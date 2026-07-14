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bohár dániel fidesz országgyűlés telex parlament

Kitiltották Bohár Dánielt a parlamentből

2026. július 14. 09:22

A jobboldali influenszer sajtóbelépő helyett a Fidesz kötelékében tudósított a parlamentből, amely miatt három hónapos kitiltást kapott.

2026. július 14. 09:22
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Ahogy arról korábban beszámoltunk: a Telex kiderítette, hogy Bohár Dániel jobboldali influenszer nem sajtóbelépővel végzi a riporteri munkát, hanem a Fidesz kötelékében. Ezt követően Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke vizsgálatot rendelt el Bohár Dániel és stábja országházi tevékenységéről. Az Index beszámolója szerint a Parlament sajtóosztálya közölte: 

A 8/2020-as házelnöki rendelkezés értelmében sajtótudósítói tevékenységet csak sajtóbelépővel rendelkező újságírók végezhetnek az Országgyűlés épületeiben.” 

Bohár Dániel jobboldali influenszer a Facebook oldalán osztotta meg, hogy három hónapra kitiltották a parlamentből.

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Bohár egy videóban bemutatta a Fidesznek küldött levelet, amelyet Fortshoffer Ágnes a parlament elnöke küldött, majd idézte a házelnök levelét: „A közösségi médiában nyilvánosan hozzáférhető felvételek alapján egyértelműen megállapítható, hogy az érintett személyek kormánytagokat, államtitkárokat és képviselőket szólítottak meg, kérdést intéztek feléjük és interjúk készítését kezdeményezték, valamint e tevékenységüket médiatartalom előállítása céljából végezték, amely sajtótudósítói tevékenységnek minősül”. Ez vélhetően arra utal, hogy Bohár stábja nem rendelkezett sajtóbelépővel.

Az influenszer kijelentette: azért tiltották ki, mert kérdezni akarta a politikusokat. „Ez már a tiszás szólásszabadság, ha ettől boldogabb lesz, akkor hajrá” – mondta Bohár Dániel a videóban. 

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Nyitókép: Bohár Dániel Facebook oldala. 

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Összesen 79 komment

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Sorrend:
Bastyaelvtars
2026. július 14. 10:33
Nagyon helyes. Ilyen YouTube os influenzásokat ki kell baszni a parlamentbol. Az viszont szintén nagyon helyes hogy újra beengedték az újságírókat, újra van sajtószoba, lehet kérdezni a folyosokon is a politikusokat. Nem úgy mint mocskos Kövér Laci bátyátok idején...
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dundi-fan
2026. július 14. 10:32
@Ekrü123 "egy három soros szövegben bizony kiszúrja a helyesírási hibát" Nem, nem szúrja ki, de feladom. Amikor valaki nem akar valamit megérteni, akkor nem fogja. Különösen ha nem is túl okos, és gyűlőletet okád minden egyes szavával. (Nem csak most, nála ez az alapállapot.) Mindenesetre akkor azt kijelenthetjük az okfejtésed alapján, hogy nagypista se nem okos, se nem jó vezető, de a dundi hivatalban tartotta. Ergo dundi is egy ritka nagy vadbarom lehet a szemedben. Hogy akkor mi tart téged még mindig a fidesz mellett, az rejtély. És a végére. "Úgy látszik Ágicátok" Legyél őszinte. Hányszor magyaráztam el neked, hogy rám nem vonatkozik a "ti", a "tiszások", nem vagyok párttag, ergo "Ágicám" sincs? Hányszor kellene még megtennem, hogy a hozzád hasonló lángelmék is megértsék?
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brokenwoodi4
2026. július 14. 10:32
Kötél elvtárs hány embert tiltott ki.
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xexan55
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2026. július 14. 10:30 Szerkesztve
Hogy vonyít a sok fideszhívő, imádom XD
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