidesz kötelékében tudósított a parlamentből, amely miatt három hónapos kitiltást kapott.
Visszautasítható ajánlatot tett Bohár Dánielnek, miközben a kormányváltáson örömködött a Campus Fesztivál nagyszínpadán.
Ön érzett már késztetést arra, hogy Los Angelesből egy pókerversenyről hazatérve, egy választási győzelem után a legyőzött ellenfélhez köthető riporternek üzengessen, akinek legfőbb „bűne”, hogy kérdésekkel meri provokálni az új hatalom nagy embereit?
Ha a válasza nemleges, akkor érthető, miért nem Ön állt csütörtökön a debreceni Campus Fesztivál nagyszínpadán, hanem Majka.
Emlékezetes, a zenész korábban a Bindzsisztán című számával tett hitet a kormányváltás mellett, pont tavaly Debrecenben, amelyben a színpadon vagy egy Orbán Viktort szimbolizáló figuraként lövik le, vagy nem (összekacsintva a közönséggel), most is erre referálgatott az Index beszámolója szerint.
„Tavaly meghalt egy ember a színpadon. Bindzsisztán miniszterelnöke volt, ám ez a dolog azóta okafogyottá vált”
– fogalmazott (emlékezhetünk, amikor tavaly sokan felháborodtak az erőszakra buzdító jelenet miatt, cinikusan csak annyi volt erre az akkori ellenzéki sajtó válasza, hogy de hát a kormánysajtó éppen ezzel ismerte be, hogy Orbánra gondolt a művész. Hasonlóan bátor volt még 2025. márciusában, amikor a Papp László Sportarénában a koncert közepén a „kurva anyját, minden Fidesz”-re kísértetiesen hasonlító félmondatot szúrt egy versszak közepébe, majd utóbb azzal magyarázkodott, hogy hát félrehallotta a tisztelt 24.hu, ő csak annyit mondott, hogy, „mindent kitesz”)
A rapper azóta láthatóan nem szorult be az örök ellenzéki szerepbe, nem az új hatalom túlkapásait vette kritika alá, hanem egyrészt ünnepelte az áprilisi kormányváltást, másrészt beleszállt Bohár Dánielbe, akinek a színpadról üzente, hogy
Sz*pjál le, Bohár Dani!
Emlékezetes, Bohár Dániel, a Megafon korábbi vezető arca, influenszer, riporter, nemrég ki lett tiltva a parlamentből, mert a Fidesz vendéglistáján bejutva kellemetlen kérdéseket tett fel a tiszás kormánytagoknak, képviselőknek.
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A jobboldali influenszer sajtóbelépő helyett a Fidesz kötelékében tudósított a parlamentből, amely miatt három hónapos kitiltást kapott.
Nyitókép: Majka egy 2022-es Campus-koncertjén, fél évvel azután,
hogy megvédte Szijjártó Pétert és Orbán Viktort a méltatlan támadásoktól a Heti Hetesben és a Partizánon
Forrás: MTI/ Czeglédi Zsolt