Kitiltották Bohár Dánielt a parlamentből

Ahogy arról korábban beszámoltunk: a Telex kiderítette, hogy Bohár Dániel jobboldali influenszer nem sajtóbelépővel végzi a riporteri munkát, hanem a Fidesz kötelékében. Ezt követően Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke vizsgálatot rendelt el Bohár Dániel és stábja országházi tevékenységéről. Az Index beszámolója szerint a Parlament sajtóosztálya közölte:

„A 8/2020-as házelnöki rendelkezés értelmében sajtótudósítói tevékenységet csak sajtóbelépővel rendelkező újságírók végezhetnek az Országgyűlés épületeiben.”

Bohár Dániel jobboldali influenszer a Facebook oldalán osztotta meg, hogy három hónapra kitiltották a parlamentből.