Kitiltották Bohár Dánielt a parlamentből

Íme a Sulyok–Magyar párbaj története lépésről-lépésre!
A Tisza Párt hétfőn megszavazta az alkotmány 17. módosítását, a köztársasági elnöknek ennek fényében mennie kell – bár a pontos időpont még képlékeny.
A jobboldali influenszer sajtóbelépő helyett a Fidesz kötelékében tudósított a parlamentből, amely miatt három hónapos kitiltást kapott.
Ahogy arról korábban beszámoltunk: a Telex kiderítette, hogy Bohár Dániel jobboldali influenszer nem sajtóbelépővel végzi a riporteri munkát, hanem a Fidesz kötelékében. Ezt követően Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke vizsgálatot rendelt el Bohár Dániel és stábja országházi tevékenységéről. Az Index beszámolója szerint a Parlament sajtóosztálya közölte:
„A 8/2020-as házelnöki rendelkezés értelmében sajtótudósítói tevékenységet csak sajtóbelépővel rendelkező újságírók végezhetnek az Országgyűlés épületeiben.”
Bohár Dániel jobboldali influenszer a Facebook oldalán osztotta meg, hogy három hónapra kitiltották a parlamentből.
Bohár egy videóban bemutatta a Fidesznek küldött levelet, amelyet Fortshoffer Ágnes a parlament elnöke küldött, majd idézte a házelnök levelét: „A közösségi médiában nyilvánosan hozzáférhető felvételek alapján egyértelműen megállapítható, hogy az érintett személyek kormánytagokat, államtitkárokat és képviselőket szólítottak meg, kérdést intéztek feléjük és interjúk készítését kezdeményezték, valamint e tevékenységüket médiatartalom előállítása céljából végezték, amely sajtótudósítói tevékenységnek minősül”. Ez vélhetően arra utal, hogy Bohár stábja nem rendelkezett sajtóbelépővel.
Az influenszer kijelentette: azért tiltották ki, mert kérdezni akarta a politikusokat. „Ez már a tiszás szólásszabadság, ha ettől boldogabb lesz, akkor hajrá” – mondta Bohár Dániel a videóban.
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A Tisza Párt hétfőn megszavazta az alkotmány 17. módosítását, a köztársasági elnöknek ennek fényében mennie kell – bár a pontos időpont még képlékeny.
Nyitókép: Bohár Dániel Facebook oldala.