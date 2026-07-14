Íme a Sulyok–Magyar párbaj története lépésről-lépésre!

Ezt követően Sulyok Tamás interjút adott az Indexnek, közölte: álláspontja szerint jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná lemondását, s ameddig hivatalának gyakorlása nem lehetetlenül el, addig eleget kíván tenni vállalt megbízásának. Az interjút követően Magyar Péter újra lemondásra szólította fel az államfőt a Facebookon.

Pár nappal később Magyar Péter a Telex.hu hírportálnak adott interjúban úgy fogalmazott: Sulyok Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt. Szerinte ketté kell választani a köztársasági elnöki jogintézményt és Sulyok Tamás tevékenységét, államfőnek pedig olyan embert kell jelölni, aki vissza tudja állítani az intézmény nimbuszát.

Ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnök az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, a Velencei Bizottsághoz fordult. A beadványban, amelynek teljes szövegét július 6-án tették közzé, az államfő a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését kérte az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevételével történő megoldásában. A Velencei Bizottság küldöttsége július 2-án látogatott Magyarországra, tagjai találkoztak a köztársasági elnökkel és a miniszterelnökkel is.